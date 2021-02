Miguel Ángel López conquistó su primera Copa Brasil con el Sada Cruzeiro

El cubano Miguel Ángel López conquistó la Copa Brasil, su primer gran triunfo en el gigante sudamericano al vencer el equipo Sada Cruzeiro al Tabuaté Funvic en un disputado partido que se extendió a más de tres horas y cinco parciales (25-23, 31-29, 18-25, 27-29, 15-13) en la “burbuja” de Saquarema, en Río de Janeiro.

"Me siento muy feliz de contribuir a que mi conjunto haya logrado su sexto campeonato, mi primer título importante en esta temporada y espero no sea el último", declaró en exclusiva a Jit el único cubano destacado en las dos ligas más fuertes de Sudamérica, tres años en la de Argentina y en su debut en la brasileña.

El jugador de esquina de solo 23 años de edad expresó que "estoy muy contento con mi juego, los resultados obtenidos y mi desempeño. Espero recuperarme de la lesión, seguir superándome y aportar mucho más".

López, de 190 centímetros de talla y bautizado por la prensa brasileña como “el cubano volador”, durante una acción de ataque en el tercer set del desafío semifinal que ganaron a Minas Tennis Club sintió que se le endureció la espalda y tuvo que salir de la cancha.

"Tenía mucho dolor y me sustituyeron, pero mi compañero empezó a hacer las cosas mal, y tuve que en ese mismo último parcial volver al juego", explicó.

Por la contractura muscular debió recurrir a inyecciones y otros medicamentos, no obstante, el cienfueguero entró decidido a la cancha junto a sus compañeros en busca de la ansiada copa ante un plantel que reúne a más de la mitad del elenco nacional de Brasil.

"En el segundo set me tuvieron que sacar, no podía casi agacharme ni recibir bien. Rodriguinho me relevó, comenzó bien, pensé que yo no volvería a jugar, pero cometió varios errores y volví a entrar en el tercero hasta que concretamos la victoria en un partido bien cerrado", señaló.

A pesar de su malestar, López fue clave en varios pasajes en el que mostró su clase principalmente en el servicio y el ataque, e igualmente colaboró en la defensa en una demostración de aptitud que lo distingue.

Los compromisos más cercanos del Sada Cruzeiro en la continuación de la Superliga serán los días 17 y 21 de este propio mes.

"No sé si pueda jugar, espero que sí, aunque lo primero es recuperarme, hacer la fisioterapia y lo que me indiquen, esto fue excepcional por lo que significaban estos dos partidos para mi equipo", valoró.

"De todas formas estamos bastante cómodos con unos cuantos puntos de ventaja en relación al segundo lugar, el próximo juego contra el Sesi-Sp no debe ser tan exigente, ya el próximo el 21 sí será más fuerte, y espero ya estar recuperado", opinó con optimismo el talentoso atacador-receptor.

"Quisiera enviar un saludo a todo el pueblo cubano, que sigan confiando en nuestros jugadores de la selección nacional, que estamos cosechando para el futuro, también un gran abrazo para mi familia".

"Igual deseo agradecer el apoyo de mi esposa Sujer Salim, que se encuentra acá ahora y siempre está al tanto de mí. Ella, mis padres y mi hermana representan algo muy importante en mi vida", manifestó.

Alineaciones en el partido por el título.

Sada Cruzeiro:

Cachopa, Alan, Facundo, López, Isac, Otávio y el Libero Lukinha. Entraron: Rodriguinho, Cledenilson, Resley y Oppenkoski. Entrenador Marcelo Méndez.

EMS Taubaté Funvic:

Bruninho, Felipe Roque, Maurício Borges, João Rafael, Maurício Souza, Lucão y el Libero Thales. Inscritos: João Frank y Douglas Souza. Técnico Javier Weber.

