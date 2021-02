Una tortuga se hace viral en redes sociales por su “baile de la lluvia” (+ Video)

Una tortuga radiada de Madagascar fue captada mientras “bailaba” al recibir una ducha en el Acuario de Tennessee. El personal del recinto explicó que esta especie animal es conocida por su “baile de la lluvia”.

El acuario publicó el video en su página de Facebook del preciso momento en que la tortuga de nombre “Turnip” baila cuando su cuidador le hecha agua con la manguera. Desde entonces, la conmovedora escena ha recibido miles de compartidos y comentarios en la red social.

Los organizadores del Acuario de Tennessee explicaron a los cibernautas que este reptil de tierra es una tortuga radiada o tortuga estrellada, y que este comportamiento ante el agua no es nada extraño.

Esta especie es muy conocida por este comportamiento de “danza” durante los períodos de fuertes lluvias en su área de distribución nativa del sur de Madagascar, en el continente de África, cuyo clima es extremadamente seco.

Watch a tortoise named Turnip "dancing" while she gets a shower at the Tennessee Aquarium https://t.co/ufYPwtTnwA pic.twitter.com/l1jpcBtmtt

— CNN (@CNN) February 11, 2021