Kiki Corona, el talento detrás del nuevo sonido de Cubavisión

Con la llegada de este peculiar verano, envueltos aún en la pre(ocupación) del asqueroso bicharraco, con el lindo nombre de Coronavirus, Cubavision el canal generalista de la televisión cubana, se vestirá con otros colores y movimientos.

¿Por qué la música? Y dentro de la música ¿Por qué la guitarra?



- No llego por casualidad, los años sesenta estuvieron llenos de influencias, aprendizajes y emociones relacionadas con la música en nuestro hogar familiar primigenio de la calle 70 y 7ma-B. Los fines de semana e invariablemente; se reunían en casa todos a los que llamaba por aquel tiempo Tíos: César Portillo de la Luz, José Antonio Mendes, Chucho Valdés, Chicho Manfugaz, Teresita Fernández, Ñico Rojas, Manolito Armesto (calandraca) y muchos trovadores, cantores e intelectuales, que realizaban sus tertulias sabatinas desde la tarde y hasta la madrugada. Así comenzó todo. Allí y junto a mis hermanos, fui dulcemente convocado a cantar canciones acompañado a la guitarra por mi padre con apenas 6 o 7 años. Papá; quien en los años 40, formó parte del Trío Habana y el Trío Urquiza, aunque definitivamente después se dedicó por entero a su profesión de jurista, fue un cantor y guitarrero impresionante. Con mi padre, aprendí a tocar el instrumento y luego en el conservatorio Alejandro García Caturla, aunque estudiando clarinete; no pude tener mayor y mejor suerte que contar con el magisterio en la guitarra de mi siempre recordada y queridísima Maestra: Clarita Nicola.

-¿Cuál fue tu primera canción interpretada? ¿Y compuesta?

- Ja ja ja : si te refieres a la primera primerita; La Guantanamera, ahora bien, si te refieres a mi primera composición cantada y apelando a mi memoria, debo referirme a un intento de balada que compuse en el 78 titulada Corazón y de la cuál ni me acuerdo o no quisiera recordar-que más da- seguro era un desastre de adolescente herido por quién sabe qué amor… ja ja ja ja .

-Pasaste por varios grupos y luego armaste el tuyo ¿Qué te llevo a eso?

-Qué bueno que preguntas, nunca tengo la oportunidad de agradecer a todas esas "escuelas" de mi formación y disciplina. Recuerdo particularmente, mi paso por: Canto Libre, donde tuve la oportunidad y el altísimo honor de compartir con músicos que hoy día, son verdaderas estrellas a nivel mundial: Ramoncito Valle, Omar Sosa, Orlandito Valle (Maraca), Andrés Coayo, Alejo Martínez, Pedrito Romero, Cesar Regueiro (Yiyo: nuestro director de siempre), Súper Luís, Juan Carlos ( el peje), Reynaldo( El bola) y muchos otros tipos geniales. El Grupo Yara en la Universidad, junto a muy queridos amigos, con algunos tengo comunicación constante: Pavel Urquiza, Boris Moreno, Raulito Gómez y el penosamente desaparecido y entrañable Vladimir Prieto, quien como muchos recordarán, fue un periodista destacado y brillante de la redacción deportiva de la Televisión Cubana. Luego y a instancias de la Profesora Sonia Pérez Cazola; la formación de un grupo experimental de música campesina que se llamó Nueva Línea y que conformamos en selección, con músicos importantes del catálogo de la empresa Antonio María Romeu y la presencia siempre recordada y agradecida de otro gigante distante: José Antonio Quesada: Autor de imperecederas obras del patrimonio cubano. Tuvimos la suerte de acompañar muchas veces a Celina y Lazarito ( Reutilio) , fue una etapa muy enriquecedora para mis saberes sobre los diferentes sub-géneros de nuestra música rural, descubriendo los secretos y morfologías del punto Libre, la Tonada Carvajal, la tonada espirituana, el punto cruzado entre otros.

Luego llegó Mayohuacan y todo se convirtió en una suerte inexorable y grata de "fabricación" constante y muchos escenarios. El grupo gentilmente, me brindó el apoyo para realizar muchas de las bandas sonoras que escribí por entonces y que luego formaron parte de mi obra para la Televisión a finales de los 80s y principio de los 90s. Creí- y mis camaradas estuvieron de acuerdo conmigo- que era hora de emprender nuevos proyectos, de modo que comenzó mi aventura con: Blanco y negro, grupo que me acompañó muchos años hasta que decidí salir de los escenarios y dedicarme casi por entero a la composición musical, orquestaciones y producciones musicales para teatro, Cine, Radio y Televisión además de los ya 36 discos editados hasta hoy.

