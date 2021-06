COVID-19 en el mundo: Estudio señala que el coronavirus es una enfermedad vascular y no respiratoria

La masa colectiva de partículas circulantes hoy en el mundo del SARS-CoV-2 es de entre 100 gramos y 10 kilos, equivalentes al peso de una manzana o el de un bebé de un año.

Así lo determinaron científicos del departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales del Instituto de Ciencias Weizmann en Israel, quienes subrayaron que, aunque la cifra parezca pequeña, no resulta insignificante.

'Cada individuo contagiado porta entre 10 000 y 100 000 millones de partículas individuales del coronavirus en el pico de su infección y sumando los casos totales en el orbe, llegamos a la conclusión de que la masa alcanza desde los 100 gramos hasta los 10 kilos', detallaron en un artículo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.