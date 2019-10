Opinión del Lector: ¡Bravo Alicia!¡Bravo Viengsay!

El sábado dimos el ùltimo aplauso y el ùltimo BRAVO a Alicia pero....aun con nuestro dolor, no dejamos de sentir,ver y apreciar con qué destreza, elegancia,seguridad, patriotismo, la inigualable Viengsay Valdés asumió todo el homenaje. No dejó de bailar en Matanzas. Vino de madrugada para ponerse al frente de todo el homenaje en el Gran Teatro. Por todo eso, cuando viajó en el mismo carro, acompañando a la Maestra, el pueblo también la premió con un aplauso.

Aunque no soy una intelectual, reconozco por mucha sensibilidad el sentir de pueblo y les cuento que:

Un mulato de mi barrio, de esos que de verlo sabemos que no es la perla de la mora, cuando vió todo el homenaje y vió pasar a Viengsay en el mismo auto que Alicia exclamó sobre Viengsay Valdés: "¡¡¡con esa blanquita no hay susto.Esa hecha pa'lante al ballet"!!!

Que quiero decir, que desde los mas eruditos, pasando por los que apreciamos el arte, hasta un obrero de barrio (o sea el pueblo todo)confiamos en la mas joven discípula: nuestra Vinegsay Valdés.

¡¡Bravo Alicia!! ¡¡¡Bravo Viengsay!!!!!