Fiscal General de Estados Unidos abandonará su cargo

El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, abandonará su cargo a mediados de la próxima semana, reconoció el presidente Donald Trump, tras una reunión entre ambos en la Casa Blanca.

De acuerdo con Trump, el vicefiscal general Jeff Rosen asumirá el puesto de Barr, mientras que Richard Donoghue se desempeñará como subsecretario de Justicia.

Barr, confirmado para tal puesto en febrero de 2019, fue el segundo secretario de Justicia de la actual administración después de Jeff Sessions, y era considerado uno de los aliados más firmes de Trump.

Varios reportes de prensa subrayaron después del anuncio que el mandatario había criticado duramente a Barr en los últimos días, lo que provocó comentarios sobre un posible despido.

"Como se discutió, pasaré la próxima semana concluyendo algunos asuntos restantes importantes para la Administración y partiré el 23 de diciembre", escribió Barr en su carta de renuncia.

Durante el fin de semana, Trump arremetió contra Barr por los reportes de que mantuvo fuera de la vista del público, antes de los comicios presidenciales, informaciones sobre una investigación federal acerca de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, el mandatario electo el 3 de noviembre en las urnas.

Para la publicación The Hill, Barr también rompió con Trump al decirle a la agencia Associated Press en una entrevista hace dos semanas que el Departamento de Justicia no había encontrado evidencia de fraude electoral.

Tal criterio, agregó ese medio de prensa, representa una contradicción pública a las denuncias de Trump por parte de uno de sus miembros más cercanos del Gabinete y rápidamente estimuló las especulaciones de que podría ser despedido o renunciar.

(Con información de Prensa Latina)