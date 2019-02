Damnificado del tornado: Hoy levanto mi casa y voto por la Revolución (+ Fotos)

Cuando el tornado se lo llevó todo, hay quienes pensaron que jamás volverían a tener un hogar. Guaicanamar lució su peor rostro y la alegría de muchos fue trastocada por un sentimiento de vacío. En la vereda de una de las alturas de Regla sin embargo hoy todo es diferente: junto al círculo “Los peloteritos”, renace la esperanza.

Félix fue uno de esos hombres que la fuerza de la naturaleza le dejó solo el cimiento, mas prefiere pensar hoy en lo mucho que ha avanzado en tan poco días. “Lo perdí todo, pero jamás la fe y la confianza. Hoy levanto mi techo y esta mañana hice lo que como buen cubano me correspondía. En los momentos más negros dudé de muchas cosas, pero jamás de la ayuda de la Revolución”, dice mientas recorre lo que en pocas jornada será su nuevo hogar.

Todos tenían casas de madera que sucumbieron ante la ferocidad de los vientos, nos dice sin despegarse de los audífonos que le mantienen “con la vitalidad de su música”.

Sin salirnos del camino lleno de arcilla y rastros de cemento, Nelvis Águila Valdes nos intercepta. Ella fue otra de las tantas con derrumbe total y que no cree en el milagro de tener nuevamente “un rinconcito” para sí.

“Muchacho, había que ver como estaba esto… todo colapsó. Ha pasado menos de un mes y nos han apoyado con todo. Aquí está una brigada de constructores junto a nosotros que hace posible nuestro sueño. A mi Revolución, gracias; no tengo otro sentimiento que la gratitud eterna para ella y aunque yo no tenga muchos recursos aquí me tiene para lo que necesite. Hoy voté, claro que voté por mí y por mis hijos”.

Tres viviendas ya han entregado la brigada Julio Antonio Mella en estos parajes. Dicen que en los próximos días serán cuatro los beneficiados con las obras de reconstrucción y aunque no hay minuto que perder para ellos, llegarse hasta el colegio electoral más cercano no fue problema.

“Qué mayor felicidad que un 24 de febrero poder estar aquí con nuestro pueblo. Soy de Santiago pero los habaneros son mis hermanos y mi mejor forma de votar y ratificar esta constitución es estar así, en overol y con mi pala en la mano para darle una alegría a esta gente”, comentó antes de dirigirse al local donde se ejerce el voto Noel Frómeta Chaveco de la ECOING # 2 del Contingente Julio Antonio Mella.

Aunque los milagros no existen, para muchos de los que habitan en este lugar no hay otra palabra para describir lo vivido. Solidaridad y empeño, fuerza y no perder nunca la fe podrían ser las claves. Hoy Regla amaneció temprano y junto al sorbo de café dijo sí por Cuba.