Fabio Meira: La película siempre será del espectador

As Duas Irenes (Las dos Irenes), largometraje brasileño que integra el concurso de Ópera Prima, matiza el desenvolvimiento de la historia, más que en el propio desarrollo de los personajes. Fabio Meira, director de la película, comentó en tiempo de Festival los detalles de su filme.

Numerosas han sido las ocasiones en que le han preguntado cómo fue que concibió la historia de Las dos Irenes. Si bien se trata de un relato íntimo, basado en una historia familiar suya, ¿por qué cruzar esa línea a través de la ficción?

“Siempre estuve muy atento a las historias que escuchaba de niño. Mi familia viene de un pueblo muy chiquito en Minas Gerais, Brasil y los cuentos de allí me llenaban de fantasía. Las dos Irenes está basada en una historia de mi familia. Cuando era adolescente me enteré que mi abuelo tenía dos hijas con un mismo nombre. Quince años después mientras participaba del taller García Márquez, “Cómo contar un cuento” ese recuerdo me cruzó la mente y decidí escribir un guión. Creo que fue la manera que encontré para resolver cuestiones personales y familiares que siempre me provocaron mucho. La película me enseñó mucho de mí y de mi familia.”

El filme desarrolla entre sus temáticas un retrato de la construcción de la familia tradicional, cimentada en una serie de mentiras, supuestos y configuraciones frágiles, en un ambiente geográfico aislado. En este sentido, ¿dónde cree usted que está la esperanza?

“La esperanza está en el diálogo. En escuchar a los demás y a sí mismo de manera verdadera. En decir las cosas por sus nombres, por más dolorido que pueda ser. Creo que es un camino de libertad. De alguna manera es lo que busca las dos Irenes en la película.”

¿Qué supone para usted exhibir Las Dos Irenes en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano a diferencia de otros certámenes donde se ha presentado la película?

“Será de los momentos más emocionantes de nuestra carrera de festivales. Estrenamos en la Berlinale y desde entonces ya me hacía ilusión llegar a La Habana. Viví tres años en Cuba, en la Escuela de Cine, ya regresé muchas veces, creo que estuve en al menos cinco festivales de La Habana, sea como estudiante, presentando cortos o proyectos. Es un festival especial, con fuerte participación popular y una linda reunión de la gente de cine del continente. La películas son discutidas con profundidad y pasión, así como en una proyección en el Yara.”

¿Por qué prestar más atención al desarrollo de los personajes más que a la misma narrativa de la película en sí?

“En los personajes está la narrativa de la película. Las dos Irenes habla de una sociedad a través de esas dos niñas. Sus sentimientos, dudas, pasiones son lo que nos guía en ese universo particular.”

¿Qué experiencias le imprimes a tu ópera prima de tu formación como egresado de la escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños?

“Lo más importante para mí es el intento de hacer una película latinoamericana, no apenas brasileña. Brasil está muy separado culturalmente de los otros países latinos, lucho para que sean más pequeñas esas barreras. En equipo están compañeros de San Antonio como Daniela Cajías, de Bolivia, la fotógrafa, Rubén Valdés, de Cuba, el sonidista, Aldo Alvarez, de México que trabajó en la edición. Sin embargo creo que la temática, las locaciones, el vestuario, la música, la hacen muy latina.”

La historia, como muestra de ficción, tiene varios enfoques, lo cual puede resultar ambiguo, ¿cómo enfrentaste este reto durante la filmografía?

“Creo que la ambigüedad es una riqueza que permite distintos acercamientos a la misma historia. El espectador es el responsable por apropiarse de la historia y tener su propia experiencia. La película siempre será suya. Y me interesa mucho que los acercamientos cambien a cada espectador.”