Director de la industria deportiva: “Vamos a garantizar los trajes de béisbol de todas las provincias y los municipios del país”

Desde el 28 de febrero del año pasado se respiran nuevos aires en la industria deportiva “Batos”. Un nuevo equipo de dirección con Andrés Alberdi a la cabeza, se ha encargado de revitalizar la empresa y de limpiar la imagen que por mucho tiempo estuvo empañada por improductividades, faltantes, y negocios turbios a su alrededor.

Cubadebate, visitó el lugar y pudo comprobar el cambio radical que ha sufrido la fábrica de implementos deportivos más importante del país y de la cual depende todo el movimiento deportivo cubano.

“La industria deportiva se ha ido recuperando después de haber tocado fondo como muchas otras empresas del sistema empresarial cubano. En su momento aquí se llegó a elaborar 583 artículos deportivos en las décadas del 70 y 80. Ahora se ha logrado rescatar la producción de 336 de ellos”, Nos asegura Alberdi, su director general.

“Cuando comenzamos aquí, se producían alrededor de 86 artículos y esto solo es una muestra de la recuperación que hemos tenido en un corto periodo de tiempo, además de la recuperación en materia de control, garantizando que las cosas vayan a donde tienen que ir”-Continúa.

Con niveles de contabilidad más estrictos y sumidos en el perfeccionamiento empresarial, ahora sus trabajadores cobran salarios en dependencia de su producción y esto ha generado un nivel de motivación y seriedad en el trabajo que ha elevado los niveles de productividad en apenas unos meses.

“La empresa ahora tiene todos los indicadores por encima del 120 por ciento de cumplimiento (ventas, producción, utilidad, valor agregado, etc) y todo esto es un indicio claro de recuperación aunque sabemos que aún no se satisface las necesidades que hoy tiene el movimiento deportivo cubano. Falta mucho por hacer pero estamos muy motivados y estamos haciendo muchas cosas en función de resolver todos los problemas que son muchos, por haber tocado fondo esta empresa en su momento”-Nos asegura su directivo.

Antes de hacer un recorrido por las diferentes áreas de producción, donde pudimos comprobar las nuevas condiciones de trabajo y la cantidad de materia prima acumulada en los almacenes que garantizará una productividad estable por los próximos meses, el nuevo director accedió a disipar nuestras dudas y las de muchos cubanos que de alguna u otra manera tienen que ver con el deporte.

¿Cómo funcionan las cosas con la materia prima? ¿Se compra toda la necesaria para un año de trabajo o esto es un proceso gradual?

“Aquí casi toda la materia prima se compra en el exterior y nuestro mercado principal es el INDER. El sistema empresarial organiza su plan unos seis o siete meses antes de terminar el año. Nosotros ya estamos enfrascados en el plan del 2020 y se monta un financiamiento para importar la materia prima que necesitamos”

“Esta empresa ha recibido un financiamiento en los últimos cinco o seis años de un millón de dólares y esto por supuesto que no es suficiente. En tejido solamente, que es lo que más se compra (es el 90 por ciento de la producción) no llega a los 700 000 dólares y con eso no se pueden suplir todas las necesidades”.

Sin embargo, con el mismo financiamiento ustedes han logrado más que en años anteriores…

“Si, en este año 2019 hemos comprado una mayor cantidad de tejidos. Garantizamos la Serie Nacional completa y los Juegos Escolares Nacionales, algo que no se hacía desde antes del Periodo Especial, donde solamente no pudimos dar los trajes de los deportes de combate porque no se pudo obtener ese tejido que siempre se produjo en Cuba pero ahora esas fábricas de la Industria Ligera están paralizadas.

También garantizamos 18 deportes de los Juegos Panamericanos y todo el tejido de los Para-Panamericanos y todavía nos quedan algunos eventos en el segundo semestre”

Referente al béisbol, se declaró recientemente en la Televisión Nacional que se garantizarán todos los trajes de béisbol para los campeonatos nacionales de todas las categorías. Mi duda y le de muchas familias cubanas es: ¿cuándo sucederá esto para los torneos provinciales?

“Para el año 2020, y esto es una gran noticia, la empresa tiene aprobado ya un presupuesto de 5 millones de dólares (cinco veces más que en estos últimos años) y más del 50 por ciento de este dinero se lo vamos a dedicar al tejido como tal para poder garantizar categorías que antes no se podían. Te estoy hablando de las competencias provinciales de béisbol fundamentalmente en sus diferentes categorías.

¿Entonces los padres de los niños de las categorías infantiles ya no tendrán que gastar esas elevadas sumas en los trajes para sus niños para que participen en los campeonatos provinciales?

