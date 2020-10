Cómo Trump y Bolsonaro rompieron las defensas COVID-19 de América Latina

Los dos presidentes expulsaron a 10.000 médicos y enfermeras cubanos. Desfinanciaron a la principal agencia de salud de la región. Impulsaron erróneamente la hidroxicloroquina como cura.

Por David D. Kirkpatrick y José María León Cabrera

El coronavirus estaba ganando velocidad letal cuando el presidente Trump se reunió con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, el 7 de marzo para cenar en Mar-a-Lago. Bolsonaro había cancelado viajes esa semana a Italia, Polonia y Hungría, y el ministro de Salud de Brasil le había instado a que también se mantuviera alejado de Florida.

Pero Bolsonaro insistió, ansioso por pulir su imagen como el "Trump de los trópicos". Sus sonrientes ayudantes posaron en el resort del presidente con sombreros verdes de “Make Brazil Great Again”. Trump declaró que "no estaba preocupado en absoluto" antes de pasear a Bolsonaro por el club dándole la mano.

Veintidós personas de la delegación de Bolsonaro dieron positivo por el virus después de regresar a Brasil, pero no se alarmó. Trump había compartido una cura, dijo Bolsonaro a los asesores: una caja del medicamento contra la malaria hidroxicloroquina , el tratamiento no probado que Trump estaba promoviendo como remedio para el Covid-19.

“Dijo que el viaje fue maravilloso, que se lo pasaron muy bien, que la vida en Mar-a-Lago era normal, que todo se curó y que la hidroxicloroquina era la medicina que se suponía que debían usar”, recordó el ministro de Salud, Luiz. Henrique Mandetta , quien fue despedido por Bolsonaro el mes siguiente por oponerse a la dependencia de la droga.

"A partir de ese momento, fue muy difícil lograr que se tomara la ciencia en serio".

La cena de Mar-a-Lago, que se volvería famosa por propagar la infección, consolidó una asociación entre Trump y Bolsonaro arraigada en un desprecio compartido por el virus. Pero incluso antes de la cena, los dos presidentes habían emprendido una campaña ideológica que socavaría la capacidad de América Latina para responder al Covid-19.

Juntos, los dos hombres, feroces opositores de los izquierdistas latinoamericanos, apuntaron al gran orgullo de Cuba: los médicos que envía por todo el mundo. Trump y Bolsonaro expulsaron a 10.000 médicos y enfermeras cubanos de áreas empobrecidas de Brasil, Ecuador, Bolivia y El Salvador. Muchos se fueron sin ser reemplazados solo meses antes de que llegara la pandemia.

Luego, los dos líderes atacaron al organismo internacional más capaz de combatir el virus, la Organización Panamericana de la Salud u OPS, citando su participación en el programa médico cubano. Con la ayuda de Bolsonaro, Trump casi lleva a la bancarrota a la agencia al retener los fondos prometidos en el momento álgido del brote, en una medida que no se había revelado anteriormente.

Y con la ayuda de Trump, Bolsonaro ha hecho de la hidroxicloroquina la pieza central de la respuesta pandémica de Brasil, a pesar del consenso médico de que el medicamento es ineficaz e incluso peligroso. La Administración de Alimentos y Medicamentos advirtió en abril pasado contra la mayoría de los usos del medicamento para tratar Covid-19. Un mes después, Trump anunció después de una llamada telefónica con Bolsonaro que Estados Unidos enviaría a Brasil dos millones de dosis.

Los sistemas de salud débiles y las ciudades superpobladas hicieron que América Latina fuera inherentemente vulnerable. Pero al expulsar a los médicos, bloquear la asistencia e impulsar curas falsas, Trump y Bolsonaro empeoraron una mala situación, desmantelando las defensas.

Ahora América Latina, con un tercio de las muertes del mundo, ha sufrido más agudamente por Covid-19 que cualquier otra región.

