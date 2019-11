Bolivia: Biblia, Patria Grande y golpe

-Una multitud pide "Que vuelva Evo". "Han matado al pueblo humilde usando la biblia. Han venido a matarnos como los españoles, con la biblia y la espada", expresa una manifestante en El Alto.

-Enrique Dussel: “El golpe se consuma en su conspiración con la Biblia por delante. Las agresiones simbólicas de un cristianismo invertido contra las raíces indígenas de Bolivia deben ser atendidas teórica y prácticamente con urgencia”.

“La Bolivia Plurinacional ha promovido la justicia social, la estabilidad y la unidad latinoamericana. El Presidente Evo Morales ganó las elecciones pero los canallas que siembran muerte y dolor en Nuestra América quieren desconocer la voluntad popular. Por eso, decimos Evo Presidente Legítimo. No al golpe cívico policial en Bolivia. Los gobiernos y líderes de la región deben denunciar el motín antidemocrático contra el orden institucional del Estado Plurinacional Boliviano. Como Perón en 1955, Evo Morales eligió el tiempo y no la sangre. Un golpe de estado se ha consumado. Los pueblos de la Patria Grande debemos movilizarnos contra este nuevo plan cóndor que sobrevuela América Latina”.

Este es el llamado internacional que ha lanzado Juan Grabois, colaborador de Papa Francisco, dirigente de la Confederación de los trabajadores para la economía popular, CTEP. Lo conocí en el Vaticano a finales de octubre de 2017, compartiendo toda una semana en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, durante el seminario “Nuevas relaciones entre Mercado, Estado, Sociedad” (1).

Fernando Lugo, Presidente de Paraguay (2008-2012), ex obispo de la teología de la liberación, responde desde Asunción que “la coacción de fuerzas militares contra el Presidente Evo Morales en Bolivia, ha sido parte claramente de un golpe de estado inaceptable para toda América Latina. Toda mi solidaridad, tanto con el compañero Evo, como con toda esa dirigencia social y política que hoy día está siendo perseguida por defender el proceso de cambio en este hermano país, y que ha devuelto la dignidad a millones de bolivianos y bolivianas”.

Marcelo Figueroa, columnista de Osservatore Romano, edición de Argentina, comenta: “repudio al Golpe de Estado en Bolivia. Especialmente a aquellos que llamándose “evangélicos “apoyan y/o promueven el golpe. Cómo cristiano evangélico los Camacho no me representan. El Evangelio llama a estar al lado de los humildes. Cómo protestante separo Iglesia y Estado”.

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y próximo ministro de España, ha llamado por su nombre lo ocurrido en Bolivia y ha puesto en evidencia a la gran mayoría de los principales medios de comunicación en España y el mundo. El líder de Unidas Podemos escribió en Twitter: «Golpe de Estado en Bolivia. Vergonzoso que haya medios que digan que el ejército hace dimitir al presidente. En los últimos 14 años Bolivia ha mejorado todos sus indicadores sociales y económicos. Todo nuestro apoyo al pueblo boliviano y a Evo Morales», ha publicado Iglesias en la red social.

Magui Balbuena, lideresa campesina de Conamuri y candidata a la Vicepresidencia de la Republica de Paraguay, subraya que “La dolorosa situación que está atravesando el hermano pueblo de Bolivia nos debe preocupar a todos/as, este ensañamiento inconcebible orquestado y dirigido desde el imperialismo con sus lacayos interno no es una casualidad, es la esencia de la decadencia de un sistema perverso diseñado para el control sobre los territorios y apoderarse de los bienes y recursos naturales a costa de muertes, enormes sufrimientos y empobrecimiento de los humildes de los trabajadores/as. En este momento Bolivia es atacada, masacrada y destruidas por esas hordas asesinas por pensar diferente, por construir una sociedad diferente con justicia social que la oligarquía criolla no acepta que el pueblo de Bolivia diseñe y construya su propia historia y modelo de sociedad. El decadente imperio indefectiblemente caerá a pedazos y los pueblos seremos LIBRES. La iglesia católica se aparta del pueblo de los humildes de los sin vos y se ponen al lado de los represores de los violentos”.

