25 años del Memorial José Martí, el lugar que todo cubano debe conocer

Este 27 de enero se cumplen 25 años de inaugurado el Memorial José Martí, 60 de la definitiva construcción del Monumento y 95 del primer diseño de la Plaza.

Cuando el 27 de enero de 1996, el Comandante enJefe Fidel Castro Ruz, dejó inaugurado el Memorial José Martí, he hizo realidad su idea de convertir el Monumento ubicado en la Plaza en un centro de homenaje permanente a nuestro Héroe Nacional, expresó:

“Pienso que uno siente satisfacción de que un hombre como él haya recibido este homenaje tan bello, tan estético, porque es verdaderamente bello la combinación de todo lo que hay aquí. La concepción ha sido excelente, entonces, ahora si tenemos un Memorial (…)”.

El Memorial José Martí ofrece al visitante una muestra de la vida y la obra de José Martíy la historia de la construcción de la Plaza y el Monumento. La exposición se compone de fotografías, grabados, dibujos, facsímiles de documentos históricos, ediciones de obras martianas y reproducciones de objetos significativos de la vida del Apóstol. Existe además una sala de actos y una de exposiciones donde se realizan actividades culturales y se exhiben importantes obras de artistas cubanos y extranjeros.

Aquel día, el Comandante en Jefe, también dijo: “…pienso que mucha gente va a venir a verlo, no quedará un ciudadano que no venga a este lugar”; veinticinco años más tarde, el Memorial, se ha convertido en un símbolo de Cuba, un lugar al que cubanos y extranjeros vienen, no solo para conocer de cerca al Héroe Nacional de Cuba, sino la historia de esta tierra, a sus líderes y a Fidel.

El Monumento y la Plaza de la Revolución José Martí, declarada Monumento Nacional por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en 2010; está integrada por una torre en forma de estrella de 142 metros de altura, delante de ella, la estatua de José Martí en posición sedente, con 18 metros de altura, obra del escultor cubano Juan José Sicre.

A sus 60 años de construida, ha sido testigo excepcional de acontecimientos relevantes ocurridos en Cuba, conmemoración de fechas históricas, clausura de eventos nacionales e internacionales, ceremonias militares, actos obreros y militares y la despedida de duelo de importantes personalidades, la última de ellas las realizadas a nuestro querido Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Un mural de cerámica veneciana con 89 textos martianos, esritos con letras laminadas en oro y un atractivo mirador en la cima de la torre, desde la que puede apreciarse toda la ciudad y se alcanza una visibilidad aproximada de 50 km hacia el horizonte, son parte de este monumento que cada día abre al público para acercarlo a la vida y la obra de José Martí y encontrar un ambiente cultural con exposiciones y espectáculos artísticos para todas las edades.