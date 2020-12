COVID-19 en el mundo: Italia declara “zona roja” todo el país en días festivos y encara una Navidad confinada

El pasado lunes el Reino Unido alertó que una nueva variante del coronavirus se estaba propagando con rapidez y desde entonces la preocupación ha ido en aumento. Este sábado el jefe de la Autoridad médica inglesa, Chris Whitty, ha reconocido que esta nueva cepa se está extendiendo de forma acelerada y el primer ministro británico, Boris Johnson, convocó una reunión de urgencia para estudiar la situación. Tras ella anució el confinamiento de Londres y del sureste de Inglaterra.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ya había desvelado el pasado lunes ante la Cámara de los Comunes que esta nueva cepa está siendo especialmente activa en el sur de Inglaterra, aunque matizó que “se han identificado casos en casi 60 áreas de autoridades locales diferentes". Además, pidió que se tomasen “medidas rápidas y decisivas”.

Se propaga más rápidamente

Esta solicitud ha sido escuchada por Boris Johnson, quien convocó la reunión de emergencia para estudiar el impacto de la nueva cepa. Esta tarde ha comparecido ante los medios y ha anunciado nuevas restricciones para poner freno al avance del coronavirus.

“No es más peligrosa, pero parece propagarse más fácilmente”, afirmó Johnson sobre la nueva cepa detectada en una comparecencia en la que subrayó que no existen indicios que indiquen que la vacuna contra el coronavirus sea menos efectiva ante esta variante ni que ésta sea más letal que el coronavirus conocido hasta ahora.

Nuevas medidas

Asimismo, Boris Johnson anunció nuevas medidas. “Vamos a ampliar las restricciones en las zonas más afectadas: los residentes tendrán que permanecer en casa, los negocios no esenciales permanecerán cerrados y se recomendará el teletrabajo", señaló el primer ministro británico, quien también apuntó nuevas recomendaciones para los viajes.

“Las personas deberán considerar con cuidado si los viajes son necesarios. No podemos continuar con las vacaciones de Navidad tal y como estaban pensadas. Aquellos que vivan en las zonas más afectadas no podrán mezclarse con residentes en el exterior. Solo se permitirán reuniones familiares el día de Navidad y no los cinco días que estaba previsto. No habrá relajación de las normas en Año Nuevo", dijo.

Variante dominante

Por su parte, el principal asesor científico del Gobierno británico, Patrick Vallance, reconoció en la misma comparecencia que la nueva cepa “se está convirtiendo en la variante dominante” y apuntó que su aparición se produjo “en algún momento de septiembre”. Además, señaló que esta variante no está produciendo un mayor número de enfermos, a pesar de que está causando un incremento en la transmisión del virus.