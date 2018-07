Daniel Ortega: Tenemos que seguir luchando por la paz (+ Video)

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, aseguró a la periodista de TeleSur Patricia Villegas que “tenemos que seguir luchando por la paz”, al analizar los antecedentes y los principales elementos del fallido Golpe de Estado, llevado a cabo en el país con financiamiento de los Estados Unidos.

El gobernante nicaragüense señaló que la ola de violencia golpista que azotó Nicaragua en los últimos tres meses “no es más que la acumulación de la violencia, que no había desaparecido de nuestro país. Es decir, aquí alcanzamos la paz, y luego, en el periodo del 90 al 2017, que tuvimos otros gobiernos, nosotros entregamos el gobierno en el año 1990, después de las elecciones”, explicó el mandatario.

Recordó que los gobiernos de derecha que llegaron al poder anteriormente, representaban al somocismo que había sido derrotado, por lo tanto, llegaban con toda la intención “de volarle la cabeza al Sandinismo, de extinguir al Sandinismo”.

“Eso hizo que cada elección a la que nos tocó ir, durante esos 17 años fuimos a tres elecciones, ahí se unían todos los grandes grupos económicos, venían los representantes del Gobierno norteamericano a decirle al pueblo que no había que votar por el Frente, porque volvería la guerra con los Estados Unidos”, detalló.

Sembrar el temor entre la población

“Venían a sembrar el temor entre la población y mientras tanto, grupos extremistas que habían sido de la contra, que no entendían la paz, ni entendían la reconciliación se movilizaban en el campo, asesinando sandinistas”, reafirmó.

“Hubo mucho asesinato de sandinistas durante todo ese periodo y el Ejército, hacía su rol, buscando cómo controlar estas bandas armadas y que asesinaban también a familias campesinas, simplemente porque no se prestaban a brindarle el apoyo que ellos querían y fueron cayendo también estos grupos, que llamamos delincuenciales, fueron cayendo en vínculos con el narcotráfico que opera en las zonas fronterizas”, denunció el Presidente.

Señaló que estos grupos se presentaban “como luchadores por la libertad”, igual que durante la guerra de agresión promovida por Estados Unidos, eran llamados los contras que financiaba el Gobierno de Ronald Reagan, en la década de los 80.

“Buscando cómo desaparecer al Sandinismo, es decir, no les bastaba tener el Gobierno, sino que querían extinguir al Sandinismo y cuando nosotros logramos llegar de nuevo al Gobierno en el año 2007, estos grupos tuvieron mayor relevancia a tal grado que los medios de prensa de la derecha empezaron a destacar como luchadores por la libertad”, reiteró Daniel.

Dijo que esos grupos armados se empezaron también a proyectar a través de las redes, a través de los medios de comunicación, desde Miami, desde Costa Rica, donde sentaron bases.

Grupos somocistas asesinaban en el campo

Los medios de comunicación de la derecha aquí en Nicaragua los presentaban como que eran combatientes que estaban luchando contra el Sandinismo, que venían de nuevo a hacerle la guerra, a Nicaragua, “cuando más bien se marcó un periodo de paz, estabilidad, de entendimiento, de reconciliación, pero a pesar de eso se mantenían vivas esas bases de lo que fue el somocismo, de lo que fue la contra”, reflexionó Daniel.

“Una parte de la contra se reconcilió, es decir, se alió con nosotros, pero otra parte nunca se reconcilió. Y es la que se ha mantenido en esta actitud. Se expresan en el liberalismo del Partido Liberal, que es el partido de Somoza, es el somocismo, aquí estamos enfrentando de nuevo al somocismo”, afirmó.

Dijo que esos grupos armados comenzaron a asesinar en el campo, no solamente a sandinistas, sino también a atacar a la Policía, a las pequeñas unidades de Policía en el campo, “la tomaban, mataban a los Policías, los asesinaron y luego cuando la Policía actuaba y lograba combatirlos y caían en combate, entonces, eran mártires y venían los derechos humanos de todos lados a abogar por los mártires y la prensa derecha aquí igual, y los organismos de derecha aquí presentándolos como víctimas a estos criminales”, recordó.

“Aquí se venían acumulando fuerzas de la violencia, del revanchismo, del odio que no logró desaparecer en estos años donde logramos 11 años de estabilidad, de paz”, dijo el mandatario señalando que esa fue una campaña permanente.

