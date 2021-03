Famoso periodista de CNN Anderson Cooper trabajó para la CIA en la universidad

El presentador de CNN y 60 Minutes Anderson Cooper, un vástago de la dinastía oligarca Vanderbilt, trabajó en la sede de la CIA durante dos veranos.

Anderson Cooper se encuentra en la cima de los medios corporativos estadounidenses. Presentador de su propio programa en CNN y corresponsal de 60 Minutes, puede que sea una de las personas más poderosas que trabajan en periodismo.

El 24 de febrero, 60 Minutes produjo un informe en el que criticaba a Bernie Sanders por los comentarios que hizo en la década de 1980 alabando tibiamente los programas sociales de los gobiernos revolucionarios de izquierda en Cuba y Nicaragua.

El reportaje de 60 Minutes fue presentado por Anderson Cooper, quien presionó a Sanders para que denunciara a Fidel Castro y enfatizó: "Hay muchos disidentes encarcelados en Cuba".

Bernie Sanders defends his 1980s comments about Fidel Castro in an interview on 60 Minutes.