Los dos líderes más poderosos de las Américas, Trump y Bolsonaro, son ardientes nacionalistas que desafían la ciencia convencional. Ambos han puesto el crecimiento económico y la política a corto plazo por delante de las advertencias de salud pública. Ambos son profundamente hostiles a los gobiernos de izquierda de la región, especialmente en Cuba, una causa que ayuda a Trump con los votantes cubanoamericanos en el estado indeciso de Florida.

"En su afán por deshacerse de los médicos cubanos, la administración Trump ha castigado a todos los países del hemisferio, y sin duda eso ha significado más casos de Covid y más muertes de Covid", dijo Mark L. Schneider , exjefe de estrategia planificación para la Organización Panamericana de la Salud, que fue un funcionario del Departamento de Estado en la administración Clinton. "Es indignante".

Los países más pequeños y menos poderosos como Ecuador sintieron el dolor. Ecuador accedió a la presión estadounidense y envió a casa a casi 400 trabajadores de la salud cubanos poco antes de la pandemia. Luego, el país también sufrió la congelación de la financiación de la organización de salud por parte de la administración Trump, lo que obstaculizó su capacidad para proporcionar suministros de emergencia y apoyo técnico.

“Nadie de la Organización Panamericana de la Salud estuvo aquí y sentimos su ausencia”, dijo el Dr. Washington Alemán, un especialista senior en enfermedades infecciosas y ex viceministro de salud en Ecuador, quien diagnosticó el primer caso confirmado de Covid- 19. “El apoyo ya no era como en años anteriores, en epidemias anteriores”.

Casi todas las administraciones republicanas y demócratas anteriores han considerado que la salud pública de América Latina tiene un interés nacional urgente, porque las enfermedades infecciosas pueden propagarse fácilmente entre América del Sur y América del Norte.

Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que la administración retuvo los pagos de la organización de salud para exigir transparencia. Señalan que Estados Unidos ayudó a la región de otras formas, donando decenas de millones de dólares a través de organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la Cruz Roja. Durante el verano, Washington envió cientos de ventiladores en exceso directamente a los sistemas de salud del gobierno.

Pero los expertos en salud pública dicen que la Organización Panamericana de la Salud, con oficinas dentro de cada ministerio de salud y casi 120 años de experiencia en la lucha contra las epidemias, estaba en una posición única para enfrentar el Covid-19. Incluso algunos críticos del programa cubano dicen que castigar a la agencia de salud saboteó ese esfuerzo.

“La OPS no tenía las herramientas y no tenían el dinero”, dijo el Dr. Mandetta, el exministro de salud brasileño que trabajó con Bolsonaro para expulsar a los cubanos. “La OPS no pudo expandirse de la manera que necesitaba, y en Ecuador, en Bolivia, había gente muriendo en sus casas y cuerpos abandonados en las calles por la falta de asistencia”.

Cómo sucedió eso es la historia de una batalla política que se movió entre muchos frentes, desde Brasilia a Miami y Washington. Dejó cicatrices desde pueblos de la cuenca del Amazonas hasta los tugurios de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil en octubre de 2018, calificándose de populista trumpiano, hablando favorablemente de la " dictadura " y acusando al establecimiento de izquierda de su país de aprender lecciones de la Cuba comunista. Prometió expulsar a más de 8.000 trabajadores médicos cubanos.

Un predecesor había invitado a los cubanos cinco años antes a ayudar a cuidar a más de 60 millones de personas, principalmente en pequeñas comunidades de la cuenca del Amazonas, muchas de las cuales nunca antes habían visto a un médico. Los estudios académicos informaron altos niveles de satisfacción del paciente y una reducción de las tasas de mortalidad infantil. La Organización Panamericana de la Salud supervisó a los médicos cubanos en Brasil y promovió su trabajo como modelo; la administración Obama no puso objeciones.

Durante décadas, Cuba ha enviado trabajadores médicos para llenar los vacíos en los sistemas de salud en América Latina y más allá. Cuba pagaba a los médicos hasta 900 dólares al mes en comparación con los 50 dólares al mes que podrían ganar en casa. Pero La Habana cobró mucho más a sus gobiernos anfitriones, alrededor de $ 4,300 al mes por cada médico en Brasil, y se embolsó la diferencia. Cuba calificó el programa de humanitario; Los críticos, señalando que Cuba limitaba la libertad de los médicos, lo llamaron trabajo forzoso y trata de personas.