Las causas de la ruptura

Al analizar las causas de la ruptura con el empresariado, Daniel expresó que esta se empieza a presentar a partir de lo que era el entendimiento la alianza en el orden económico que se tenía con los empresarios nicaragüenses.

Dijo que estos empresarios no eran sandinistas lógicamente, eran “empresarios que no olvidaban el periodo del triunfo de la Revolución, donde ellos, la mayoría de ellos se fueron para Miami, que apoyaron a la contrarevolución la mayoría de ellos; no todos pero la mayoría sí, entonces parte de este empresario se acogieron a la apertura nuestra de buscar una alianza entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno que le permitía a Nicaragua, con una economía muy frágil; sabemos que es la segunda economía después de Haití en fragilidad, que pudiese crecer, crecer de una forma sostenible, mejorando las condiciones del país, ganando algunos empresarios, ellos ganaban y ellos están contentos, estaban satisfechos”.

“¿Por qué si les iba bien se hace esa fractura, Presidente?”, preguntó la periodista de TeleSur.

“Por que en los Estados Unidos ahí ha estado siempre un grupo de Congresistas asentados en La Florida, enemigos cerrados de todo lo que es Revolución, son enemigos de Cuba, enemigos de Venezuela, por lo tanto, enemigos también de Nicaragua”, respondió

“Son los que acogieron a los Contrarevolucionarios en los años 80. Ex congresistas norteamericanos, los que promovían el financiamiento de la guerra en los Estados Unidos, contra Nicaragua en los años 80”, añadió.

“Entonces no podían entender, ni asimilar que el Frente hubiese retornado al Gobierno, no lo podían entender, después que habían luchado para que no retornáramos por la vía electoral, no lo podían entender, no lo podían aceptar y de ahí vino una campaña; quitando a Nicaragua, lo que llaman los norteamericanos, lo que era cooperación, que nosotros lo vemos simplemente como una inversión”.

Explicó que se consideraba una inversión “porque Nicaragua le presta el servicio a los Estados Unidos combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado; además el número de migrantes que van de Nicaragua a los Estados Unidos es muy poco”.

“Es decir, es una contribución invalorable en relación con lo que Estados Unidos le entregaba a Nicaragua, empezaron a hacer los cortes y luego, lo que vino a sacudir más a esta alianza, fue la iniciativa que se conoce como NicaAct, una Ley dirigida a bloquearle a Nicaragua el acceso a los fondo de los organismos internacionales”, dijo.

Daniel indicó que “eso partió a los empresarios, unos empresarios apoyando la NicaAct, y haciendo gestiones para que se aprobara; otros empresarios no estaban de acuerdo con la NicaAct porque haría un daño devastador a todo el país”.

“No solamente se trataba de dañar al Gobierno, sino dañar toda la economía nacional. Entonces ahí empezó entonces la fractura que ya dividió al bloque empresarial en el entendimiento que tenía con el Gobierno”, precisó el mandatario Daniel Ortega.

Señaló que ese era un entendimiento estrictamente en el orden económico comercial, no era político. “Políticamente, ideológicamdente, lógicamente, no calzaban y cada vez que podían, que se pronunciaban siempre marcaban las cosas de orden político institucional, sus críticas hacia el Gobierno de Nicaragua”, reiteró.

El veneno NicaAct

Reiteró el Presidente Daniel Ortega que “el veneno lo pone la NicaAct, lo pone el intervencionismo norteamericano en Nicaragua, ahí está la raíz del problema, si Estados Unidos respetara a Nicaragua, y respetara lo que decimos los nicaragüenses, independientemente de la ideología y respetara un acuerdo entre empresarios, entre trabajadores y el Gobierno” el país estaría caminando, pues tiene seguridad, estabilidad, y va creciendo.

“Entonces los empresarios ahí estarían trabajando con Nicaragua y se hubiese aprobado la reforma, porque todos estaban claros que había que aprobar esa reforma”, reiteró.

Señaló que aquí habían estado los organismos internacionales, se habían reunido con ellos, con los empresarios y estaban claros que había que aprobar las reformas, que tenían que poner su parte los empresarios, su parte el Gobierno y su parte los trabajadores para poder aprobar esas reformas.

“¿Volvería a poner sobre la mesa esa reforma?”, preguntó la periodista de TeleSur.

Y Daniel acotó: “Pero trabajándola más, hay que trabajarla más, porque es imprescindible, la reforma es imprescindible,; es decir, la Seguridad Social no se puede sostener más con el golpe que ha sufrido la economía, un golpe mucho mayor”.

