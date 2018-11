Jorge Negrete en La Habana (+ Video)

La primera vez que Jorge Negrete vino a La Habana era un cantante lírico, totalmente desconocido, o casi. El empresario español que lo trajo decidió llevarlo a varias fábricas a fin de que las trabajadoras apreciaran su “buena pinta”. Cantó a capela en la fábrica de caramelos y chocolates La Estrella. Finalmente se presentó en el teatro Encanto, de la calle Neptuno, vestido de frac. No pasó nada. No causó impacto entre los asistentes, pese a que interpretó también algunas rancheras.

Diría el empresario años después:

Dijo el Charro Cantor en una entrevista con Orlando Quiroga:

—Quise siempre ser cantante de óperas y zarzuelas… Estudié para eso. Pero el éxito me lo dieron las películas de charros, como Me he de comer esa tuna y! ¡Ay, Jalisco, no te rajes Tuve una conversación muy profunda con el pintor José Clemente Orozco, y él me reafirmó en mi mexicanidad. Me dijo que no debía avergonzarle de cantar las rancheras, que venían del pozo de nuestro nacionalismo, que debía, sí, seleccionar las mejores, y que cantar ¡México lindo y querido!, era para mí, como hijo de esta tierra, más importante que interpretar La Traviata, que los italianos cantaban tan bien.