-Parte de tu obra está dedicada a los niños ¿Por qué?

-Primero fue una sugerencia de tres de las más importantes creadoras que tuve el privilegio de conocer: Celia Torriente, Enriqueta Almanza e Ileana Vázquez.

Las primeras canciones, fueron "ensayo y error" en el acercamiento a la música para niños, alguna de aquellas primeras canciones, por estos días están cumpliendo 35 años de edad, es el caso de La Nana de las Mariposas. Me preguntas por qué y no sabría responder bien, pues si hubo un motivo entonces; hoy está tan impreso en mis deseos y querencias, que ya a estas alturas de mi vida, forman parte indisolubles de mi arquitectura como creador. Lo cierto es que, no podría existir ni expresarme enteramente, si no lo hago con una canción infantil.

-Tienes una buena cantidad de obras televisivas con tu música o con tu banda sonora ¿Cuál fue la primera? ¿Cuáles te gustan más?

-La primera fue, la música y canciones para una pequeña serie juvenil en cinco episodios titulada: Permiso para hablar, La cabecera fue una canción que luego navegó con inusitada suerte: La vida es un Juego, Luego llegó Hola mar y después muchas aventuras, series infantiles, policiacos y cuentos. Por todas estas puestas, tengo un cariño especial, el Televidente, es quién debe contestar tu pregunta, yo humildemente, no podría; las quiero a todas por igual. Sería muy interesante para mí, ver luego los comentarios de tus muchos y diversos lectores. El arte, sigue siendo para mí; esa suerte de apreciaciones que nos une a al mismo tiempo nos hacer diferentes en querencias, gustos y motivos de reflexión.

-Eres el responsable de la sonoridad en el cambio de visualidad de Cubavisión ¿Qué tiempo llevas en ese trabajo? Lo de recrear Cuba que linda es Cuba ¿es idea tuya? ¿Quiénes trabajaron contigo en esta difícil misión?

-Constituye para mí, tremendo honor y responsabilidad haber sido seleccionado y convocado para tamaña tarea de creación y recreación musical en apenas un mes de labor. Todo el trabajo lo hemos realizado a distancia, los responsables de la nueva, impresionante y tremenda imagen de la letra y sus agregados para Cubavisión; han sido conformadas por un colectivo de realizadores presidido por Víctor con su equipo de Remache, al cual aún no conozco personalmente. Seguro pronto nos veremos para apretar fuerte su mano derecha y agradecerle la visualidad que ideó.

Trabajé aquí en mi estudio, solo y desde casa, hacíamos los transfer de música, vía internet para la composición final de cada corte y momentos de promociones etc.

-¿Me hablas de otros trabajos tuyos por disfrutar?

Con tu pregunta final, me obligas a hacer un viaje por la historia y el presente.

La vida es… En los años 80, fui parte de un taller de creación que presidía la profesora Mirtha González. En aquellos años de muchas luces para la Televisión cubana, el equipo estaba compuesto por actores, realizadores, músicos, escritores y con las asesorías de profesoras de la talla de Migdalia Calvo, Vilma Montesinos , Elsa Hernández, Ernesto Piñero Padrino, en fin, una pléyade de artos conocedores profesionales del medio, quien con sus "dulces rabias", nos conducían por caminos de ingenio, disciplina y trabajo constante. Pues bien: hace aproximadamente cuatro años, tuve la oportunidad y el privilegio de ser convocado por otro equipo exactamente igual de soñadores. Esta vez, constituido por jóvenes incansables, talentosos y con un apetito voraz por realizar sueños casi impensables y con escasos recursos, desde el Canal Habana. Rafael Pérez Ynsua, quien es hoy el director de Cubavisión, respaldado por otro valiente equipo de iguales talentosos y soñadores creadores; me invitó a realizar la tarea. No puedo más que agradecer en dos tiempos; tanta fortuna y compromiso. Rafael, fue el gestor e impulsor de la idea de versionar Cuba que linda es Cuba para la imagen sonora principal canal. Su decisión fue muy acertada y desde luego, seguirá contando en el futuro cercano con todo mi modesto apoyo y compromiso. Vienen muchos sueños por realizar, otras aventuras que emprender, me queda aun, mucho que decir. Espero que la vida, me otorgue la posibilidad de hacerlo. No puedo adelantar más. De todos modos, gracias a ti y a tus lectores.