“La posibilidad de recaudar para sostener el sistema de pensiones, es seriamente afectado, entonces hoy más que nunca es urgente aprobar estas reformas. Y tenemos que buscar cómo aprobarlas logrando el consenso sobre todo con los afiliados a la Seguridad Social”, insistió.

“Otro problema es cuando al empresario se le da unos puntos más, entonces hay malestar. Aunque sean que se apliquen los 3.5 que se le aplicaban en esa reforma. Dos puntos para este año, un punto para el año 2019 y 0,5 para el siguiente año, era una reforma gradual”, dijo.

“Entonces, ellos reaccionaron, a pesar que sabían que eran necesarias las reformas, que habían hablado con organismos, que ellos mismos habían dicho que era necesaria la reforma , pero cuando ya viene la reforma, ellos lanzan contrareforma y eso fue, digamos, la señal para que se reactivara un plan que ya venia caminando y que había que ya había cobrado fuerzas este plan, semanas antes, cuando se incendió una reserva, la reserva Indio Maíz, ahí empezaron ya en grande, con todos los recursos que les venía brindando organismos de los Estados Unidos, preparando gente, preparando cuadros”.

“¿Usted lo vio venir Comandante?”, insistió la periodista.

“Cuando lo de Indio Maíz nosotros estábamos seriamente preocupados porque empezó el movimiento, empezaron en las redes, empezaron a movilizar opinión pública, aquí estábamos muy sensibles, lógicamente, la Naturaleza, el Medio Ambiente y culpando al Gobierno por el incendio”, explicó

“Como esta conspiración tiene redes internacionales y tienen marcas internacionales, entonces aparecen las marcas a nivel global y es la protesta condenando al Gobierno de Nicaragua por estar permitiendo que se queme la Reserva Indio Maíz”.

“Aquí incluso venían expertos norteamericanos, enviados por el mismo Gobierno de los Estados Unidos, expertos en incendio forestales; ellos tienen grandes incendios; cuando ellos conocieron de la situación nos dijeron que iba para largo, esto va a durar meses. Eso sí se nos complicó porque están las condiciones ahí para que se desarrollara ese plan”, admitió el entrevistado.

Señaló que “ellos ya venían acopiando más armas de las que tenían, y con las que venían ejecutando crímenes en el campo, en unas zonas y poblados rurales”.

“Entonces, la zona donde estaba la Reserva Indio Maíz es una zona donde el grado de lluvia es muy intenso y llegó un momento que no llovía, de repente empezó a llover a cántaros como se dice y se aplacó el incendio. Despues se les cayó Indio Maíz.”, rememoró Daniel.

Pero acotó que ese incendio en Indio Maíz, “los dejó a ellos con el empujón y un poco frustrados porque se apagó, en eso entramos con las reformas entonces ahí se lanzaron”

Abierto al diálogo para fortalecer la paz

Al ser consultado por Villegas, sobre la posibilidad de retomar un diálogo con la cúpula empresarial y con la Conferencia Episcopal, el dirigente nicaragüense manifestó que el Gobierno Sandinista está anuente a sentarse con todos los sectores del país.

“Nosotros partimos del principio de que es necesario el diálogo, el entendimiento, el consenso, ese principio lo mantenemos independientemente de la situación que estamos viviendo actualmente”, dijo Daniel.

Reconoció que la cúpula empresarial no da señales de querer un diálogo “pero lo que es el empresario que no es de la cúpula está asistiendo a reuniones a las que convoca el gobierno para ver temas específicos que tienen que ver con diferentes rubros de la economía nacional, eso es una señal positiva, pero todavía hay una cúpula que lógicamente tiene una gran influencia, no se decide, está todavía bajo la fuerza del choque que se acaba de producir en nuestro país y estamos abiertos a dialogar y establecer acuerdos partiendo de las nuevas condiciones, de la nueva realidad”.

Indicó que la alianza y modelo de diálogo y consenso con la cúpula del COSEP que tan buenos resultados dio en los últimos años con bastante equilibrio y armonía, ya no se puede repetir.

