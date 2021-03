“Deep Nostalgia”: Conozca cómo dar movimiento a fotos antiguas

Por mucho que una imagen valga más que mil palabras, un vídeo a menudo puede dar más conexión con el evento que la fotografía estática. Es algo que MyHeritage tiene bien presente en su nueva herramienta llamada “Deep Nostalgia”. Se trata de una inteligencia artificial que convierte en vídeo fotografías del pasado de una forma increíble para conmover al usuario mediante la nostalgia.

La herramienta, según vemos en Genbeta, ofrece un resultado similar a las Live Photos de Apple. Es decir, muestra cortos vídeos de varios segundos previos a la fotografía tomada. En este caso el vídeo en realidad está generado por la inteligencia artificial y no es exactamente lo que ocurrió, pero desde luego su realismo es alucinante.

¿La idea detrás de ello? Recrear los momentos previos a que se tomase la fotografía, cuando los protagonistas de la fotografía se preparan para posar. Para ello la inteligencia artificial hace que los sujetos de la fotografía parpadeen, miren a diferentes lugares, muevan la cabeza y sonrían.

Según indica MyHeritage, el proceso está completamente automatizado. Una vez las fotografías se cargan en la web de la herramienta, esta las analiza para entender la orientación del sujeto, la profundidad de la imagen y los elementos principales y puntos del rostro. Posteriormente escoge uno de los vídeos guía previamente preparados de personas reales posando y aplica los movimientos a la imagen.



Los resultados que MyHeritage muestra son sin duda alguna sorprendentes, inquietantes y realistas a la vez. Mantiene de una forma increíble el estilo de la fotografía y no distorsiona los elementos. Sus dos únicos límites de momento son que sólo puede animar la cabeza y a una persona por fotografía.

Cómo animar fotografías antiguas con Deep Nostalgia

La nueva herramienta de MyHeritage, si bien forma parte de sus servicios, ofrece una versión gratuita. En la versión gratuita es posible animar un total de cinco fotografías gratis. Para animar más fotografías habrá que pagar una suscripción al servicio. El requisito de MyHeritage para usar Deep Nostalgia es registrarnos con una cuenta gratuita.

Para realizar esto simplemente debemos dirigirnos a la web de MyHeritage y subir una fotografía al servicio. Automáticamente la app web analizará la imagen y devolverá un vídeo con el rostro de la persona animado. Es preferible subir fotografías antiguas y en blanco y negro, que es para lo que la IA se ha entrenado.

“Resucitar” a personas del pasado mediante deepfakes no es algo del todo nuevo, recientemente de hecho lo vimos en una campaña de Cruzcampo con Lola Flores. En la industria del cine de hecho ya es algo común. Hay quien lo utiliza hasta para hablar en diferentes idiomas.

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0 — MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021

(Tomado de Xataka)