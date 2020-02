A 50 años del primer trasplante renal exitoso en Cuba: “El milagro continúa”

Quien le hubiese dicho entonces a cualquiera de los cirujanos que aquel 24 de febrero de 1970 se aventuraron a repetir en el lapso de menos de un mes, la proeza de realizar un trasplante de riñón en Cuba; que aquel joven de 23 años sobreviviría casi dos décadas luego del proceder, hubiese sido tildado cuando menos, de idealista.

Hace 50 años, un grupo multidisciplinario de especialistas, dirigido por el profesor Abelardo Bush, director-fundador del Instituto de Nefrología (INEF) en Ciudad de La Habana, practicaba el primer trasplante de riñón exitoso a Víctor Blanco Conde, con el riñón de un donante cadáver. El paciente moriría mucho tiempo después, de una afección hepática.

Ya el día dos de febrero, creadas las condiciones en el país y los grupos para llevar a cabo este complejo proceder, se había realizado un trasplante, pero la supervivencia fue de apenas 11 días, recuerda el doctor Jorge Pablo Alfonso Guerra, profesor titular y consultante del INEF y fundador de este programa en la isla.

Los cirujanos principales que lograron materializar “el milagro aquel 24 de febrero” fueron los profesores Oscar Suárez Savio y Alfredo Gómez Congreso Sampera y el equipo estuvo integrado también por Charles Magrans, Reynaldo Mañalich, Sergio Arce, Olga González Sureda, Armando Heras, especialistas en Nefrología, Urología, Inmunología, conjuntamente con anestesiólogos, técnicos en laboratorio y enfermeros.

El doctor Alfonso Guerra rememora que el primer intento de sustituir la función renal en el mundo, se remonta a 1945, cuando se inventó el riñón artificial, y luego la diálisis peritoneal. “El trasplante renal constituye el tercer eslabón en este sueño, de sustituir un órgano enfermo por uno sano”, dice.

Para 1952 se registraba el primer intento de trasplante renal, en París, el 23 de diciembre. “Fue de una madre a un hijo, y este sobrevivió solo 23 días, pues hubo rechazo al órgano, aunque quedó marcado como el primer intento de trasplante renal con un donante vivo”, explicó el especialista.

El segundo intento tendría lugar en 1954 en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en Boston, y se trató de un trasplante entre hermanos gemelos homocigóticos, idénticos, con una supervivencia de 8 años.

Para 1960, se ampliarían los intentos de trasplante renal en América Latina, y naciones como Argentina, Perú, México y Venezuela realizarían el proceder.

“Cuba no quedó atrás, y sumarían en esa época tres intentos de llevar a cabo esta intervención, uno en Camagüey y dos en La Habana, en el hospital nacional y el Instituto de Nefrología”, explicó el doctor Alfonso Guerra.

Así llegamos a aquel 24 de febrero de 1970, puntualiza.

Hubo una serie de premisas importantes que seguimos: se realizaron los primeros trasplantes en edad pediátrica, pues de los 16 pacientes que se trasplantaron, cuatro fueron en niños; se realizaron trasplantes de donante cadavérico con muerte encefálica, y se logró una supervivencia importante de este grupo, pues cuatro de esos 16 pacientes tuvieron supervivencia de más de 10 años, dijo.

“El año 70 fue glorioso en muchos aspectos, pero lo más importante es que abrió un camino, con la idea del profesor Bush de llevar el privilegio de recibir un trasplante renal a todo el país y no solo a la capital. Para 1974 ya se realizaba en Santiago de Cuba, en el año 1973 se hicieron 25 trasplantes en el país y en el 1974, se lograron hacer 22 de estos procederes”, señaló.

Para el profesor Alfonso Guerra, de esta etapa se derivaron otros grandes logros, como sentar el embrión de lo que luego sería la Organización Nacional de Trasplante y el Programa Nacional de Trasplante, así como la introducción del sistema de compatibilidad HLA (sistema del antígeno leucocitario humano).

“Hasta el momento se hacían solo con grupo sanguíneo e inmunosupresión muy primitiva. El HLA, posibilitó hacer una selección con bases científicas. Se introdujo además un programa automatizado para la selección donante- receptor, el primero en utilizar la computación en la salud cubana, lo cual permitió sentar base para el intercambio de órganos en distintos centros de trasplante en el país”, explicó el especialista.

Hasta el año 1974 se había realizado en cuba 135 trasplantes renales, 118 de los cuales fueron sin HLA, solamente con grupo sanguíneo y 17 con HLA, ejemplificó.

“El trasplante renal es un trasplante de grupo muy extenso, en el que intervienen decenas de personas, por lo tanto nunca es de carácter personal. Siempre en el centro está el paciente que recibe el órgano, el cual se restituye hacia la sociedad, de una forma increíblemente útil. Y al mismo tiempo es un elemento de éxito para el Ministerio de Salud Pública y los otros organismos que intervienen en ese operativo, como trasporte, comunicaciones, y el Ministerio del Interior…”, dijo.

Cuando en el año 1982 el entonces joven doctor Raúl Herrera Valdés— hoy profesor consultante y jefe del grupo nacional de Nefrología— intervino en el congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas para hablar de donación y trasplante de órganos, no sabía quizá el giro de 180 grados que la especialidad y la política de donación de órganos tendría en el país.

“Yo no fui más que un vocero del colectivo nuestro, por lo tanto del punto de vista personal, no tiene trascendencia ni importancia este hecho”, dice con absoluta modestia. Lo cierto es que ese planteamiento sirvió para que entonces el Comandante en Jefe, Fidel Castro, dedicara una buena parte del discurso de clausura de este congreso a realizar reflexiones alrededor del tema.