Durante la feroz campaña electoral de Bolsonaro, un periódico reveló cables diplomáticos de hace seis años que sugerían que los funcionarios brasileños habían enrutado los pagos del programa a través de la organización de salud en parte para evitar un debate en el Congreso brasileño sobre cómo tratar con Cuba.

Bolsonaro acusó a la organización de salud de ser cómplice de la “esclavitud moderna” y prometió deshacerse de los médicos . Cuba los recordó incluso antes de que tomara posesión.

Aproximadamente a 6,500 millas de distancia, en Miami, Tony Costa vio una oportunidad única.

Costa, un veterano de 80 años de la abortada invasión de Bahía de Cochinos, ha pasado décadas trabajando para derrocar al liderazgo comunista en La Habana. Cuando relacionó las acusaciones de trabajo forzoso cubano con la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington, sabía que tenía algo que cautivaría al Congreso y a la Casa Blanca.

"¡Esto es como pan del cielo!" recordó haber pensado.

El Sr. Costa pronto descubrió a Ramona Matos Rodríguez , una médica cubana que había desertado a Miami de una misión a Brasil, y la ayudó a convertirse en la principal demandante en una demanda que acusa a la Organización Panamericana de la Salud de trabajo forzoso y trata de personas.

En un expediente judicial, los abogados de la organización dijeron que las acusaciones eran " extremadamente inexactas " y que "casi no se parecen a la realidad". Los expertos dicen que la demanda es, en el mejor de los casos, una posibilidad remota, pero, en política, tuvo un impacto.

Sin esperar un fallo judicial, Costa, fundador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, llevó la demanda a la atención de poderosos amigos en el Congreso y la Casa Blanca. “Es simplemente despreciable lo que les están haciendo a estos pobres médicos”, dijo el senador Rick Scott, republicano de Florida, en una entrevista el mes pasado.

Citando las acusaciones , el Departamento de Estado presionó a Ecuador, Bolivia y El Salvador hasta que expulsaron a más de mil trabajadores médicos cubanos el año pasado.

Pero los golpes más grandes golpearon a la Organización Panamericana de la Salud.

A menudo se le conoce como el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud, pero tiene décadas de antigüedad y recibe mucha más financiación de los estados miembros. Los expertos en salud pública atribuyen al organismo la erradicación de la viruela, la poliomielitis y el sarampión de América Latina mucho antes de que fueran eliminados de África y Asia.

La administración Trump se centró intensamente en los vínculos de la organización con Cuba, a pesar de que su relación con los médicos cubanos había terminado aproximadamente un año antes, cuando abandonaron Brasil. Estados Unidos dejó de pagar sus cuotas anuales de 110 millones de dólares , más de la mitad del presupuesto básico de la agencia. El gobierno de Bolsonaro también congeló el pago de sus 24 millones de dólares en cuotas. Bolsonaro y su personal se negaron a comentar para este artículo. John Ullyot, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, defendió el corte de financiamiento estadounidense como un paso importante "para exigir responsabilidad de todas las organizaciones internacionales de salud que dependen de los recursos de los contribuyentes estadounidenses".

A fines de 2019, la agencia enfrentó una grave crisis de financiamiento. Había reducido drásticamente los viajes internacionales, congelado la contratación y recortado abruptamente los contratos de los consultores médicos que realizan la mayor parte de su trabajo práctico.

En seis semanas, Covid-19 comenzó a filtrarse en América Latina.

Cuerpos en las calles

Situada en la costa sur de Ecuador, Guayaquil es una ciudad portuaria ocupada rodeada de laderas cubiertas de barrios marginales.

Bella Lamilla, de 70 años, llegó de España el 15 de febrero para visitar su lugar de nacimiento cercano. Pero mientras estuvo allí, desarrolló neumonía.

Ecuador no tenía laboratorios con los suministros o la capacidad para realizar pruebas del coronavirus, pero la familia de Lamilla la llevó a una clínica privada que emplea al Dr. Alemán, el ex viceministro de Salud. Usó sus contactos para enviar una muestra a los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta.