“Sin temor a equivocarme te lo puedo decir: vamos a garantizar los trajes de béisbol de todas las provincias y de los 169 municipios del país, en cuanto nos den ese presupuesto.

Por otra parte, en las serie provinciales de primera categoría que comenzaran a partir de enero, los peloteros de todos los municipios tendrán sus trajes de béisbol”

Durante mucho tiempo los equipos provinciales de béisbol de categorías infantiles y juveniles se uniformaban con trajes hechos en la misma industria deportiva y eran vendidos “por la izquierda” a particulares que a su vez se los vendían a los padres de los niños a altos precios.

¿Qué seguridad tiene usted que esto no siga sucediendo? Hasta ahora esta industria no ha podido garantizar estos trajes y los campeonatos siguen realizándose con los peloteros uniformados.

“Hoy te puedo garantizar que esos trajes o esos tejidos con que se realizan esos trajes, no salen de la Industria deportiva. Ese tejido lo conocemos bien y no obstante lo vamos a revisar. Estamos en alerta. Pero esa no es la situación de hoy día. Aquí se hizo una reestructuración del personal que trabaja en la Industria y llevamos un control riguroso de todo eso, te lo puedo asegurar”

Hay quejas de la población al ver los trajes de sus equipos favoritos y algunos implementos deportivos vendiéndose a altos precios en algunas tiendas en divisas, fuera del alcance de su economía personal.

Quiero aclarar que nosotros producimos los trajes y los artículos pero no los comercializamos. Se los vendemos al INDER y ellos tienen la responsabilidad de llevarlo a los lugares que se necesitan. Si existen irregularidades después que salen de aquí, entonces hay que depurar la cadena de distribución.

Si ven trajes de béisbol a altos precios en alguna tienda por ahí, eso no tiene nada que ver con nosotros. No le vendemos a nadie por ahí ningún vestuario para eso ni en moneda nacional ni mucho menos en divisa.

¿Ahora mismo qué se está produciendo aquí que tenga que ver con nuestro deporte nacional?

Estamos produciendo bates de madera, pelotas, guantes y todo el vestuario que necesitan los peloteros (enguatadas, jersey, monos deportivos, medias, etc.)

¿A qué precios comercializan ustedes estos implementos?

“Un guante se lo vendemos al INDER en 54 pesos moneda nacional, los trajes 36 pesos, la pelota 15 pesos, el bate un poco más de 20 pesos. Esos artículos no tienen por qué estar vendiéndose en ninguna tienda. La empresa todavía no tiene condiciones para vender directamente al pueblo hasta que no se cumplan todos los compromisos que tiene con el deporte”.

De momento la gran mayoría de las áreas deportivas siguen sin guantes, sin bates y sin pelotas. ¿A dónde va a parar entonces toda esa producción?

Te repito que todo lo que hacemos se lo vendemos al INDER y ellos lo distribuyen. Aquí estamos para producir y ellos para distribuir. Nada de eso tiene que ver con nosotros. Es una obligación de ellos.

¿Por qué en la Serie Nacional hay equipos que aún no tienen el traje completo (sobre todo los peloteros de la reserva) y equipos como el de Santiago de Cuba no tenía bates antes de comenzar un partido hace unos días en plena serie?

“Te voy a mostrar una diapositiva con todo el módulo que se le entregó a cada equipo antes de comenzar la Serie Nacional. A cada uno de los 16 conjuntos se le entregó 70 trajes de home-club y 70 de visitador, suficientes para darles a todos, incluyendo la reserva. ¿Qué hicieron con ellos en algunas provincias? La respuesta solo la tienen ellos.

Por otra parte, a finales del año pasado entregamos 3090 bates de maple hechos por nosotros al INDER para que los distribuyeran. Este año no se ha podido importar esa madera pero en el caso específico de Santiago de Cuba se le entregaron 300 bates de majagua unos días antes de comenzar el campeonato y ahí tenemos la factura. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Dónde están? Esa respuesta tampoco la tenemos nosotros.

¿Podremos ver esos artículos a precios accesibles para el pueblo en las tiendas alguna vez?

Tenemos que soñar siempre. Estamos avanzando y en algún momento llegaremos a esa meta. Hoy no podemos todavía, tenemos que pensar en satisfacer las necesidades del movimiento deportivo organizado en este momento y seguir trabajando en la base que es nuestra prioridad.

En el recorrido, además, pudimos ver ya listos en los almacenes, todos los trajes de la Serie Nacional número 60, incluyendo los de los seis equipos de la especie de “Selectiva” que estarán en el terreno con la nueva estructura que implantará la Comisión Nacional de Béisbol.