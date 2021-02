"No soy un gato": El extraño caso de un abogado en Zoom que removió las redes

Los tribunales no suelen permitir que los gatos presenten alegatos. Pero ahí estaba Rod Ponton, un abogado del condado de Presidio, Texas, incapaz de apagar el filtro de gato en su llamada de Zoom durante una audiencia el martes en el Tribunal del Distrito Judicial 394 de Texas.

El resultado fue un vídeo aclamado en línea como un clásico instantáneo. Era una inyección de ligereza inofensiva en un momento en el que mucha gente pasa por un mal momento, y Ponton se lo tomó con buen humor.

“Si puedo hacer que el país se ría por un rato en estos tiempos difíciles que atraviesa, estoy feliz de que lo haga a mi costa”, dijo en una entrevista telefónica el martes por la tarde.

Aunque la grabación compartida dura menos de un minuto, su comicidad se despliega segundo a segundo, como si hubiera sido minuciosamente ensayada.

En el clip, el juez Roy Ferguson, que preside el caso, comienza diciendo: “Señor Ponton, creo que tiene un filtro activado en la configuración del video”.

“Augggh”, responde un exasperado Ponton, mientras su mirada triste de gatito se pierde en la esquina de la pantalla, con los ojos aparentemente llenos de terror, vergüenza y tristeza. “¿Puede oírme, señor juez?”, pregunta, aunque el audio nunca fue un problema.

Gibbs Bauer, otro de los abogados que participa en la llamada, se pone los lentes y se inclina hacia delante para examinar mejor la maravilla que aparece en su pantalla. Se ajusta la corbata, como si inadvertidamente fuera consciente de su papel secundario, pero mantiene el semblante serio.

Igual que un hombre con rostro impasible en otro recuadro, identificado como Jerry L. Phillips, que parece imperturbable ante el gato.

Ponton continúa. “No sé cómo quitarlo”, dice. “Tengo a mi asistente aquí y lo está intentando”.

Para que la audiencia avance, ofrece: “Estoy dispuesto a seguir adelante con el procedimiento”.

Luego, de forma decisiva, aclara: “Estoy aquí en directo. No soy un gato”.

Esto hace que Phillips levante la vista y, finalmente, el intercambio le arranca una sonrisa y una carcajada mientras el juez Ferguson responde: “Me doy cuenta”.

En la entrevista, Ponton, que representaba al Estado de Texas en el caso, dijo que estaba utilizando la computadora de su secretaria y que ella estaba “mortificada” por el error.

Él no tiene Twitter y no sabía que se había convertido en un fenómeno internacional hasta que empezó a recibir llamadas de periodistas apenas una hora después de que terminó la audiencia, dijo. El video estaba en la página de YouTube del tribunal, y el propio juez Ferguson tuiteó un enlace.

En total, el episodio duró menos de un minuto antes de que se diera cuenta de cómo apagar el filtro, y volvieron al trabajo como siempre.

“Apareció mi cara, más vieja y menos graciosa, y continuamos con la audiencia”, dijo.

Este no es el primer roce de Ponton con la fama. En 2019 apareció en el último episodio de The Confession Killer, la serie de Netflix sobre el asesino convicto Henry Lee Lucas, que confesó más de 600 asesinatos en la década de 1980, según The Big Bend Sentinel.

Ponton había representado a Lucas en un juicio por asesinato en El Paso (Texas) en 1986 y describió al acusado como “un tipo que decía la gran mentira, una especie de guiño a todo el mundo. Se convirtió en una celebridad malvada, entre comillas”. En ese momento, funcionarios judiciales de todo el país se desplazaron a Texas para atribuir cientos de casos sin resolver a Lucas, quien después se retractó de muchas de sus primeras confesiones.

(Tomado de The New York Times)