La senadora socialista Esperanza Martínez (Frente Guasu) – exMinistra de Salud de Paraguay del Gobierno del Presidente Lugo entre 2008 y 2012 - dijo que lo ocurrido en Bolivia fue un golpe por parte de los EEUU, Brasil y de la derecha de la región contra el presidente Evo Morales. “Evo renunció por que le iban a matar. Quemaron la casa de su hermana, quemaron la casa de tres gobernadores”, señaló al referirse a la reciente renuncia del ex mandatario boliviano Evo Morales. Cuestionó a la OEA por no haber actuado de la misma forma, cuando se denunció el fraude electoral en Paraguay, para dar como ganador a Mario Abdo Benítez. “El presidente Mario Abdo también fue acusado de fraude electoral y nadie pensó en sacar a los militares, ni a la OEA, que no apareció cuando personas en la plaza salieron a pedir revisión de las actas. Nunca entregaron las actas. Por qué no vino la OEA en esa oportunidad a auditar”, expresó la legisladora del Frente Guasú. La parlamentaria resaltó que Bolivia es un lugar geopolítico para los poderes económicos, como EEUU. “Esto estaba preparado, sea cual sea el resultado. Cuantas actas se auditaron para dar un dictamen la OEA, el 0,01%, porque ellos revisaron solo aquellos lugares donde hubo denuncias”, destacó. “La derecha brasileña en contubernio con el gobierno norteamericano han infiltrado y ha producido este caos en Bolivia”, expresó Martínez.

“Ya no es suficiente la guerra jurídica para acabar con las democracias progresistas. Hoy es el fascismo puro: violencia, odio, racismo, que violente la dignidad, destruya los hogares de los opositores. Todo con un solo objeto crear miedo, sometimiento, traición, delación. Que le importa a la derecha neoliberal, los indicadores en favor de la gente. Si ellos no controlan o no pueden ganar con votos democráticos, imponen su voluntad por la fuerza y el miedo, c/ guerras judiciales c/ golpes parlamentarios o militares como el que se dio en Bolivia”, concluyó la senadora paraguaya (2).

Golpe y violación constitucional

Alberto Croce, coordinación de las redes LATINDADD y Campaña por el derecho a la Educación en Latinoamérica, comenta: “Acaba de suceder una barbaridad, no pudieron instalar la Asamblea Legislativa puesto que el partido MAS tiene dos tercios de Diputados y Senadores que no se prestaron, ni se sometieron a una sucesión constitucional espuria y decidieron autoproclamar como presidenta a una senadora con un tercio, peor ilegalidad e ilegitimidad no podría existir. El pueblo está rodeando el cerco policial y militar, es el peor inicio del gobierno golpista, una vergüenza nacional la senadora Añez y una vergüenza internacional la que hizo Almagro en la OEA que se inventó un auto golpe de Evo, dos personajes funestos para la historia de América Latina y el mundo. Me pregunto... ¿alguien puede seguir llamando a esto "Mecanismos Institucionales"?

Y agrega en una crónica del día martes: “amanece en La Paz luego de una noche de represión y dictadura, militares y policías en las calle, carros artillados patrullan las calles, durante la noche volaban a baja altura aviones de combate, se escucharon los tiros por toda la ciudad, aún no sabemos la cantidad de bajas que tenemos, la excusa fue el vandalismo, pero a pesar de la bronca de nuestra gente, en medio de la movilización surgen voces para no darles a los golpistas la excusa para que pretendan desacreditar la Resistencia del Pueblo Indígena y Popular que está luchando para que regrese Evo Morales”.

Pablo Stefanoni, Director de Le Monde Diplomatique de Bolivia, analiza que “el domingo en las últimas horas de la noche, el líder cruceño Luis Fernando Camacho desfiló arriba de un carro policial por las calles de La Paz, escoltado por policías amotinados y vivado por sectores de la población opositores a Evo Morales. Se escenificaba así una contrarrevolución cívica-policial que sacó del poder al presidente boliviano.

