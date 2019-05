Vladimir Baños: “Esta decisión ha sido muy difícil para mí”

Además del estímulo de la incorporación a las series nacionales de varios atletas que probaron fortuna en ligas profesionales, incluso en las Grandes Ligas, como los casos de “Rikimbili” Betancourt, Erisbel Arruebarruena y Leslie Anderson, la venidera serie nacional se torna interesante por el traslado de algunas figuras a otras provincias por diferentes motivos.

El caso más sonado en los últimos días es el del estelar lanzador pinareño Vladimir Baños, dos veces campeón con esa provincia y miembro del selecto grupo de serpentineros que han logrado más de cien victorias con la chamarreta verde-amarilla.

El derecho de 36 años, varias veces elegido entre los diez mejores monticulistas de la serie nacional, integrante en muchas ocasiones del equipo Cuba y protagonista de un juego sin hits ni carreras en nuestros clásicos domésticos; accedió a responder algunas preguntas para Cubadebate esta mañana de miércoles, cuando se preparaba para comenzar sus entrenamientos en el estadio Latinoamericano.

Vladimir, a muchos le ha sorprendido tu decisión de solicitar la baja del equipo de Pinar del Río. ¿Cuáles son las razones reales que te motivaron a dar este paso?

Las razones son simples. En estos momentos con la directiva que hay en Pinar del Río no me siento bien, por eso decidí trasladarme hacia otro equipo.

¿Eso viene dado por aquella famosa exclusión a la serie del Caribe cuando quedaron campeones en la serie nacional?

Esas son cosas que ya pasaron y que quizás influyeron, pero es una decisión propia que he tomado conjuntamente con mi familia que me ha sido muy difícil. Creo que ha sido lo mejor.

¿Por qué escoges venir para Industriales?

Vengo para Industriales por distintas razones: tengo familia aquí en La Habana, me siento bien aquí, tengo muy buenas relaciones con la dirección y los peloteros y puedo ir frecuentemente a mi casa por la cercanía. Creo que es la provincia más conveniente para mí.

¿Por qué estás aquí ahora en el Latinoamericano?

Aquí estamos una serie de atletas que no estábamos antes en la preselección del equipo Cuba por otras razones y fuimos convocados para comenzar el entrenamiento con vistas a los juegos Panamericanos. Espero hacerlo lo mejor posible.

Baños, me gustaría que le dijeras algunas palabras a ese público pinareño que durante tantos años te ha querido y apoyado en tu carrera.

Los aficionados de Pinar del Río saben que esa es mi tierra y es mi vida, espero que entiendan esta decisión. Sé que muchas personas están dolidas y quiero que cuando vaya a Pinar me traten con mucho respeto porque siempre lo he entregado todo por mi tierra y por esa camiseta. Todo esto ha sido muy difícil para mí. Espero que los aficionados me entiendan.

¿Te atreverías a lanzar en contra de los vegueros en la próxima serie nacional?

Sería muy difícil lanzar en contra de los vegueros en la próxima serie nacional, creo que no me atrevería a hacerlo. Si nos encontráramos en los Play Off la cosa sería más compleja porque tendría que cumplir con mi trabajo aquí, pero sería algo muy duro, sin dudas.