La serie “Con Ciencia” es algo fascinante

“Tienes que entrevistar a Lidia Ines” me dijo Rudy Mora cuando hace meses trabajaba en el guión de Con Ciencia. Como se dio cuenta que yo no sabía quién era me dijo “ha sido la asesora de la serie, sin ella no hubiéramos podido avanzar”.

Cuando fui a ver dos capítulos de esta nueva propuesta, que saldrá en septiembre por la televisión cubana, conocí a Lidia Ines Novoa, Doctora en ciencias biológicas desde 1987, graduada de Bioquímica de la Facultad de Biología de la Universidad de la Habana en 1981, fecha en la que fue llamada a incorporarme en un trabajo que estaba comenzando en Cuba, la biotecnología, 37 años lleva esa rama desarrollada en Cuba a instancias de Fidel.

Primero Lidia Inés trabajó en la misma rama en el CENIC, luego en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) y desde 1986 en el CIGB (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

Para una mujer que ha estado en múltiples y difíciles investigaciones, se ha encargado de representar a Cuba en otros países en esa zona científica, el tope con la realización de un audiovisual ha sido un descubrimiento que aún la deslumbra:

-¿Cómo se enrola usted en Con Ciencia? ¿Conocía a Rudy Mora?

-La tarea se me asigna por la dirección de CIGB por ser una compañera de muchos años en la institución. A Rudy no lo conocía en persona, sabía de él por los medios de prensa y televisión por ser un reconocido director de diferentes programas de TV y de Películas.

– ¿Me describe sus primeros encuentros?

-Para mi los encuentros que tuvimos durante toda la realización del guión y la filmación de la teleserie fueron muy emocionantes y en todos, día a día, iba aprendiendo cada vez más de estos temas y de este mundo que estaba bien alejado a mi perfil. Cada día iba interesándome más el trabajo que estábamos desarrollando y con un tremendo deseo de que aquella idea se hiciera realidad. Sabemos que va a ser algo nuevo para la población y que les va a cautivar pues las historias se tomaron de vivencias de los científicos de la biotecnología, de cómo realizan su trabajo, su amor y dedicación a la ciencia y la tecnología para brindar salud al pueblo cubano y a otros pueblos del mundo pero a la vez como realizan todo su trabajo unido a todos sus problemas con los que conviven, y que no los minimiza en seguir dando lo máximo.

Y en todos y cada uno de los encuentros admirábamos cada vez más el talento de Rudy y su inteligencia de cómo entendernos, entender nuestro mundo y ser capaz de llevarlo con cierta ficción a un guión para la televisión, a una filmación donde escogía cada uno de los lugares más atractivos para la imagen y que reflejará muy bien a todo el público, conocedor o no del tema, de lo que se trataba cada escena y cada historia.

Otros encuentros muy emotivos e interesantes fueron los que se realizaron con un grupo de jóvenes científicos y tecnólogos del CIGB, en los que ellos daban rienda suelta a la imaginación y a la narración de experiencias y cuentos vividos por ellos, de donde Rudy tomaba las ideas y se producía un intercambio muy interesante en forma de trabajo grupal o en equipo. Los jóvenes se fueron embullando poco a poco y cada tope les resultaba más interesante que los anteriores.

-Rudy cuenta que luego de varios viajes al CIGB y encuentros con científicos, trabajadores, pudo escribir el guión ¿Qué pensaba Usted entonces?

-Realmente, al principio nosotros estábamos perdidos, de hecho yo comencé el trabajo pensando que era una producción histórica y así fue mi primer encuentro con Rudy y con Joel Ortega, (gerente de RTV Comercial, empresa de la televisión cubana) . Pensaba en la historia de la biotecnología moderna en Cuba desde el año 1981 hasta la actualidad. Después en los encuentros siguientes, no entendíamos nada de lo que empezábamos a hacer hasta que poco a poco Rudy nos fue enseñando lo que quería y de lo que se trataba. Cada encuentro nuestro se convertía en clases magistrales, nos iba orientando y dirigiendo hacia lo que quería o encontraba más interesante de todo lo que conversábamos. Resultaba muy atractivo y simpático que a veces después de muchas horas de intercambio en un día, de pronto Rudy me llamaba por la noche a la casa y me decía que teníamos que vernos de nuevo para las historias que estábamos trabajando, pues algo faltaba para poder dar coherencia o un desenlace mejor.

Como ve, primero estaba perdida, luego poco a poco fui entendiendo pero realmente con dificultad, sólo dejándome llevar, guiar por Rudy y ya en la actualidad lo que le puedo decir que la teleserie fue primero una idea, luego se convirtió en un sueno para todos los que estábamos trabajando junto a Rudy y ya hoy es una realidad con la que podrán deleitarse los televidentes. Comprendí, durante todo el trabajo realizado por más de un año y medio, que es un mundo fascinante, un trabajo muy difícil que requiere muchas horas de dedicación y sacrificio. Sólo es posible hacer realidad un sueño como ese, con la guía y dirección de un director como Rudy y con la integración de un equipo de trabajo tan bueno como tuvo esta teleserie.

-¿Confió desde el principio o su fe creció de a poquito?

Mi fe fue creciendo de a poquito, pues primero como le decía era ignorante en este tipo de trabajo pero después día a día y con lo que veíamos que iba creando Rudy, pues nos íbamos enamorando del trabajo y fuimos cada vez más viendo que sí se iba a lograr muy buen resultado.

-¿Qué le resultó más difícil a Usted como asesora?