Luego de varios años de impotencia política y electoral de la oposición tradicional –los viejos políticos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o el propio Carlos Mesa– aparece un “liderazgo carismático” nuevo: el de Fernando Camacho. Este personaje desconocido hasta hace pocas semanas fuera de Santa Cruz se proyectó primero ocupando un vacío en la dirigencia cruceña, que desde su derrota frente a Evo en 2008 había pactado cierta pax. Aupado en una nueva fase de radicalización juvenil el “macho Camacho”, un empresario de 40 años, se erigió como líder del Comité Cívico de la región que agrupa a las fuerzas vivas con hegemonía empresaria y defiende los intereses regionalistas. Y más recientemente, frente a la debilidad de la oposición, Camacho esgrimió una mezcla de Biblia y “pelotas” para enfrentar “al dictador”. Primero escribió una carta de renuncia “para que Evo la firme”; luego fue a llevarla a La Paz y fue repelido por las movilizaciones oficialistas; pero volvió al día siguiente para finalmente entrar el domingo a un desierto Palacio Quemado –el viejo edificio del poder hoy trasladado a la Casa Grande del Pueblo– con su Biblia y su carta; allí se arrodilló en el piso para que “Dios vuelva al Palacio”. Camacho selló pactos con “ponchos rojos” aymaras disidentes, se fotografió con cholas y cocaleros anti-Evo y juró no ser racista y diferenciarse de la imagen de una Santa Cruz blanca y separatista (“Los cruceños somos blancos y hablamos inglés” dijo una Miss)” (3).

La irrupción de los movimientos populares y Papa Francisco

“La irrupción de los Movimientos Populares”- Rerum Novarum de nuestro tiempo. Es el libro editado por Guzmán Carriquirry, ex secretario de la Pontificia Comisión para América Latina y Gianni La Bella de la Comunidad San Egidio de Roma, el Papa escribe sobre el libro: “los movimientos populares pueden representar una fuente de energía moral, para revitalizar nuestras democracias, cada vez más claudicantes, amenazadas y puestas en mesa de discusión en innumerables factores”. En la presentación que escribió el Papa Francisco recuerda que el “antídoto al populismo y a la política-espectáculo está en el protagonismo de los ciudadanos organizados, creando mundos posibles que luchan por sobrevivir a la obscuridad de la exclusión”.

En Bolivia una multitud pide "Que vuelva Evo". "Han matado al pueblo humilde usando la biblia. Han venido a matarnos como los españoles, con la biblia y la espada", expresa una manifestante en Telesur.

La golpista y autonombrada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez tuitéo en abril de 2013: "Sueño con una Bolivia libre de ritos satánico indígenas, la ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al chaco, y en otro de junio de ese año, sentenció: Que año nuevo aymara ni lucero del alba!! satánicos, a Dios nadie lo remplaza!".

Adriana Guzmán, aymara boliviana, integra el Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, y Feministas de Abya Yala, ha denunciado que “El golpe de Estado en Bolivia es racista, patriarcal, eclesiástico y empresarial” en entrevista al diario Pagina12. Agrega que “se ha buscado la desestabilización social, política, sembrar terror con grupos armados en diferentes lugares. Armados con armas de fuego, con cascos, con escudos. Se ha articulado a grupos universitarios, paraestatales, paramilitares, grupos fascistas, racistas, que ya había desde el 2008, como la Unión Juvenil Cruceñista. Sembrar el terror, desestabilizar políticamente, es la primera característica del golpe. Aliarse con la policía después, que se amotina. Convocar a los militares que se suman supuestamente a defender al pueblo. ¿Cuál pueblo? El que encabeza Luis Fernando Camacho. Todas esas son las características de un golpe. Finalmente, lo vemos hoy, cuando en vez de que entre Carlos Mesa al Palacio de Gobierno después de la renuncia de Evo, no lo hace él. Lo hace Luis Fernando Camacho, representante de estos empresarios, de la Iglesia, del peor fundamentalismo del país. Impone la bandera, la Biblia y convoca a una Junta cívico militar, donde estarían militares, y personajes “notables”, que son ellos.