“Las nuevas condiciones ya tendrían que hacer partiendo estrictamente de lo que es el papel del empresario en cuanto a aportar al desarrollo para la economía del país y no tanto como lo habíamos incorporado en la alianza, donde partimos de que ellos podían participar, opinar sobre diferentes temas, incluyendo leyes, aquí no aprobábamos una ley sino era en consenso con los empresarios, nosotros mantenemos esa disposición de hacerlo así en el campo de las leyes, de aprobarlo en consenso con los empresarios, pero otros campos donde yo diría se rebasaba el ámbito dándole a ellos participación, ellos mismos no creo que lo quieran porque los haría a ellos aparecer como que están nuevamente plegados al gobierno, porque la extrema derecha que se moviliza en este golpismo, en esta conspiración los acusa a ellos, los culpa a ellos de ser cómplices del gobierno por haber hecho una alianza con el gobierno”.

No todos los obispos están involucrados en el golpismo

Patricia Villegas consultó al Presidente Daniel sobre el papel de los obispos católicos en esta violencia sufrida en Nicaragua, señaló que hace eco de las palabras expresadas por el Cardenal Leopoldo Brenes en la homilía del pasado domingo, en la que instó al pueblo nicaragüense a promover y buscar la paz.

“Yo me haría eco de las palabras del Cardenal Brenes este domingo donde él decía a los feligreses que estaban ahí en el templo, él decía que tenemos que luchar por la paz, que lo más importante es la paz y que todos tenemos un demonio adentro y que los sacerdotes tenemos dos demonios adentro decía, es decir y creo que es una realidad que todos tenemos esos elementos internos no, el amor y el odio, están ahí adentros, de repente prevalece el amor, de repente se impone el odio en todos los campos y yo creo en las palabras del Cardenal cuando dice que está por la paz y sé que no toda la conferencia episcopal actuó en esta intentona, no, fueron casos de algunos sacerdotes o no lo sabían sus obispos o se toleraban sus obispos, pero el hecho es que algunos sacerdotes prestaron los templos para que ahí se convirtieran en cuarteles, incluso torturaban ahí a gente que capturaban en los tranques”, dijo Daniel, quien manifestó su anuencia a sentarse a dialogar con los obispos.

Fue preguntado si están dadas las condiciones para retomar el diálogo, dijo que hay que crearlas porque aún persisten mensajes por parte de la oposición golpista.

“Los mensajes que han salido no ayudan a crear esas condiciones, más bien tienden a alejar esas condiciones, pero el mensaje que dio el Cardenal Brenes el día domingo es un mensaje que bueno estaría como dando una señal, un punto de partida para abrir esas condiciones”.

Dijo que el mensaje del Papa Francisco siempre está en la perspectiva de la paz y el diálogo.

Grupos armados son financiados por la Derecha

El líder sandinista aseguró que los grupos paramilitares han sido organizados y financiados por varios años por la ultraderecha, asesinando campesinos, miembros del ejército y policía y que luego son presentados por los medios de oposición como héroes y patriotas.

“Estas son las bandas que podría llamar paramilitares en Nicaragua, porque son bandas organizadas por la derecha, armadas por la derecha, auspiciada por organismos de inteligencia que vienen lógicamente desde los organismos de los Estados Unidos y son los que empezaron los ataques armados el 19 de abril, porque el 18 de abril cuando se promulga la ley, entonces hubieron unas protestas con incidentes menores, los que aparecieron no fueron los jubilados, no fueron los que están en el seguro, esos nos protestaron, estaban de acuerdo con la ley, los que salieron a protestar fueron los grupos políticos de la Derecha que han desconocido al gobierno, los que llamaron a la abstención en cada elección, eso son los organismos no gubernamentales, partidos de la derecha aparecieron a protestar, hubieron algunos incidentes con muchachos de la Juventud Sandinista, eso a lo más que llegó fue a una pedrada”.

Relató a Villegas que posteriormente aparecieron grupos armados atacando a estaciones de policía y edificios municipales en distintos puntos, viviendas de militantes sandinistas, personas que iban fuertemente armados con fusiles Akas atacando y asesinando objetivos públicos y compañeros sandinistas.

Hizo ver que en este proceso de violencia en Nicaragua, se asemeja mucho lo ocurrido en Venezuela en el 2017.

“Hay similitudes y no solamente similitudes que sean espontáneas, simplemente aquí ha habido una preparación, ha habido financiamiento para esa preparación, para qué, para trasladar esa experiencia de todos esos países donde se han producido este tipo de golpes trasladarlas a Nicaragua, incluso aquí han venido gente de Venezuela, han venido venezolanos de los que han participado en las guarimbas, de los que son expertos en manejo de redes sociales a trasladar esa experiencia aquí y han viajado jóvenes financiados por agencia de los Estados Unidos , han viajado a Venezuela, como han viajado a los Estados Unidos para asimilar una mayor experiencia”.