Se convirtió en el primer caso confirmado de Ecuador la noche del 29 de febrero. En dos semanas, todas las unidades de cuidados intensivos de la ciudad estaban abrumadas.

Los médicos de Guayaquil dicen que más consejos prácticos de la Organización Panamericana de la Salud podrían haber ayudado a detectar el virus mucho antes, antes de que penetrara tan profundamente en la ciudad.

Luego, los funcionarios del ministerio de salud mal informados y los médicos locales agravaron la crisis con un error básico: el ministerio recomendó pruebas económicas de anticuerpos contra el coronavirus en lugar de pruebas genéticas más difíciles y costosas.

Las pruebas de anticuerpos arrojaron falsos negativos en el momento en que los pacientes eran más contagiosos, lo que los llevó a propagar el virus sin saberlo.

“Fue ignorancia, absolutamente”, dijo Juan Carlos Zevallos, un epidemiólogo capacitado en Estados Unidos designado a fines de marzo como ministro de Salud.

Un apoyo más directo de los consultores de la Organización Panamericana de la Salud “podría haber evitado no solo ese error sino muchos otros”, dijo el Dr. Alemán.

Para muchas familias, esos errores significaron angustia. En julio, Patricio Carrillo, de 70 años, visitó a un médico en su centro de salud local cerca de Quito, la capital nacional. Había recibido una prueba de anticuerpos negativa y se le administró penicilina para la faringitis, recordó su hijo.

“No tengo nada más que la gripe”, aseguró el Sr. Carrillo a su familia en un mensaje de voz ronca.

Días después, murió por Covid-19.

En el principal hospital público de Guayaquil, Paola Vélez Solórzano, de 38 años, especialista en enfermedades infecciosas, había instado a los administradores desde febrero a preparar una sala de aislamiento de coronavirus con 29 camas. Ella se apoderó de 900 trajes desechables de riesgo biológico ordenados por error para los trabajadores de mantenimiento.

Pero cuando llegó la pandemia, sus preparativos fueron "como nada", dijo. Tanta gente murió que los médicos tuvieron que pasar por encima de los cuerpos apilados en el suelo de la morgue. “Dondequiera que estuvieras, olía a carne podrida”, dijo.

Su colega Galo Martínez, de 34 años, recordó haber mirado por la ventana de la unidad de cuidados intensivos. "Todo lo que pude ver fue una multitud de personas pidiendo ayuda", dijo, sacudiendo la cabeza.

Sin suficiente equipo de protección, la mitad de los empleados del Ministerio de Salud en Guayaquil se enfermaron, dijeron los médicos. Murieron más de 130 médicos.

“Ni siquiera teníamos máscaras”, dijo el Dr. Zevallos, el ministro de Salud.

Durante brotes pasados, los médicos locales le dan crédito a la Organización Panamericana de la Salud por la adquisición de suministros o el envío urgente de consultores capacitados para brindar ayuda técnica en persona a los laboratorios y hospitales.

Los funcionarios de la agencia dicen que esta vez enfrentaron desafíos especiales. Los materiales de prueba y el equipo de protección escasearon en todo el mundo. A finales de marzo, los cierres de los viajes aéreos comerciales dificultaron el despliegue de expertos.

Pero la crisis de financiamiento causada por la congelación de Trump también se vislumbraba grande, incluso cuando los líderes intentaron compensarlo cambiando los recursos para priorizar la respuesta al Covid-19.

Jarbas Barbosa da Silva Jr., subdirector de la agencia, reconoció que el impacto del congelamiento de la financiación estadounidense fue "severo", pero argumentó que sus consecuencias eran difíciles de evaluar con precisión. Para la primavera, dijo, la congelación aún no era "una situación de vida o muerte" para la organización, e incluso con una financiación más completa, el cierre de viajes se habría limitado a ofrecer sesiones de formación virtual.

