Trump diseñó una ganancia inesperada  en 2016 mientras se reducían los fondos de la campaña

Los registros fiscales certifican más de 21 millones de dólares en pagos muy inusuales del hotel de Las Vegas que Donald Trump posee con Phil Ruffin, enrutados a través de otras compañías de Trump y pagados en efectivo.

Donald J. Trump necesitaba dinero. Su campaña presidencial "autofinanciada" fue escasa de fondos y estaba luchando por ganarse a los recelosos donantes republicanos. Sus campos de golf y el hotel que pronto abriría en la antigua oficina de correos de Washington, estaban devorando el efectivo que tenía a mano, según muestran sus registros fiscales.

A principios de 2016, Deutsche Bank, el último gran prestamista que seguía haciendo negocios con él, rechazó inesperadamente su solicitud de préstamo. Los fondos, dijo Trump a sus banqueros, ayudarían a apuntalar su resort de golf Turnberry en Escocia. Algunos banqueros temían que el dinero se desviara a su campaña.

En ese enero de 2016, Trump vendió muchas acciones, por valor de $ 11,1 millones de dólares. Vendió otros $ 11,8 millones en febrero y $ 7,5 millones en marzo. En abril, vendió $ 8.1 millones más.

Los registros fiscales ocultos durante mucho tiempo por el presidente, fueron obtenidos por The New York Times donde se revela revelan: cómo diseñó una ganancia financiera repentina: más de $ 21 millones en lo que los expertos describen como pagos únicos altamente inusuales del dicho hotel de Las Vegas que posee con su amigo el magnate de los casinos Phil Ruffin.

En artículos anteriores sobre los registros tributarios, The Times informó que, en todos los años desde el 2000, salvo unos pocos, las pérdidas comerciales crónicas y las estrategias contables agresivas, le han permitido a Trump evitar en gran medida el pago de impuestos federales sobre la renta.

Entonces, mientras los cientos de millones de dólares obtenidos de "El aprendiz" y su asistente, rescataron su carrera empresarial. Esas riquezas, junto con el poder de marketing de la marca Trump, estaban menguando cuando anunció su carrera presidencial de 2016.

Los nuevos hallazgos, que forman parte de la investigación en curso de The Times, arrojan luz sobre las maniobras financieras de Trump en ese momento de agitación fiscal e improbable victoria política.

De hecho, pueden ofrecer una pista sobre uno de los misterios perdurables de su campaña: en sus últimos días, cuando sus propias donaciones se habían reducido a un goteo, Trump contribuyó con $ 10 millones, dejando a muchas personas preguntándose de dónde había llegado la explosión de efectivo.

Los registros fiscales, por su naturaleza, no especifican si los más de 21 millones de dólares en pagos del hotel Trump-Ruffin ayudaron a apuntalar la campaña de Trump, sus negocios o ambos. Pero sí muestran cómo fluyó el efectivo, en una cadena de transacciones, a varias empresas controladas por Trump y luego directamente al propio Trump.

La mayor parte del dinero pasó a través de una empresa llamada Trump Las Vegas Sales and Marketing, que tenía pocos ingresos anteriores, sin un propósito comercial claro y no tenía empleados.

La empresa conjunta Trump-Ruffin lo descartó todo como un gasto comercial.Los socios se unieron en la década de 2000, cuando los casinos de Atlantic City de Donald J. Trump se agitaban y él buscaba expandirse a Las Vegas.

Expertos en leyes tributarias y de financiamiento de campañas consultados por The Times dijeron que si bien se necesitaba más información para evaluar la legitimidad de los pagos, estos podrían ser legalmente problemáticos.

"¿Por qué, de repente, esta empresa tiene más de $ 20 millones en tarifas que no habían estado allí antes?" dijo Daniel Shaviro, profesor de impuestos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. "¿Y todo este dinero va a un hombre que se presenta como candidato a la presidencia y puede que no tenga mucho dinero en efectivo a mano?"

A menos que los pagos fueran para gastos comerciales reales, dijo, reclamar una deducción de impuestos por ellos sería ilegal. Si no fueran legítimos y también se utilizaron para financiar la carrera presidencial de Trump, podrían considerarse contribuciones de campaña ilegales.

Los impuestos de Trump muestran pérdidas crónicas y años de elusión del impuesto sobre la renta Cómo la fama de la televisión de realidad le dio a Trump un salvavidas de $ 427 millones Una cronología de las finanzas de Trump Una nota del editor sobre la investigación

En respuesta a preguntas sobre los hallazgos de The Times, un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, se refirió a este artículo como "otra pieza de éxito con motivaciones políticas que difama de manera inexacta un acuerdo comercial estándar". Agregó que "durante sus años como exitoso hombre de negocios, Donald Trump fue socio de Phil Ruffin durante mucho tiempo y ganó los pagos que recibió".

