Expertos de la OMS llegan a la ciudad china de Wuhan para investigar origen del nuevo coronavirus

Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), proveniente de diez países, llegó este jueves a la ciudad china de Wuhan con el objetivo de realizar una investigación sobre el origen del nuevo coronavirus que ya supera los 90 millones de contagios.

La Comisión Nacional de la Salud de China indicó que la misión de la OMS quedará en cuarentena por 14 días, conforme los procedimientos del país para los viajeros internacionales.

Imágenes de la cadena estatal CGTN mostraron la llegada del equipo al aeropuerto de la ciudad y su recibimiento por parte de personal enfundado en trajes blancos de protección.

La representación de la OMS está conformada por diez expertos provenientes de EE.UU., Japón, Rusia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Catar. Se trata de la tercera visita a China del organismo relacionada con la COVID-19.

El objetivo de la misión es encontrar el posible origen animal del coronavirus y sus canales de transmisión al ser humano; sin embargo, Beijing ha impulsado en los últimos meses una nueva hipótesis que asegura que la COVID-19 se podría deber a alimentos congelados procedentes de otros países.

La llegada del equipo de la OMS causó polémica en las últimas semanas después de que el director general del organismo afirmó estar “muy decepcionado” por las trabas que Beijing estaba poniendo a la misión.

