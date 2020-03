Fidel: “Nuestra prensa será más importante en la medida en que el pueblo sea cada vez más exigente” (+ Fotos y Video)

“Con ellos me siento en familia. ¡Cómo me habría gustado estudiar las técnicas de su oficio!”

“Nosotros estamos seguros de que nuestra prensa y nuestro periodismo, al igual que la Revolución, tendrán en el futuro un gran porvenir, y que el trabajo de nuestra prensa revolucionaria será cada vez más importante, más decisivo, en la medida en que nuestro pueblo será —como decíamos— cada vez más exigente”.

Fidel Castro

La prensa cubana celebra hoy su día como homenaje a la fundación del periódico Patria en 1892. José Martí confiaba en la prensa como uno de los elementos claves para la lucha independentista contra España. Y Fidel, heredero del Apóstol, pensaba igual. A su estatura de político y guerrillero el líder histórico de la Revolución incorporó el ejercicio del periodismo como un arma de todas las batallas.

Desde pequeño Fidel practicó el periodismo, cuando leía periódicos en voz alta para informar al cocinero de su casa en Birán. Luego, el líder de la Revolución cubana mantendría siempre con la prensa nacional un vínculo de preferencia. No es de extrañar entonces que una noche después de dialogar durante 20 horas en el VII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, dijera: “Me gusta el oficio, de verdad, ténganme por uno de ustedes”.

Al periodista irremediable que fue y a todos los trabajadores de la prensa cubanos, Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas dedican hoy estas historias y reflexiones de los profesionales que practicaron el oficio a su lado. Vea abajo en video estas historias en las voces de sus protagonistas 👇.

“Fidel es periodista desde que le leía al cocinero en Birán todos los partes noticiosos de la guerra civil española. Incluso a veces modificaba un poco los contenidos porque el cocinero no sabía leer ni escribir, pero era republicano. Y a veces las noticias eran adversas. Entonces él mientras leía hacia versión libre y le atenuaba las malas noticias para que el cocinero no sufriera”.

“La presencia de Fidel en foros internacionales muchas veces no solo marcaba el rumbo, sino que era capaz de en determinados momentos de discusiones y debates profundos sentar pautas. Recuerdo de manera muy especial la toma de posesión de Néstor Kirchner en el año 2003. Miles y miles de personas. No se me olvida el momento en que Fidel iba a depositar unas flores a José Martí y esas personas logran romper una parte del perímetro de seguridad de Fidel. Recuerdo entonces que se giró y me dijo: ´Creo que te vas a tener que olvidar ahora de grabar y aguantarme un poquito´”.

Ana Teresa Badía