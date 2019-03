Industrias Koch detrás de las acciones de Pence, Pompeo y Rubio contra Venezuela

Los operadores de la guerra contra Venezuela en Estados Unidos no se manejan por instintos y conciencia genuinamente humanitarios, ni siquiera ideológicos, sino que atraviesan los intereses mercantiles de grupos de poder muy opulentos, con una vasta influencia en la política interior y exterior de Washington.

El vicepresidente Mike Pence, así como el secretario de Estado Mike Pompeo y el senador Marco Rubio, la triada del golpe y la guerra en la cuenca del Caribe, están íntimamente ligados a la maquinaria monetaria de los hermanos Koch, industriales y financieros de gran poderío energético.

The three leading DC advocates for Venezuela regime-change happen to be Koch Cartel’s three stooges: Rubio, Pence, Pompeo.

Related: Koch Cartel wants to wet its beak again on Venezuelan oil, fertilizers & petrochemical products https://t.co/KGM5UNn0oO

— Mark Ames (@MarkAmesExiled) February 26, 2019