Pagaron a grupos juveniles en riesgo

En cuanto a los jóvenes, reconoció que algunos efectivamente son estudiantes, pero otros no son escolares, sino ex miembros de grupos juveniles en riesgo (pandillas) que viven en condiciones de pobreza, lo que fue aprovechado por el movimiento golpista.

Dijo que el Gobierno Sandinista en conjunto con sus instituciones públicas, incluyendo la Policía Nacional ha trabajado en las comunidades, en los barrios con las familias, para incorporar en actividades deportivas y laborales a estos muchachos.

“Se había logrando una comunicación en el barrio, con la familia del pandillero, con la familia del barrio que tienen hijo que no son pandilleros y que le temían a las pandillas. Entonces estas pandillas fueron incorporadas como fuerza de choques, las incorporaron, les pagaron, en todo los municipios del país les pagaron para incorporarlos”.

Justicia para todos

Sobre las consecuencias dejadas por la violencia, principalmente el fallecimiento de personas, el Comandante Daniel manifestó que hay familias enteras que están heridas y quieren justicia.

“Estamos en esa lucha para que se haga justicia, tiene que haber justicia para que por lo menos, sino se puede recuperar la vida, la justicia es una señal que ayuda para que la familia de las víctimas sientan, la justicia es pareja”, contestó el Comandante Daniel a la periodista Villegas

Derrotamos el golpe, pero siempre debemos trabajar por la Paz

Cuando fue preguntado quién financia la desestabilización en el país, el Comandante Daniel respondió que la base política está en los grupos ultraderechistas que trabajan en Miami, Estados Unidos.

“La base política está en la Florida, está en Miami, ahí está la base política, ahí están los congresistas, ahí están los senadores que sienten como, es un deber de ellos acabar con el sandinismo y como no pudieron acabar con el sandinismo en la guerra de los ochenta, el sandinismo sobrevivió a pesar de salir del gobierno, el sandinismo sobrevivió, siguió luchando y retomó el gobierno, ellos son los que están en esa tarea y es una tarea que los obsesiona y vemos claramente como estos congresistas, estos senadores marcan claramente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua”.

Señaló que estos senadores buscan financiamiento para estos grupos locales y a la vez mueven dinero por otras vías para que realizar actividades conspirativas.

“Estoy seguro que vamos a consolidar la paz, yo diría que hemos logrado derrotar el golpe, yo siento que el golpe tal y como venía caminando ya, claro, ellos van a insistir, no van a quedarse con los brazos cruzados y más aún cuando estamos viendo en los Estados Unidos iniciativas, incluso en el Congreso de los Estados Unidos para tomar más acciones contra Nicaragua”.

Fue preguntado si un diálogo con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, buscaría frenar o modificar la estrategia de ese gobierno contra Nicaragua, el Comandante Daniel respondió “creo que sería lo ideal, pero la política actualmente de nuestros países está siendo manejada por estos grupos de extrema derecha, donde incluso ellos negocian con el gobierno norteamericano, negocian introducir leyes en contra de nuestros países, a cambio de aprobarle al gobierno leyes que son de interés del gobierno a lo interno de los Estados Unidos”.

América Latina está polarizada por mentalidad revanchista

Sobre la OEA, respondió que se mantiene una relación respetuosa y se trabaja para fortalecer y mejorar el mecanismo electoral en Nicaragua de cara al año 2021.

“Hay que tomar en cuenta que en Nicaragua se hacía imprescindible, se hacía necesario mover ese tipo de iniciativa, ya sea con la OEA o cualquier otro organismo que acompañara a Nicaragua, se dio la relación con la OEA, lógicamente lo que está aconteciendo ahora viene a poner un nubarrón sobre este esfuerzo, porqué, porque lo que estamos viendo en la OEA como el grupo de países que se han unido en contra de Venezuela, ahora se unen en contra de Nicaragua, países que están gobernados, no es culpa de los pueblos, los pueblos estoy seguro no comparten esa política de esos gobiernos, pero países que están gobernados por quienes tienen una mentalidad revanchista, es decir no entienden que llegar al gobierno no significa quererle imponer políticas en otros países con los cuales no hay digamos afinidad ideológica y política, diferente la madurez, la seriedad de las fuerzas de izquierda que hemos estado y estamos en el gobierno en América Latina, que hemos sido respetuoso de ese principio, cuando se formó la CELAC, la izquierda que era una mayoría no trató de imponerle nada a la fuerza políticas de derecha”.

