Roy Brown lanza el álbum digital “Habanandando” en homenaje a la capital cubana (+ Video)

A propósito del aniversario 500 de la fundación de La Habana, el cantautor y guitarrista puertorriqueño Roy Brown lanza el álbum digital Habanandando, concepto desarrollado junto a sus amigos Zoraida Santiago, Tito Auger, Tony Rivera ‘Mapeyé’, Banda Acústica Rodante y Mano a Mano.

Roy lo define como un compromiso con la capital cubana y una expresión de agradecimiento por tantas enseñanzas y aprendizajes que aún recibe durante cada visita a la tierra de Martí.

“Es parte del compromiso que hicimos nosotros. Es una celebración. Hoy espero terminar un vídeo musical sobre Panadero y otro que se llama El poeta solitario, porque caminando por La Habana de casualidad un ancianito me para y pregunta si me permite leerle unos poemas, saliendo a relucir que su mamá era puertorriqueña y que había emigrado a Cuba, con sus tres hermanos y su papá. Fue un encuentro muy emocional”, relató Roy antes de regresar a La Habana.

El intérprete de Balada de otro tiempo asegura que Habanandando es la síntesis de parte de sus vivencias en la Antilla Mayor y una celebración en la efeméride de su quinto centenario.

“Antes iba con delegaciones o por invitaciones que tenían que ver con presentaciones musicales y me hospedaba en algún hotel. Cuando llevo a Fabi –su hija– pues me quedo en un barrio de la Habana Vieja y tuve bastante tiempo libre y me dediqué a caminar. Me di cuenta porque fueron experiencias distintas a las otras. Estoy viendo a la gente, visitando lugares históricos y antiquísimos y soy testigo de una ciudad que se construye y una ciudad que se derrumba. Todo eso me impacta”.