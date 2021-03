Demi Lovato revela haber sido violada dos veces en su época Disney

La cantante Demi Lovato reveló que fue violada por su narcotraficante la noche que sufrió la sobredosis en 2018 en la que estuvo a punto de morir, aunque agregó que esa no fue la primera vez que vivió una situación parecida.

"No solo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí", relató la artista, la cual se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum, "Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over" (Bailar con el diablo. El arte de empezar de cero) para lo cual ha realizado un documental.

"Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí", continuó la artista de 28 años.

En la noche en la que estuvo a punto de morir, Lovato recibió un cóctel de heroína "mezclada con fentanilo" (la droga que mató a Prince), informó Sirah Mitchell, amiga cercada de la cantante y actriz.

El presunto narcotraficante la agredió sexualmente para luego abandonarla en medio de la sobredosis. Una vez en el hospital, los doctores le preguntaron si había tenido relaciones sexuales consensuadas esa noche, a lo que ella en un primer momento respondió que sí.

"Hubo un destello que tuve de él encima de mí. Vi ese destello y dije 'sí'. No fue hasta un mes después de la sobredosis que me di cuenta, 'No estabas en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada'", aseguró la actriz en el documental.

La noche de la sobredosis, la cantante y ex estrella Disney sufrió derrames cerebrales y un ataque al corazón que casi le quitan la vida. Sin embargo, hasta ahora no había abordado el tema de la agresión sexual.

Las revelaciones no quedaron ahí. Lovato dijo que no era la primera vez que la atacaron, pues a los 15 años fue víctima de violación.

"Cuando era adolescente, estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación", relató, recordando que en aquel momento ella había dejado claro que no estaba lista para tener relaciones sexuales, pero que su agresor ignoró su decisión.

"Yo era parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio. No tuve la primera vez romántica", recordó.

Sin revelar la identidad de su agresor, dijo que en ese momento se vio obligada a convivir con él de manera constante. "Luego tenía que ver a esta persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo sobrellevé de otras maneras".

La autora de éxitos como "Sorry Not Sorry", "OK Not To Be OK" o "Sober" argumentó que fue entonces cuando empezaron todos sus problemas con la

drogadicción y el alcohol, así como sus desórdenes alimenticios.

La joven presentó el largometraje anoche por primera vez en el Festival SXSW (South by Southwest) de Austin, Texas.

Según fuentes locales, la proyección dejó impactados a los seguidores, haciendo hincapié en que narra los hechos emocionada y aterrada por el recuerdo.

(Con información de ANSA)