Por primera vez en Cuba y en el mundo, se convertía en una demanda pública central de gobierno, y un jefe de Estado se pronunciaba sobre la necesidad de que un país abordara el tema de la donación de órganos, como una necesidad vital a desarrollar.

Para Herrera Valdés, el trasplante renal está ubicado en el vértice de un programa integral para la atención del enfermo renal crónico, que tiene entre sus aspectos la promoción de salud, la prevención, el pesquisaje del paciente afecto, y su atención.

“La base de la pirámide de este programa de atención integral radica en los consultorios del médico de la familia y evoluciona hasta aquellas instituciones de salud que están dotadas con la tecnología para la implementación del tratamiento por diálisis”, dijo.

Pero, ¿qué se define por enfermedad renal crónica (ERC)?, la causa inicial de necesitar todos estos tratamientos.

De acuerdo con el experto, es el daño de la estructura y/o de la función del riñón, que evoluciona crónicamente hasta llegar a la obsolescencia de la función renal, con necesidad de tratamiento de reemplazo de la función renal por diálisis y/o trasplante renal.

A nivel mundial, de cada diez personas, una, al menos una vez en su vida, ha de padecer una enfermedad renal.

Agregó el profesor que, la ERC, es una epidemia a nivel global, que está potencializada precisamente por la longevidad de la población. “La epidemia de diabetes mellitus y la hipertensión arterial están asociadas a la obesidad, otras enfermedades renales primarias y otras enfermedades y factores de riesgos como es la nutrición inadecuada, el sedentarismo, el hábito de fumar, etc.”, dijo.

Cada año ingresan a tratamiento por diálisis un 100 nuevos pacientes por millón de habitantes. Ello significa entre 1000 y 1100 nuevos pacientes que ingresan a este tratamiento. Es la parte más visible y sensible desde el punto de vista social y humano, y también desde el punto de vista de su repercusión económica, e incluso política.

“Es por eso que este programa ha de partir del consultorio del médico de la familia con los objetivos de prevenir el desarrollo de la enfermedad, pesquisar al enfermo crónico en las fases más tempranas, y en colaboración con el médico de la familia tratar las causas de la enfermedad, buscando detener la evolución o enlentecer su progresión. Se trata de que el paciente, en el caso que llegue a la fase del fallo renal total, y tenga que someterse a diálisis y trasplante, lo haga en el mejor estado biológico posible, para tratar de lograr la rehabilitación”, abundó Herrera Valdés.

La primera especialidad que se constituyó en Cuba, luego del triunfo de la Revolución, fue justamente la Nefrología, recordó el coordinador del Programa de Enfermedades Renales, Diálisis y Trasplante, y presidente de la Sociedad cubana de Nefrología, el profesor Jorge Pérez-Oliva Díaz.

“El grupo de fundadores y los que lo continuaron, tuvieron la visión desde el principio que era necesario estructurar un programa de desarrollo de la especialidad, que fuera integral, y que fuera desde la atención primaria de salud hasta la alta tecnología relacionada con la diálisis y el trasplante y que esto se extendiera rápidamente hacia todo el país”, remarcó.

“De ahí que consideramos que el primer logro de la especialidad en el INEF fue la formación de los recursos humanos y extender los métodos dialíticos hacia todo el territorio nacional. Y eso condicionó que los nefrólogos trabajáramos desde un inicio en una red que estaba dada por la necesidad de trasplantar a los pacientes que ya vivían en diálisis”, dijo el doctor.

¿Qué elementos demuestran el desarrollo de la especialidad? Según el profesor Pérez-Oliva, en primer lugar el crecimiento de los pacientes.

“Los indicadores de la especialidad han mejorado de modo ostensible durante estos años. En Cuba la enfermedad renal crónica representa la causa número trece de fallecimiento, pero en el mundo la frecuencia es de 16.3 por cada cien mil habitantes. En nuestro país esa tasa es de 7.3. Ello es la expresión de que la atención primaria de salud y los cuidados integrados tienen un impacto sobre la enfermedad renal crónica en términos de mortalidad. Y eso no lo dice Cuba, lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, apuntó el especialista.

A su juicio, otro de los logros ha sido el registro de los pacientes renales en el país y su perfeccionamiento. “En este momento estamos tratando de instaurar un registro informático que lleva desde la atención primaria que recibe el paciente, hasta los métodos dialíticos, el trasplante renal, entre otros procedimientos”, precisó.

En los momentos más complejos para el país, se ha continuado el desarrollo con nuevos servicios, comprando tecnología, priorizando realmente la especialidad. “Creo que este es un esfuerzo que no es solo interdisciplinario, es transdisciplinario, pues incorporamos los saberes de todos en pos de la calidad y la excelencia en la atención al enfermo renal”, señaló el especialista.

Asimismo, reconoció el apoyo de la industria biofarmacéutica cubana, por ejemplo con los diagnosticadores con los que se hace posible el diagnóstico de la enfermedad renal en las etapas tempranas, en el sistema primario de salud.

Para el doctor Antonio Enamorado Casanova, coordinador del Programa Nacional de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud Pública, dentro de los trasplantes de órganos el más significativo es el trasplante renal.

“Pero, es quizás la única tecnología en medicina que no depende absolutamente del sistema nacional de salud. Podemos tener los profesionales más preparados, las instituciones mejores concebidas, los mejores recursos, que si no contamos con el apoyo de la población no se salvarán los pacientes, y el recurso no será bien utilizado”, apuntó.