Corrupción político-empresarial en Miami, muertes, y alianza anticubana

Detrás de la construcción del colapsado puente de la Calle 8 en Miami, que provocó la trágica muerte de seis personas, está el consorcio de la familia Munilla, una generosa contribuyente a las campañas políticas del Condado y a las carreras congresionales de Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Este último le dijo al Herald, tras el fatal accidente, que los hermanos Munilla “están muy involucrados en la causa de una Cuba libre, un asunto muy importante para mí”. Cubadebate ofrece a sus lectores, traducido al español, el artículo revelador que la revista Miami New Times dedica al escabroso tema que ahora mismo conmueve a la Florida.

Los contratistas detrás del puente colapsado de FIU son de los principales actores políticos de Miami

Tim Elfrink, Brittany Shammas | Miami New Times | 16 de marzo de 2018

Para los conocedores del Condado de Miami-Dade, no fue ninguna sorpresa cuando Munilla Construction Management (MCM) derrotó a otros tres competidores para ganar una oferta de $ 14.2 millones para construir un puente peatonal de alta tecnología en la Universidad Internacional de Florida. Esto se debe a que Munilla no solo es uno de los mayores contratistas en el sur de la Florida, sino también uno de los más conectados políticamente gracias a años de gastar cientos de miles de dólares en campañas.

Los investigadores todavía están revisando los restos del colapso mortal del puente de ayer que mató a seis, y aún no hay una respuesta clara de lo que salió mal.

Pero las preguntas sobre los profundos lazos de Munilla con los políticos locales, incluidos el representante Mario Diaz-Balart y el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, son cuestionables, especialmente porque la firma nunca ha tenido reparos en convertir su generosidad política en una decisión favorable.

Solo eche un vistazo al último ciclo de elecciones, cuando los ejecutivos y entidades de Munilla engrosaron $ 25,000 en las arcas de campaña locales, según un análisis del Miami Herald en ese momento. De hecho, la firma era la única compañía que el Herald descubrió que había dado generosamente a los seis comisionados del condado que se postulaban para la reelección.

No por casualidad, la comisión del condado ha votado firmemente para respaldar la continua protesta legal de Munilla que ha retrasado un proyecto federal de $ 800 millones para construir un nuevo puente I-395 en el centro de la ciudad.

La firma Munilla es propiedad de una gran familia que incluye a Pedro, Jorge, Juan, Pedro Jr., Raúl, Fernando y otros. Y a medida que su negocio creció, también lo hizo su reputación como financistas de campañas para los políticos locales.

En 2008, New Times notó que el clan extendido había erogado $ 34,000 para ayudar a reelegir al entonces alcalde de Miami-Dade Carlos Alvarez y prácticamente a toda la comisión. Había una buena razón para donar todo ese efectivo:

Ahora, ¿por qué una empresa familiar local sentiría la necesidad de derrochar tanto dinero en efectivo sobre los políticos? Bueno, MCM Corp. es una de las firmas constructoras más proactivas que compiten por los contratos del condado. El pasado febrero, la comisión del condado rechazó al mejor postor y le otorgó a MCM un contrato de $ 125 millones para realizar mejoras en la terminal norte del Aeropuerto Internacional de Miami. En 2006, la compañía ganó un acuerdo de $ 4.8 millones del condado para retirar su reclamo de $ 14.8 millones en trabajo no pagado en la Terminal Norte. La empresa Munilla también tiene un historial de acumular más cargos. Después de recibir un contrato de $ 25 millones para construir la extensión de Metrorail desde Okeechobee Road hasta Palmetto Expressway, MCM le cobró a Miami-Dade Transit $ 3 millones adicionales para terminar el trabajo.

A veces su patrocinio era demasiado obvio, incluso en Miami-Dade. En 2011, el director de ética del condado obligó a Giménez a retirarse de una votación contractual de $ 50 millones que se destinó a Munilla porque la empresa empleó a uno de sus hijos, Julio, y le pagó a otro hijo, Carlos Jr., como cabildero.

Al año siguiente, los lazos políticos de la compañía atraparon a otro cliente en el agua caliente. El comisionado del condado, Bruno Barreiro -quien se postula para la nominación republicana por retirarse del puesto de Representante Ileana Ros-Lehtinen, votó a favor de otorgar a Munilla un acuerdo de $ 25 millones para construir una pista de prueba para los automóviles de Metrorail.

¿El problema? Barreiro no solo recibió el máximo de donaciones de cuatro miembros de la familia Munilla en las últimas elecciones, sino que también alquiló espacio de oficina de la familia y reconoció que era “amigo cercano” de ellos. Pero todo eso no impidió que votara por el acuerdo de Metrorail, por no mencionar dos acuerdos multimillonarios anteriores, según el Herald.

Sin embargo, las donaciones políticas de los Munillas no se limitan a las carreras locales. Son especialmente grandes bateadores en las elecciones federales, apoyando en su mayoría a los republicanos. Jorge, Juan, Pedro, Raúl y Fernando han gastado al menos $ 420,400 entre ellos, en candidatos afiliados al partido y PAC desde 1995, según registros federales. El que más gasta es Pedro, que ha entregado al menos $ 209,000.

La familia ha invertido mucho en Mario Diaz-Balart; le dieron al congresista republicano al menos $ 63,400.

Y Diaz-Balart, quien es el presidente del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para el Transporte, la Vivienda y el Desarrollo Urbano, fue fundamental para crear apoyo para la consrucción del puente. El fin de semana pasado, FIU elogió al congresista, junto con la representante Debbie Wasserman Schultz, por hacer que el proyecto se hiciera realidad.

Cuando el puente se colocó en su lugar el sábado, se dijo que Díaz-Balart calificaba el proyecto como una “verdadera colaboración” entre los socios a nivel local, estatal y federal, y en los sectores público y privado.

“El crecimiento y la aceleración de la universidad ya no se trata solo del campus y su cuerpo estudiantil; se trata del futuro de Sweetwater, el condado de Miami-Dade y toda la región del sur de la Florida “, dijo en ese momento.” Creo que así son las soluciones creativas para los desafíos del transporte, y continuaré respaldando e incentivando estos nuevos ideas “.

Es muy temprano para saber a quién culpar por la tragedia en Sweetwater. Pero a la luz de los lazos de los Munillas con los principales líderes de Miami, no sorprende que nadie estuviera de humor para hacerle preguntas difíciles a la empresa constructora ayer. Giménez llamó a Pedro Munilla desde Hong Kong, donde el alcalde está en una misión comercial, y le dijo al Herald: “Obviamente, está devastado”.

Los reporteros le preguntaron al senador Marco Rubio, que visitó el sitio del colapso del puente y habló con los Munillas, si los hubiera presionado sobre lo que salió mal. “Esos muchachos fueron sacudidos allí”, dijo el senador, quien recibió decenas de miles de dólares de donaciones de la familia. “No hubo oportunidad de entrar en eso”.

(Publicado en Miami New Times / Traducción Cubadebate)