Cooperativas no agropecuarias en La Habana: El negocio pinta bien

Veintiséis de las 59 cooperativas no agropecuarias (CNA) de la gastronomía que están operativas en La Habana ya compran en el mercado mayorista de alimentos de la capital (Mercabal). Desde el 10 al 31 de marzo, las ventas de los 57 productos que allí se ofertan sumaron de conjunto 1 200 000 pesos.

Todavía se está lejos del propósito, que es despachar mensualmente a estas formas no estatales de gestión mercancías por un valor de 7 000 000 de pesos, “pero es solo el inicio”, nos aclara Teresa de la Caridad Rodríguez, administradora del mercado.

Explica: “Una parte de las CNA, alrededor de una treintena, está ahora en medio de las gestiones que deben cumplir para poder acreditarse como clientes y hacer efectivas las compras. El potencial que tenemos todavía es grande. No se preocupe”.

“Además, hay otras 20 (son 79 las CNA de este tipo que tenemos en la capital) que ahora andan inmersas en procesos de reparación, permisos y otros menesteres, por lo que el plan de ventas mensuales no es tan tenso como pudiera parecer”.

JR visitó a Mercabal la víspera, acompañando a los integrantes del comité de base de la UJC en la sede central del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), quienes recorrieron la instalación como parte de sus celebraciones por el 4 de Abril. Aprender —nos señalan— “también debe ser una fiesta”.

Odalys Escandell, viceministra primera del Mincin, sirvió de anfitriona a los jóvenes. Explicó que las CNA de la gastronomía en la ciudad tienen la posibilidad de comprar en el lugar lo previsto para ellas en el plan a un ciento por ciento.

Los productos tienen un descuento del 20 por ciento con relación a los precios minoristas, aunque en el pollo la rebaja es del 30 por ciento. Por otro lado, las transacciones se realizan solo por tarjeta magnética y se cobran al momento, lo cual permite que no se generen cuentas por cobrar y pagar.

Además de ello —abundó Escandell— el mercado tiene transporte propio para llevar los productos a la puerta, para lo cual dispone, como máximo, de un tiempo de 72 horas. La CNA puede solicitar ese servicio, pero si quiere acompañar la carga lo puede hacer, y si quiere hacerlo con su vehículo, también.

La Viceministra Primera reiteró que además de garantizar a las CNA las asignaciones que tienen en plan y no tener que buscar transporte, Mercabal les garantiza tenerlo todo en un solo lugar, tanto los productos secos como los frescos.

Solo es el primero

Es el único mercado mayorista de este tipo que existe en el país, por ahora. Uber Crespo Naranjo, especialista principal del Grupo de Alimentos de la Dirección de Comercio Mayorista del Mincín, explicó que surgió como parte del proceso de reordenamiento en esta esfera, según lo estipulado en los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución.

Las normativas sobre estos mercados mayoristas abarca a todas las formas no estatales de gestión —enfatizó—, incluidos los trabajadores por cuenta propia que arriendan locales estatales como al resto, pero es una iniciativa que debe continuar desarrollándose, avanzar en la práctica y en el tiempo.

Odalys Escandell aclaró al respecto que se decidió empezar con las CNA de La Habana con el propósito de acumular experiencia, de aprender de los errores y de los éxitos. Es decir, “el saber hacer”, resumió. Implementar esta medida —abundó— ha sido un proceso complejo, incluso para los bancos, cuyos trámites no concluyen con la emisión de las tarjetas magnéticas.

Otro momento relevante en este camino, explicó la Viceministra, será en el segundo trimestre, cuando las CNA deban cumplir sus compromisos con el fisco para esta etapa. “Entonces tendrán facturas para justificar parte de sus gastos y otros beneficios. Veremos cómo se comporta esta etapa”.

También —dijo— habrá que analizar en los próximos meses cómo esta política está influyendo en los servicios que deben prestar a la población las cooperativas no agropecuarias de la gastronomía, y comprobar la eficiencia que están mostrando, la calidad de los productos y servicios que están ofertando.

Comercio electrónico también

Uber Crespo Naranjo explicó a la prensa y a los jóvenes militantes del Mincin que la iniciativa —que es seguida por un grupo temporal de trabajo—, además de ofrecer lo previsto en el plan, gestiona incrementar la oferta de otros productos, para lo cual se está conversando con varios proveedores.

Como primicia, informó que ya están habilitados todos los sistemas para que Mercabal pase a operar en el área del comercio electrónico en los próximos meses.

La Viceministra Primera agregó que el mercado será uno de los primeros del país en operar como tienda virtual, lo cual facilitará aún más el trabajo de las CNA, pues los encargados de las compras no tendrán necesariamente que visitar el sitio, sino gestionarlas a través de las pasarelas de pago.

Más, Más, Más

En un aparte con JR, que indagaba sobre la repercusión que ha tenido la apertura de Mercabal entre las CNA, Teresa de la Caridad Rodríguez, administradora del mercado, nos señaló que las opiniones que ha recibido de parte de sus clientes son positivas.

—¿Están satisfechos con la oferta?

—Lo que están comprando aquí antes lo adquirían según el plan en los almacenes de las empresas; solo que ahora lo tienen todo en un lugar, entre otras facilidades, como el transporte. Están acostumbrados a recibir estos productos. Claro, si se les ofertaran otros, por supuesto que los aceptarían.

—¿Insatisfacciones?

—Quisieran comprar un poco más de lo que tienen asignado por el plan.

—¿El servicio de transporte que ustedes ofrecen tiene…?

—Sin problemas. Los contratos fijan que disponemos de 72 horas para entregar el producto. Nadie ha tenido que esperar.

—¿Esperar hasta 72 horas?

—Nunca nos demoramos tanto, casi siempre lo hemos hecho el mismo día o al otro; pero, bueno, ahora son 26 CNA las que han comprado aquí. Veremos cuando sean las 59 que hoy están operativas y luego las 79 que en total están aprobadas.

Hace menos de un mes que el mercado mayorista de alimentos Mercabal inició sus operaciones. Es muy temprano para hacer alguna conclusión a «ojo de buen cubero». Y también debemos preguntarles a los clientes, a los socios de las decenas de cooperativas de la gastronomía que operan en La Habana.

El «negocio», no obstante, pinta bien… Será así hasta que no se demuestre lo contrario. Y esperemos que no.

¿Qué hace Mercabal?

Comerciliza productos alimenticios con destino a las formas no estatales de gestión

Sus productos tienen un descuento del 20 por ciento, a excepción del pollo que tiene un descuento del 30 por ciento

En un período de 72 horas los clientes reciben la mercancía en sus propios establecimientos.

¿Cómo adquirir los productos?

Efectuar la contratación con la Empresa Mayorista de tabacos, cigarros, fósforos y productos alimenticios para el consumo social, sita en calle Zulueta No. 702, entre Gloria y Misión, La Habana Vieja.

Contar con la ficha de cliente actualizada.

Poseer la tarjeta magnética emitida por el Banco Central de Cuba.

Efectuar el pedido de compra.

Realizar el pago seguidamente mediante la tarjeta magnética.

