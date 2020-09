La amistad fraternal entre Cuba y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing

Nuestra amistad fraternal empezó desde 1952, año en que Nicolás Guillen llegó a Beijing a la conferencia preparatoria de la Conferencia de Paz de Asia y de la Región del Pacífico junto a Pablo Neruda y otras personalidades. Mi profesor de español Chen Yongyi (luego traductor de Mao Zedong) sirvió de traductor en inglés al poeta cubano y al famoso escritor chileno y aprendió algo de español con ellos. Eso fue en mayo de 1952.

La Conferencia se inauguró en octubre del propio año. En agosto el Comité de la Paz de China y el Ministerio de Relaciones Exteriores organizaron un cursillo breve de español de dos semanas para 16 estudiantes de francés principalmente y algunos de inglés para que pudieran atender a 110 delegados de lengua española.

El señor Chen que había servido de traductor a Neruda y Guillén, fungió como asistente del profesor Mengfu, el único chino que al triunfo de la Revolución sabia un poco de español porque había trabajado en Chile. Aunque trabajó en inglés en ese país latinoamericano, aprendió un poco de español con un maestro chileno. Dominaba los términos más usuales. Mengfu era el profesor principal.

El profesor asistente Chen, conocía el poema de Nicolas Guillen “Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro”. Lo recomendó a los estudiantes y nos gustó muchísimo. Memorizamos algunos versos: “ Bajo tu risa ligera yo, que te conozco tanto, miro la sangre y el llanto, bajo tu risa ligera; sangre y llanto bajo tu risa ligera. Sangre y llanto. Hoy yanqui, ayer española, sí señor, la tierra que nos tocó siempre el pobre la encontró, si hoy yanqui, ayer española, ¡como no! ¡Qué sola la tierra sola, la tierra que nos tocó! La mano que no se afloja hay que estrecharla enseguida; la mano que no se afloja, china, negra, blanca o roja, china negra, blanca o roja con nuestra mano tendida”. Estos versos nos emocionaron enormemente.

Nos dimos cuenta de que China, Cuba y otros países latinoamericanos hemos sufrido humillación, explotación y opresión de las grandes potencias extranjeras. Pero China es ahora libre del yugo imperialista y goza de libertad y autodeterminación. Esperamos que otros hermanos latinoamericanos gocen de paz y libertad como nosotros. A raíz de la Conferencia de Paz de Asia y de la Región del Pacífico a finales de 1952, el Gobierno chino decidió fundar la Secciòn de Español en el entonces Instituto de Lenguas Extranjeras, actualmente Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.

Cuba y la Universidad de La Habana

Cuba ayudó a nuestra universidad a formar profesionales de español de alta categoría. La Sección de Español empezó a admitir a nuevos alumnos a finales de febrero de 1953. La primera promoción se graduó en 1957 y empezaron a trabajar en diversas instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Asuntos Exteriores, publicaciones de revistas y libros entre otras. Pang Binan fue el jefe de la primera promoción y tuvo la suerte de ir a trabajar a Cuba.

Después de superar muchas dificultades llegó a La Habana el 18 de abril de 1959, poco después del triunfo de la Revolución Cubana. Me parece que fue de los primeros trabajadores chinos en Cuba. Se hizo amigo del Che Guevara, de Raúl Castro y de Fidel Castro. Después de su jubilación Raúl Castro lo invitó a Cuba. Los cubanos con mucho cariño le decían Pancho. Aprendió muchas cosas de Cuba, se templó en el trabajo, en la vida y en la lucha revolucionaria con los cubanos. Luego fue promovido al cargo de corresponsal en jefe y al final fungió como vicepresidente de la gran Agencia Xinhua que es como un cargo de viceministro. Todos esos resultados fueron posibles gracias a su formación en Cuba.

Otro compañero de la primera promoción que recuerdo muy bien fue Huang Zhiliang, más tarde traductor del presidente Mao, luego embajador en Nicaragua y otros países. Zhiliang es un famoso traductor literario y de obras de Mao Zedong. Él recibió una beca de la Universidad de La Habana. Estudió dos años en Cuba y perfeccionó sus conocimientos con muy buen nivel de español.

De la segunda promoción un compañero llamado Sheng Shiyan, después de estudiar en la Universidad de la Habana en 1963, fue nombrado Decano de la Secciòn de Español de la más importante universidad de China, la Universidad de Beijing. Luego fue Presidente de la Asociación de Literatura de España y América Latina. Tradujo importantes autores al chino. Escribió una obra titulada Historia de Literatura de España.

Fu Mingming de la tercera promoción, quien trabajó como corresponsal de la Agencia Xinhua disfrutó de una beca en la Universidad de La Habana. Concluyó sus estudios con buenos resultados y trabajó como corresponsal en jefe. El señor Huang Hongxun de la segunda promoción concluyó con buenas notas en la Universidad de La Habana y a su regreso fue también corresponsal en jefe. Fueron profesionales muy competentes.

Años después una chica, Yui Lianzhi fue embajadora de China en Guinea Ecuatorial. Estudió en Cuba en 1964 y por sus elevados conocimientos ocupó tan importante cargo.