Reconoció que actualmente el contexto geopolítico en América Latina está polarizado por una Derecha que actúa con mentalidad revanchista que la lleva a tomar actitudes injerencistas.

“Lo que han hecho con Venezuela, lo que están haciendo con Nicaragua sencillamente se llama injerencismo. Hay revanchismo porque no entienden que Nicaragua tenga afinidad y solidaridad con Venezuela, con Cuba, no lo pueden entender, ellos quisieran que Nicaragua se sometiera a los dictados de ellos y los dictados de ellos están a la vez sometidos y subordinados a los dictados, de quién, de la política norteamericana y de la política norteamericana más cerrada, más dura, más envenenada que es esa que está incubada ahí en La Florida”.

Sobre las voces disidentes que una vez integraron el FSLN, el Comandante Daniel explicó que su discurso crítico contra el Gobierno Sandinista no es nada nuevo y lo repiten cada año.

“Le ayudan a ser vocería, a hacer campaña en contra de Nicaragua, el ayudan a los golpistas lógicamente al sumarse a esa campaña, pero realmente ellos se habían separado del Frente Sandinista después del 90, es decir, mientras estuvimos en el gobierno ninguno de ellos se separó estaban en sus cargos y no se separaban, ahí estaban, salimos del gobierno y entonces se separaron y empezaron a hablar mal del gobierno sandinista de los años ochenta, a lavarse las manos, no tuve nada que ver con aquello, y hacer critico cuando ellos fueron parte de ese proceso, entonces ahí se formó ese movimiento que terminó girando hacia la derecha y aliado y respaldando a los candidatos de la Derecha en las elecciones nacionales, esa es la mejor prueba que podemos tener de ellos, es decir, ellos dejaron de ser sandinistas hace un buen tiempo”.

Al termino de la entrevista, el líder sandinista indicó que en la vida siempre se dan errores que son inevitables “si podemos llamarle errores, porque podríamos decir fue un error que estos ex sandinistas de los que estamos hablando como Ernesto Cardenal, como Sergio Ramírez, los que se fueron del Frente, fue un error que hayan sido parte del Frente Sandinista, que hayan sido parte del liderazgo del Frente Sandinista, que Sergio haya sido vicepresidente de la república, que lo haya llevado de nuevo yo como candidato a la vicepresidencia en las elecciones del 90, se podría decir que ese es un error, pero no, esas son etapas de lucha donde bueno esa convergencia digamos, que realmente no era convergencia solida en términos ideológicos, sino que era una convergencia más bien de tipo coyuntural y política, bueno dio réditos en cuanto permitió avanzar en el proceso revolucionario en Nicaragua”.

Modelo de alianza y consenso fue efectivo

En tanto la alianza con los empresarios, indicó que fue acertada porque le permitió a Nicaragua avanzar en 11 años como nunca había avanzado y eso está fresco en la memoria del pueblo.

“Y está bien fresco en la memoria del pueblo como de la noche a la mañana con el intento del golpe, cuando se tranca todo el país, la inseguridad que se crea, el terror en la población, la economía paralizada, entonces está el contraste entre la Nicaragua hasta el 18 de abril y la Nicaragua bajo el terror de los golpistas hasta el 19 de abril, entonces pienso es difícil hablar de errores cuando se trata de proceso donde se van juntando fuerzas, se juntan individualidades que suman, ayudan a avanzar, de repente estos se desprende, de repente pasan al otro bando, pero bueno jugaron su papel en una etapa”.

Manifestó que Nicaragua está logrando la paz nuevamente. “Ellos (los golpistas) fueron abriéndose, fueron sacando las uñas como decimos, las fueron sacando, bueno y nosotros lógicamente evitando caer en la provocación, aparecer con una sobre reacción, lo que a ellos los confundió, pensaron que estábamos débiles, pensaban que ya el pueblo había dejado de ser sandinista, nos lo llegaron a decir algunos de ellos, que ya el Frente no tenía ninguna fuerza, entonces que les hizo, les hizo ir sacando las uñas, todo lo que era su estrategia y decirle claramente, que lo que querían era derrocar al gobierno, ellos están todavía repitiendo el discurso que se vaya el gobierno ya”.

(Tomado de 19Digital)