Pero hablando bajo condición de anonimato para evitar enojar a la administración Trump, otros altos funcionarios dijeron que más dinero le habría permitido a la agencia brindar más ayuda práctica, antes. Las reuniones regionales que podrían haber discutido los esfuerzos para combatir el virus fueron consumidas por la crisis de financiación.

“¿Cerrará su sede? Todas estas discusiones ocuparon la agenda ”, dijo Felipe Carvalho, quien sigue a la organización en la organización sin fines de lucro Médicos Sin Fronteras.

Sobre el terreno en Ecuador, Carmina Pinargote sintió la diferencia. Una funcionaria veterana del ministerio de salud en la costa norte, la Sra. Pinargote recordó cómo la Organización Panamericana de la Salud envió de inmediato a 15 epidemiólogos y expertos técnicos después del terremoto de 2016. Este año, dijo, solo un consultor de la agencia llegó a su región.

“No hemos visto la misma intensidad”, dijo.

Tampoco ayudó la salida forzosa del país de 400 trabajadores médicos cubanos. En el Centro de Salud Martha de Roldós, en las afueras de Guayaquil, el director, Hugo Duarte, dijo que dos cubanos tuvieron que irse meses antes de la pandemia.

Los médicos ecuatorianos hubieran sido igualmente buenos, dijo, si el Ministerio de Salud hubiera pagado lo suficiente para cubrir las vacantes. Pero la pérdida había tensado la clínica, especialmente cuando estuvo enfermo durante semanas.

“La gente caía muerta en la acera, justo afuera del centro de salud”, dijo el Dr. Duarte.

Dios es brasileño

Mientras la epidemia estallaba en Ecuador, Bolsonaro regresó a Brasil desde Mar-a-Lago. Rápidamente llamó a Nise Yamaguchi, una oncóloga de São Paulo que se había convertido en una destacada defensora de la hidroxicloroquina.

El Dr. Yamaguchi le dijo al presidente que el brote no dejó tiempo para el tipo de ensayos clínicos que otros médicos estaban esperando.

El Brasil era conocido por tener uno de los sistemas de salud pública más sólidos de América Latina para combatir las enfermedades infecciosas. Pero cuando dos ministros de salud se negaron a apoyar el medicamento, Bolsonaro los reemplazó con un oficial militar leal, mientras que el Dr. Yamaguchi se convirtió en su asesor de mayor confianza.

En una entrevista, dijo que la donación de dos millones de dosis de Trump había hecho posible la dependencia de Brasil del medicamento.

"Fue muy importante porque teníamos una escasez mundial de hidroxicloroquina en ese momento", dijo el Dr. Yamaguchi.

"¡Dios es brasileño, la cura está aquí!" Bolsonaro exclamó a sus partidarios a fines de marzo.

Ignorando un consenso médico, el Ministerio de Salud de Brasil todavía proporciona hidroxicloroquina gratis a cualquier persona con Covid-19. Y los críticos dicen que la promoción de la droga por parte de Bolsonaro, junto con su negativa a usar una máscara o distanciarse socialmente, ha socavado la salud pública.

“La gente dice: 'Si me enfermo puedo salir y conseguir hidroxicloroquina como el presidente'”, dijo Julio Croda, especialista en enfermedades infecciosas y ex funcionario del Ministerio de Salud. "La gente cree que puede vivir una vida normal y no necesita hacer ninguna prevención".

Brasil ha sufrido más de 157.000 muertes por Covid-19, un total solo superado por Estados Unidos.

Las comunidades indígenas de la remota cuenca del Amazonas, que perdieron a 8.000 trabajadores médicos cubanos, han sido las más afectadas. En comparación con otros brasileños en la cuenca del Amazonas, los pueblos indígenas han tenido 10 veces más probabilidades de contraer el virus, según la Organización Panamericana de la Salud.

Los cubanos habían sido una fuente fundamental de asesoramiento y tratamiento de salud, a menudo brindando la única atención primaria en cientos de millas, dijo Luiza Garnelo, médica y antropóloga de la fundación Flocruz con sede en Manaos.

Sin los cubanos, dijo, "no hay profesionales para diagnosticar".

