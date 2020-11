COVID-19 en el mundo: EEUU registra récord de casos diarios con más de 200 000 contagios

Estados Unidos registró el martes el récord de casos nuevos en un día con más de 200 000, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de una vacuna, un día después de que los resultados de una prueba médica desataran el optimismo en todo el mundo.

La noticia dio un poco de luz de esperanza a un paisaje bastante sombrío, con endurecimiento de las restricciones en Europa y Oriente Medio, y un recrudecimiento de la pandemia en Estados Unidos, que el martes registró también 1 535 muertos más de COVID-19 en 24 horas.

Tener una vacuna es la mejor posibilidad para detener el avance del nuevo coronavirus, detectado a finales del año pasado en China y que se esparció sin control por todo el mundo.

Por eso las acciones de algunas industrias más afectadas por las restricciones de los viajes, el distanciamiento social y los bloqueos se recuperaron ante la esperanza de que el mundo vuelva a la normalidad, después de que el gigante farmacéutico Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaran el lunes que su candidata a vacuna tenía una efectividad del 90%.

Las dos compañías aseguraron que pueden producir más de 50 millones de dosis de su vacuna este año, y otros 1 300 millones el año que viene, si finalmente consiguen la aprobación de los organismos reguladores.

La comunidad científica reaccionó positivamente al anuncio, aunque el ensayo clínico aún está en marcha y la vacuna necesita almacenarse en congeladores especiales, lo que genera enormes complicaciones en la cadena de suministro.

Esta vacuna es una de las más de 40 que están en distintas fase de desarrollo, pero hasta el momento no se han dado datos de efectividad de ninguna otra.

También hubo noticias prometedoras desde Bruselas, donde el parlamento de la UE y los estados miembros llegaron a un acuerdo para aprobar el presupuesto, en el que se incluye liberar 750 000 millones de euros (886 000 millones de dólares) en fondos para la recuperación del coronavirus.

Dacian Ciolos, presidente del centrista Grupo Renew Europe del parlamento, calificó el acuerdo como “un cambio de rumbo” para los europeos que sufren las consecuencias de la pandemia.

Cerca de 51 millones de personas en todo el mundo han contraído el nuevo coronavirus, y 1,2 millones de ellas murieron.

El martes se registraron 6 867 nuevas muertes en todo el mundo, con las cifras más altas en Francia, España y Estados Unidos.

