La “ayuda humanitaria” como cortina de guerra de EEUU contra Venezuela

Un día luego del intento de golpe de Estado norteamericano en Venezuela, el plan de juego estadounidense ya era bastante obvio:

Estados Unidos está usando el pretexto de “enviar ayuda humanitaria” desde Colombia a Venezuela para socavar al gobierno y establecer una línea de suministro para futuras operaciones. Es otro intento de jalar a los militares hacia el lado de los conspiradores del golpe:

Un artículo de opinión del New York Times por el ex ministro de Exteriores mexicano y de derecha Jorge G. Castañeda, detalló la potencial escalada:

Esta estrategia de escalamiento es improbable que funcione a menos que provocaciones adicionales se involucren. El gobierno venezolana bloqueó el puente fronterizo entre Cúcuta en Colombia y San Cristóbal en Venezuela. Su fuerza armada permanece listo para detener cualquier violación a la frontera del país.

Estados Unidos respondió al bloqueo de la vía con un tweet santurrón:

