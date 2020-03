Coronavirus: ¿qué síntomas produce y qué le hace al cuerpo?

Los expertos todavía no han documentado si es que el virus puede afectar el cerebro. Pero los científicos que han estudiado el SARS han reportado evidencia de que el virus del SARS se pudo infiltrar en el cerebro de algunos pacientes. Dada la similaridad entre el SARS y COVID-19, la infección causada por el nuevo coronavirus, un artículo publicado el mes pasado en el Journal of Medical Virology argumentaba que no podía descartarse la posibilidad de que el nuevo coronavirus pudiera infectar algunas células nerviosas.

¿Por qué algunas personas se enferman tanto y otras no?

Alrededor de 80 por ciento de las personas infectadas con el nuevo coronavirus tienen síntomas relativamente leves. Pero alrededor de 20 por ciento de las personas se enferman más seriamente y en alrededor de 2 por ciento de los pacientes en China, que presenta la mayor cantidad de casos, la enfermedad ha resultado mortal.

Los expertos afirman que los efectos parecen esar en función de cuán fuerte o débil se encuentre el sistema inmune de la persona. Las personas mayores o que tienen otros asuntos de salud, como diabetes u otras enfermedades crónicas, tienen más probabilidades de desarrollar síntomas severos.

El doctor Xiao realizó pruebas patológicas a dos personas en China que acudieron a un hospital en Wuhan en enero por motivos distintos —necesitaban cirugía debido a cáncer de pulmón en estado temprano— pero cuyos expedientes después mostraron que también presentaban infección por coronavirus, algo que el hospital no detectó en un inicio. Ninguno de los pacientes tenía un cáncer pulmonar tan avanzado como para ser fatal, dijo.

Uno de los pacientes, una mujer de 84 años con diabetes, murió de una neumonía causada por el coronavirus según lo que consta en los expedientes, dijo el doctor Xiao.

El otro paciente, un hombre de 73 años se encontraba algo más saludable y presentaba un historial de hipertensión que se había manejado bien durante 20 años. El doctor Xiao dijo que el hombre fue sometido a una exitosa cirugía para extirparle el tumor pulmonar, fue dado de alta y nueve días después volvió al hospital porque tenía fiebre y tos que fue diagnosticado como coronavirus.

El doctor Xiao dijo que es casi seguro que el hombre se infectó durante su primera estadía en el hospital, ya que más tarde se descubrió que otros pacientes en su sala de recuperación posquirúrgica tenían coronavirus. Como en muchos otros casos, al hombre le tomó días mostrar síntomas respiratorios.