“Este golpe de estado ha tenido por un lado características tradicionales, como la presencia de los militares, de la policía, pero también características distintas, promoviendo el enfrentamiento entre vecinos, lo que se ha logrado gracias a la profundización del racismo. Han salido vecinos a decir que “basta del gobierno de indios, de ladrones”. Todos los que tenemos cara de indios somos señalados como parte del MAS. Especialmente las que somos mujeres originarias indígenas. El golpe de estado es también un golpe a las mujeres, a las organizaciones sociales. Por el amedrentamiento, por la humillación. Es un doble golpe. No es solamente al Estado, al gobierno, sino también a las organizaciones sociales”, concluyeAdriana Guzmán (4).

Hay que recordar que el Cardenal Toribio Porco Ticona sostuvo el domingo 26 de abril de 2019 que “para adelante tenemos que ir siempre con el presidente Evo Morales”, durante la inauguración del IV Congreso Ordinario de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Indígenas de Cochabamba “Bartolina Sisa”, realizado en el municipio de Tiraque. Ambas autoridades llegaron a Tiraque después de entregar la restauración del templo “Nuestra Señora Inmaculada de la Concepción”, en el municipio de Uriondo, en el departamento de Tarija. “Para adelante tenemos que ir siempre con el presidente Evo Morales. No sólo tenemos que hablar, sino debemos trabajar todos. Ya se acerca las elecciones y debemos ir adelante, Por eso debemos trabajar todos e ir a todos lados, hacer conocer a los hombres, pongos y mitanes alegres, Dios mediante”, expresó en quechua Ticona. Ticona pronunció un breve discurso en quechua en la inauguración del congreso de mujeres: “No hay que hablar nomas, todos juntos tenemos que trabajar para ir adelante”, dijo. El purpurado abogó por la unidad para que el país pueda seguir adelante. A su turno, Morales agradeció el acompañamiento del cardenal en medio de los aplausos y el cariño que expresaron las mujeres campesinas de Cochabamba al visitante. Esta visita es "algo histórico e inédito para Bolivia", relievó Morales. Al venir hacia Tiraque, recordó Morales, “el hermano Toribio me dijo que por segunda vez en su vida subió a un helicóptero (...), la primera vez subió al helicóptero detenido por los gobiernos del pasado y ahora acompaña al presidente en helicóptero, algo histórico e inédito para Bolivia y, fundamentalmente, para las futuras generaciones”.

Evo hablaba de Teología de la Liberación

El presidente Morales participó aquel domingo de la entrega de la refacción de la Iglesia “Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción”, donde se declaró admirador de la Teología de la Liberación. “¿Qué entiendo por fe religiosa? El cristianismo nos ayuda a tener valores, mejorar valores (…) Y las iglesias nos ayudan (en) cómo recuperar los valores que tenemos”, afirmó Morales en Uriondo. El jefe de Estado insistió: “Yo soy admirador de la Teología de la Liberación. Todos trabajamos por la paz, pero ésta solo se conseguirá cuando haya justicia social y cuando se respete la identidad de todos los pueblos del mundo”. Evo Morales, que recordó al Papa Francisco – que lo invitó 6 veces en el Vaticano, organizando el segundo encuentro mundial de los movimientos populares en Cochabamba (julio de 2015), agradeció la colaboración de la Iglesia en temas sociales, como unidades educativas, campos deportivos y centros de salud. “Agradecer a sus miembros la Iglesia Católica que nos acompañe para trabajar por los más pobres”, dijo Morales (5).

En esta perspectiva hay que mencionar las criticas a la Conferencia Episcopal Boliviana.