-Bueno esta es una pregunta algo difícil de responder, pues para mi fue y seguirá siendo muy difícil este tipo de trabajo; desde llevar una historia mezclándola con una ficción y hacerla una escena, un capítulo y una serie , hasta todo el trabajo de filmación y ver como todas las especialidades de sonido, luces, cámaras, arte y actores junto al director son capaces de hacer visible y expresar con imágenes mucho de lo que se escribe y qué decirle del trabajo edición y sonido más efectos especiales. ¡No, no, no, qué trabajo tan difícil, todas y cada una de las etapas que esto lleva!

Por ejemplo: aspectos muy arduos como asesora fue a la hora de construir los guiones, cuando a veces lo que a nosotros (como científicos) nos parecían conflictos muy interesantes. Luego Rudy nos decía que no era suficiente o de la forma que decíamos no era atractivo para el que público no conocedor de la ciencia, y ahí era cuando se enredaba todo. Teníamos entonces que rompernos la cabeza buscando otras soluciones posibles sin desvirtuar los aspectos científicos para arribar a lo que era necesario para que los mensajes llegaran a toda la población. Con la guía de Rudy y con su imaginación al final después de muchas horas de trabajo se lograba. Otro aspecto que al menos desde mi punto de vista fue difícil como asesora, es que tenía que estar siempre vigilante y asegurarme de todo lo dicho y actuado, aunque se incluyera algo de ficción, no se introdujera algún error desde el punto de vista científico ni regulatorio.

-Rudy dice que ha tenido “guía directa y constante de la Dra. Lidia Inés, de su esposo, el Ingeniero Alejandro Cid y de su hija, la Lic. Melisa Yaugel”, por tanto son casi autores ¿cómo ven ahora el hecho de filmar un programa televisivo?

-Le puedo decir que es un mundo complejo, muy difícil pero a la vez es un mundo muy cautivador y emocionante y que solo se hace realidad entregando mucho amor, pasión, y dedicación. Que admiramos a todo el que se dedica a este tipo de trabajo pero sobre todo a Rudy por ser un excelente guionista, director, persona y amigo.

-Vimos juntas dos capítulos de Con Ciencia ¿me dice que le parecieron?

-Los dos capítulos que tuvimos el placer de poder ver y compartir con Rudy, las sonidistas y Joel (este último también fue uno de los que vio la posibilidad de hacer del trabajo y vida de los científicos una teleserie) me impresionaron muchísimo pues están espectaculares, la calidad de las historias, de las imágenes, de sonido y de actuación no deja duda de que estamos frente a una teleserie de tremenda calidad, algo que se que a todo el público. Va a gustar pues de verdad no me fluyen las palabras de cómo expresar lo que me ha impactado ese material. Es algo fascinante!!!

-¿Cuánto ayuda una serie como está a que se comprenda el trabajo de los hombres y mujeres de ciencia?

-Una serie como esta es muy importante para que la gente conozca de este mundo, de este trabajo y sobre todo de las personas que trabajamos en este sector. Que somos personas como cualesquiera de otro sector y que nos enfrentamos a los mismos problemas, situaciones personales y de trabajo que otras personas. Pero que a pesar de todas las dificultades que podamos tener, por encima de todo hacemos nuestro trabajo día a día con mucho sentido de responsabilidad, del cumplimiento del deber cada día mejor, con todas las normas y regulaciones existentes porque sabemos que detrás de nuestra dedicación y resultados hay miles y millones de vidas dependiendo de eso. Y eso es lo que nos hace crecernos cada día más para lograr un futuro y una salud cada día mejor de nuestro pueblo, de todos los pueblos de mundo. Y algo muy importante es que como mismo somos nosotros, estamos seguros que muchas otras personas pudieran y hacen lo mismo en todos y cada uno de los sectores.

-Lo que no haya preguntado y desee responder

-Creo que después de todas sus preguntas no queda mucho por decir, solo volver a insistir que nos sentimos muy orgullosos de haber conocido y haber trabajado con un guionista y director como Rudy Mora, que ya es un gran amigo nuestro al igual que su esposa Grettel. Nos complace también mucho haber conocido y trabajado con todo el equipo de filmación, que son excelentes profesionales en lo que hacen y que son capaces de trabajar con un sacrificio increíble y de dar soluciones a los problemas y situaciones más complejas de las que nunca faltan a diario durante ese trabajo y por sobre todo por ser un grupo de excelentes personas, que hoy también son mis amigos. Fue para mi muy importante e interesante conocer a personas como Joel, que con tanto talento y sabiduría sabe hacia dónde apuntar para lograr cada día mejores programas de televisión , interesantes para el pueblo y como consigue crear, motivar equipos de trabajo para cada cosa que se realiza.

A BioCubaFarma y a nuestro centro (CIGB) y su colectivo de trabajadores, en general, que acogieron esta idea, este trabajo con mucho entusiasmo y responsabilidad , que entregaron en cada encuentro y en cada día de la filmación todo lo mejor de cada uno sin afectarse el trabajo específico de cada uno. Son muchos los compañeros del Centro que apoyaron y trabajaron en esto y sería muy larga la lista de todos, pero que si queremos todos se sientan aludidos porque sin todos ellos no se hubiera materializado esta gran idea que ya pronto se hará estarás en pantalla.

A usted misma que desde un inicio creyó en esta teleserie y desde el comienzo utilizó su medio para divulgar y promover todo este trabajo, así como al equipo de Bailando en Cuba que también desde muy al inicio de la escritura del guion, nos permitió en un tiempo de su programa hablar y divulgar sobre lo que se estaba preparando para entregar una variante más de teleserie nacional a los televidentes.

En fin, nada que fue una escuela más para mí todo este trabajo de nuevos conocimientos, nuevas experiencias y el privilegio de conocer muchas otras excelentes personas.

(Tomado del Portal de la TV Cubana)