Cuando golpeó la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud comenzó a recaudar $ 92 millones para enviar expertos en enfermedades infecciosas y suministros críticos. Posteriormente, la meta se elevó a 200 millones de dólares.

Washington normalmente sería uno de los mayores contribuyentes. Pero la principal agencia donante, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, ahora está encabezada por el embajador John Barsa , un crítico cubanoamericano de La Habana que participó en una conferencia de prensa de 2019 para dar a conocer la demanda contra la Organización Panamericana de la Salud. .

Esta vez, Estados Unidos casi no ofreció dinero nuevo.

Para mayo, el directorio de la agencia Panamericana advirtió en un informe interno sobre una crisis que se avecina.

Refiriéndose a la organización por su nombre alternativo - Oficina Sanitaria Panamericana, o OSP - el informe decía que la retención de fondos por parte de la administración Trump estaba “ reduciendo significativamente la capacidad de la OSP para brindar cooperación técnica a sus estados miembros y conllevando la liberación de muchos miembros críticos del personal a corto plazo y trabajadores eventuales ".

A fines de mes, Trump anunció que Estados Unidos se retiraba de la Organización Mundial de la Salud y la administración congeló temporalmente otras subvenciones a la agencia Panamericana.

USAID hizo una excepción: agregó 3.9 millones de dólares en donaciones relacionadas con Venezuela, según funcionarios. Ese gasto es parte de los esfuerzos de la administración para derrocar al gobierno de izquierda del país. (Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también enviaron $ 900,000).

De lo contrario, la campaña contra la agencia solo se intensificó. “La OPS debe explicar cómo llegó a ser el intermediario en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos”, declaró el 10 de junio el secretario de Estado Mike Pompeo.

Se necesitaron fondos de Canadá para que la organización de salud enviara algunos equipos de protección a Ecuador, la primera vez que lo hacía para cualquier país. El presidente Lenín Moreno recibió el cargamento del 25 de junio en el aeropuerto.

Finalmente, bajo la presión del Congreso, la administración Trump desbloqueó el 15 de julio 65 millones de dólares, evitando la insolvencia de la organización. Pompeo dijo que había aceptado una investigación externa del programa de médicos cubanos y que otros fondos se descongelaron poco tiempo después, después de una suspensión de aproximadamente tres meses.

“La OPS está en una posición única para realizar la respuesta Covid-19 en ciertos países donde no existe una alternativa viable”, escribió un funcionario del Departamento de Estado el 15 de julio en un correo electrónico en el que informaba al personal del Congreso sobre el pago.

Secuelas

Contraer el virus no cambió la perspectiva de ninguno de los presidentes. Bolsonaro, de 65 años, se infectó en julio y solo sufrió síntomas leves. Celebró su recuperación con un paseo en motocicleta y apoya su abrazo a la hidroxicloroquina.

Trump, de 74 años, silenciosamente dejó de promover esa droga. Cuando estuvo brevemente hospitalizado con Covid-19 a principios de este mes, recibió otros medicamentos. Comenzó a describir algunos de ellos como curas milagrosas y volvió a descartar el virus.

"La gente está cansada de Covid ", dijo esta semana en una conferencia telefónica de campaña. “La gente dice: 'Lo que sea. Déjanos en paz '”.

Los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud dicen que han recaudado solo $ 46,5 millones de los estados miembros para su meta de $ 200 millones para combatir el virus.

La administración Trump sigue presionando a otros países para que expulsen a los médicos cubanos. Una organización de estados caribeños condenó este verano a la Casa Blanca por amenazar con poner en " lista negra " a quienes se niegan.

Otros países conocidos por sus sofisticados sistemas de salud han dado la bienvenida a la ayuda cubana. Un grupo de 40 trabajadores médicos cubanos fue a Turín en Italia la primavera pasada para ayudar a combatir la pandemia, dijo Carlo Picco, quien dirige los servicios de salud en la ciudad.

“Los cubanos fueron una historia de éxito para nosotros”, dijo.

Letícia Casado contribuyó con reportajes desde Brasil y Gaia Pianigiani desde Italia.

(Tomad0 de The New York Times / Traducción Cubadebate)