El teólogo de la liberación, Marcelo Barros señala que “En sus declaraciones, los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana, niegan el golpe. Ninguna palabra sobre la violencia y los crimenes cometidos por la oposición que provocó el golpe. Ninguna referencia a la realidad de los pueblos indigenas que son la mayoria en Bolivia y que Evo Morales representa. Convocan a las fuerzas armadas por cumplir con funciones constitucionales. ¿Esto llamado es en linea con la vision de Papa Francisco? Porqué estos obispos no se pronunciaron en contra de las dictaduras militares pasadas y se oponen a un gobierno del MAS que no aceptaba el poder eclesiastico de los obispos y se declaraba favorable a la valorización de las espiritualidades de los pueblos indigenas originarios”.

El teólogo brasilero Agenor Brighenti, actual asesor de CELAM, ha denunciado que “la iglesia catolica boliviana está apoyando el golpe, es vergonhoso. En ningun pais de Latinaomerica la Iglesia supo acompañar los gobiernos populares”.

Las Comunidades Eclesiales de Base CEBs de Argentina han difundido una nota para “solidarizamos con el Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia ante la situación de dolor e injusticia que viven por el Golpe de Estado contra el Presidente Evo Morales Ayma.

“La solución a los conflictos y diferencias deben ser resueltas por la vía del diálogo social resguardando el Estado de Derecho y nunca en desmedro de la vida democrática.

“La historia de los pueblos de América Latina-Abya Yala, nos muestra que ante los sucesivos Golpes de Estado que han sufrido, cual artilugio del neoliberalismo que azota y mata de distintas maneras en los contextos latinoamericanos que estamos viviendo, ha sido el pueblo trabajador y más pobre el mayor perjudicado.

Ningún interés político ni económico debe privilegiarse por sobre la vida democrática a la que estamos llamados a construir y garantizar.

Creemos en un Dios Liberador de todo tipo de opresión que promueve la participación democrática de los Pueblos que eligen a sus representantes, construyendo acá en la tierra su Reino de Vida, Igualdad y Justicia”, concluyen las CEBs de Argentina.

Conclusión

Voy a concluir este artículo con las palabras de Evo Morales: “Con políticas de amedrentamiento e intimidación hicieron renunciar a varios de nuestros alcaldes, gobernadores, ministros y asambleístas democráticamente electos y posesionados; no renunciaron por cobardía sino por las represalias y ataques contra sus familias. Así fue el golpe. Pensé que habíamos terminado con la opresión, la discriminación y la humillación a los más pobres, a los indígenas. Pero surgen grupos que no respetan la vida y menos la Patria. Si algún delito he cometido es ser indígena y haber luchado para sacar de la pobreza a mi pueblo. Este golpe de Estado ni los atentados contra mi vida me harán cambiar de ideología. Seremos siempre antiimperialistas. Esta es una lección más para aprender y fortalecer las luchas por soberanía, inclusión, dignidad y libertad con identidad de los pueblos en Bolivia y el mundo. No daremos ni un paso atrás ante los racistas y golpistas. Hoy vemos quienes son verdaderos enemigos de nuestro pueblo. Mientras tenga vida, la lucha sigue. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!”.

El editorial del diario boliviano La Razón del día miércoles 13 de noviembre, subraya que “a reserva de cómo sea calificado el hecho en nuestra historia democrática, la minoría opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una sesión sin quórum ni la presencia de la bancada mayoritaria del MAS, adoptó una salida impuesta. De manera veloz, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta del Estado. Este camino, que debió ser pactado, lejos de pacificar el país, prolongará el conflicto y el enfrentamiento en un país hoy bajo control militar”.

El filósofo de la liberación Enrique Dussel enfoca la gravedad de esta manipulación religiosa: “El golpe se consuma en su conspiración con la Biblia por delante. Las agresiones simbólicas de un cristianismo invertido contra las raíces indígenas de Bolivia deben ser atendidas teórica y prácticamente con urgencia, superando con ello el jacobinismo de izquierda que ha creado un abismo ante las necesidades espirituales de las personas”.