Una portavoz de Ruffin, Jennifer Renzelman, dijo que Ruffin no estaba involucrado en las operaciones diarias del hotel y agregó que "todas las declaraciones de impuestos van a las personas que trabajan en sus impuestos".

Es justo decir que, a lo largo de los años, el Sr. Ruffin ha sido muy generoso con su amigo. Cuando Trump llevó el certamen de Miss Universo a Moscú en 2013, los dos hombres volaron juntos en el jet privado de Ruffin.

Su fundación contribuiría con más de $ 2.5 millones a la campaña del Sr. Trump. Y después de la inauguración, el Sr. Ruffin pediría un favor. ¿Ayudaría el presidente a revivir un proyecto inactivo de gran importancia para muchas personas poderosas en Las Vegas: un tren bala que llevaría a los jugadores desde el sur de California a The Strip en menos de 90 minutos?

Cuatro años antes, la administración de Barack Obama había considerado, pero finalmente decidió no hacerlo, un préstamo de $ 5.5 mil millones para el tren. A Trump le encantó la idea, dijo Ruffin a Forbes en una entrevista de 2017.

"Obama no lo aprobaría, pero tal vez Donald lo haga", dijo Ruffin.

No está claro qué hizo Trump después de eso. Pero en Las Vegas, se recibió con gratitud la noticia del interés del presidente

En marzo pasado, un panel compuesto en gran parte por personas designadas por Trump le dio permiso a la compañía de trenes para vender $ 1 mil millones en bonos libres de impuestos a inversionistas privados. Las autoridades de California y Nevada se alinearon y aprobaron bonos adicionales. Los trenes podrían comenzar a funcionar tan pronto como en 2024.

Entre los principales beneficiarios del tren estarán Ruffin y los otros grandes del juego que se convirtieron en una fuente vital de dinero político para Trump cuando más lo necesitaba.

En los negocios, Phil Ruffin era un alma gemela: un rico trasplante de Kansas a Las Vegas. En política, sería un animador crucial.

El patrocinio de Ruffin hacia el presidente ha sido menos lujoso y menos examinado que el de su compatriota Sheldon Adelson de Las Vegas. Pero durante mucho tiempo ha sido un compañero de las ambiciones políticas de Trump, instándolo a postularse, puliendo su imagen y prometiendo apoyo financiero.

En julio de 2016, subió al podio en la Convención Nacional Republicana en Cleveland para cantar los elogios del nominado.

“La palabra de Donald es su vínculo. Si Donald te dice algo, puedes ponerlo en el banco”, dijo, y agregó: "Amo al hombre".

Ruffin amaba tanto al hombre que cuando Trump estaba considerando una carrera por la Casa Blanca en 2011, donó el lugar para un mitin en Las Vegas: un salón de baile en su Treasure Island Hotel and Casino. Después de que Trump decidió que efectivamente se postularía, en 2015, fue en otro mitin de Treasure Island que Ruffin expuso sobre las buenas obras caritativas de su amigo.

No escucharás esto en los medios, pero Donald donó 20 millones de dólares al hogar de niños de St. Jude ", dijo. “Pudo haber usado esos $ 20 millones para anuncios de televisión, pero decidió dárselos a los niños con cáncer”.

The Washington Post informó más tarde que no había encontrado evidencia de tal donación. Más definitivamente, no se menciona en los registros fiscales de Trump.

También en 2015, Ruffin dio $ 1 millón en capital inicial al súper PAC Make America Great Again, solo para que se lo reembolsaran cuando el grupo se disolvió después de informes de noticias de que se había coordinado incorrectamente con la campaña de Trump.

Los dos hombres se habían unido a principios de la década de 2000 por la creencia de Ruffin de que su negocio necesitaba algo de brillo con la marca Trump.

Trump, cuyos casinos de Atlantic City se estaban agitando, estaba buscando expandirse a Las Vegas. El resultado, construido en el antiguo sitio de un estacionamiento de un centro comercial: una "torre de vidrio dorado de 64 pisos" que "se eleva sobre The Strip", según el sitio web del hotel.

Además, una amistad entre hombres de lugares muy diferentes pero con trayectorias paralelas: el Sr. Trump al nombre en negrita de Manhattan desde el “barrio exterior” de Nueva York; Ruffin a Las Vegas desde Wichita, Kansas, donde se había hecho rico como pionero en las estaciones de servicio de autoservicio y como propietario del fabricante de carretillas de mano más grande del mundo.