Siete embajadores chinos en Cuba se graduaron en nuestra universidad: Tang Yonggui, Xu Yicong, Wang Chengjia, Wang Zhiquan, Zhao Rongxian, Liu Yuqin y Zhang Tuo.

En nuestra universidad un hombre y dos mujeres también recibieron becas en la Universidad de La Habana. Los tres a su regreso fueron promovidos a cargos de profesores asociados. Cuba ha ayudado a muchos profesores y estudiantes chinos, además de los que he mencionado, que se formaron en nuestra universidad. Le estamos muy agradecidos a Cuba y a la Universidad de La Habana.

Un encuentro con el Che Guevara

Ernesto Che Guevara, conocido también como héroe de la “Revolución de Cuba”, visitó el 19 de noviembre de 1960 el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín, actualmente Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Un día antes, el directorio del instituto me hizo saber que yo serviría de intérprete a Liu Ke, el rector de este centro docente superior durante la visita que haría el héroe cubano, tarea que me hizo demasiado feliz y honrada.

En la tarde del día 19, muchos maestros, estudiantes y empleados de la Secciòn del Idioma Español y de otras facultades, congregados con pancartas y banderas en manos a la puerta y en el recinto del instituto, gritaban consignas en chino y en español para dar la calurosa bienvenida a la llegada del héroe cubano, quien, por su parte,les saludaba con sonrisa y con las manos elevadas en aire. El rector Liu Ke recibió a los amigos cubanos en la sala de recepción, en donde pronunció un discurso de bienvenida e hizo una breve introducción sobre el centro docente a los huéspedes cubanos.

Acto seguido, el rector acompañó al Che a ir a la sala de grabación de voz, en la que el Che pronunció un discurso a los estudiantes expresándoles cariñosos saludos y animándoles a estudiar el español con más afán.

Más tarde, el Che visitó el taller de refinación de aceite y la imprenta en los que trabajaban estudiantes, en los cuales el huésped cubano hizo preguntas en torno al sistema de educación mediante el trabajo físico y la práctica laboral de los estudiantes, lo cual mostraba que el Che era una persona muy accesible y cercana a la gente.

La preocupación que el Che mantuvo en su apretada agenda por la enseñanza del idioma español en China animó a los maestros y estudiantes de la Secciòn del Español de nuestro instituto. Che Guevara fue asesinado hace más de 50 años, pero vivirá en nuestros corazones para siempre. ¡El héroe revolucionario cubano Guevara será inmortal!

Mi visita a Cuba

En el verano de 1995 mientras estudiaba en el Colegio de México como investigadora sobre mexicanismos coincidí con mi amigo médico Zhang Daqian y le ayudé en la traducción. Este famoso profesional de medicina tradicional china tuvo mucho éxito tratando un problema de salud del expresidente de México y recibió la invitación del Hospital Cira García en La Habana. Entonces Zhang me preguntó si podía acompañarlo esas vacaciones de verano y acepté gustosa para poder investigar sobre cubanismos. Antes del viaje empecé a leer obras de consulta sobre ese tema. Fuimos muy bien atendidos.

En Cuba tenía muchos ex alumnos que me ayudaron en la traducción y eso me dio tiempo para dedicarme a la investigación. Recibí una gran ayuda de los camaradas cubanos a mis estudios y trabajos de investigación. Escuché la emisora Radio Reloj, estuve atenta a la forma en que hablaban en la Televisión Cubana y contacté con vendedores y otros cubanos. Publiqué mi articulo sobre cubanismos y fue muy bien acogido por mis colegas y estudiantes en China. Lo titulé: Algo acerca de la Pronunciación y el Léxico cubanos.

Nuestra amistad con el el compañero Alberto Blanco

Tanto los graduados de nuestra universidad, ex embajadores que trabajaron en Cuba y yo somos muy amigos del ex embajador Alberto Blanco. Muchas veces nos invitó a su residencia a conversar y ver vídeos sobre la Revolución Cubana, sobre Fidel Castro, Raúl Castro, Che Guevara y a entrevistas con periodistas cubanos. Personalmente conozco al compañero Alberto Blanco desde hace más de 30 años mientras estudiaba chino en mi país.

Luego empezó a trabajar en la embajada desde tercer secretario, consejero, agregado cultural, siempre fuimos buenos amigos. Al despedirse de nosotros, luego de la visita a su residencia, me regaló el libro “Fidel Castro guerrillero del tiempo. Conversaciones con el líder histórico de la revolución Cubana”. Actualmente mantenemos correspondencia por la aplicación china WeChat.

Desde 1952 hasta la actualidad, la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y Cuba han mantenido una amistad fraternal de casi 70 años. Nos hemos apoyado y ayudado mutuamente. Cuba ha formado a muchos graduados de nuestra Universidal, lo que ha promovido las relaciones entre los dos países. Seguiremos siendo eternos compañeros de armas. Hemos escrito este artìculo con motivo del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba. ¡Viva la amistad fraternal chino-cubana!