Fue Trump quien le presentó a Ruffin, de 85 años, a su tercera esposa: Oleksandra Nikolayenko, una ex modelo como Melania Trump, mucho más joven, de un país del ex bloque soviético, en su caso Ucrania en el concurso Miss Universo de 2004. La pareja se casó en 2008 en Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach, Florida, con él como padrino de boda. Las esposas de los hombres son bastante cercanas, ha dicho Ruffin, "como guisantes en una vaina".

Cuando llevó a Trump a Moscú para la edición 2013 de Miss Universo, Ruffin también se convirtió en un actor secundario en un episodio que, con el tiempo, generaría algo de intriga y mucha especulación. Las investigaciones sobre la interferencia del Kremlin en las elecciones de 2016 detallarían cómo los socios rusos del presidente en el certamen lo cortejaron y luego ayudaron a negociar la reunión en la que Donald Trump Jr.esperaba mancillar a Hillary Clinton.

La voluntad de los socios de suscribir todo el concurso la convirtió en la Miss Universo más rentable de Trump. Su día de pago personal, según sus registros fiscales, fue de 2,3 millones de dólares.

Un informe del Comité de Inteligencia del Senado en agosto, que analiza extensamente el certamen, incluyó una carta para el "Estimado Phil" enviada por Trump días después del evento.

"Fue genial pasar tiempo contigo en Moscú y recorrer la ciudad con la esperanza de comprar o desarrollar un proyecto", escribió Trump, antes de concluir: "Veamos cómo resulta todo, es importante que tomemos una buena decisión”

Dinero de otras personas

La campaña estaba escasa de efectivo y muchos grandes donantes aún no estaban seguros de Trump. Entonces apareció Las Vegas.

En la campaña electoral, Trump frecuentemente se jactaba de que era tan rico que no necesitaba el dinero de otras personas. Como presidente, prometió, no estaría en deuda con nadie.

"Me está volviendo loco", dijo Trump sobre Ruffin en un mitin de febrero de 2016 después de ganar los caucus de Nevada. “Él dijo, 'Donald, quiero poner $ 10 millones en tu campaña'. Yo dije: 'Phil, no quiero tu dinero. No quiero hacerlo. Me autofinanciaré ". Cada vez que lo veo, es difícil para mí rechazar dinero, porque eso no es lo que he hecho en toda mi vida. Agarro y agarro y agarro ".

De hecho, necesitaba el dinero del Sr. Ruffin y algo más.

Trump había prometido invertir $ 100 millones de su propio dinero en la campaña, pero después de una inyección anticipada de más de $ 35 millones en 2015 y principios de 2016, el flujo finalmente se redujo a unos $ 2 millones aproximadamente al final de cada mes.

Lo que en un principio se describió como una serie de préstamos se convirtió en una donación en medio de la percepción políticamente incómoda de que el multimillonario populista esperaba que sus partidarios de base le devolvieran el dinero.

Porque incluso cuando su campaña estaba construyendo su aclamada operación de pequeños donantes impulsada por Internet, gran parte del establecimiento republicano de recaudación de fondos se quedó atrás, todavía sorprendido de que Trump hubiera emergido como el abanderado del partido. En el punto más bajo, en junio, la campaña tenía solo $ 1.3 millones en el banco, según sus divulgaciones financieras.

Después de la convención, el Comité Nacional Republicano comenzó a atraer a sus grandes donantes tradicionales, pero la máquina de recaudación de fondos de Trump aún resonaba de cara al día de las elecciones, especialmente después del lanzamiento de la cinta de "Access Hollywood" que mostraba a Trump alardeando de manosear mujeres. .

Luego, el 28 de octubre, llegó su sorprendente contribución de $ 10 millones. (Eso elevó su gasto total a más de $ 60 millones).

Después de agotar gran parte del efectivo que tenía a mano, Trump recibió más de $ 21 millones en pagos únicos del hotel que posee con Ruffin.

Detrás del caos en la recaudación de fondos de la campaña se esconde una tormenta financiera personal.

Los registros fiscales de Trump revelan que cuando decidió aprovechar su marca en la arena política, su verdadero resultado final no se parecía mucho a la historia de éxito chapada en oro que estaba pregonando al pueblo estadounidense.

La mayoría de sus negocios principales estaban perdiendo dinero. Los grandes borradores de dinero en efectivo de “El aprendiz” y la fama resultante que lo había sostenido durante una década se estaban agotando constantemente.

No ayudó cuando NBC, que transmitió Miss Universo y "The Apprentice", cortó lazos con él después de que anunció su candidatura en 2015 con comentarios racistas sobre los inmigrantes. Tampoco ayudó cuando Deutsche Bank rechazó su solicitud de préstamo para trabajar en Turnberry, el complejo de golf escocés que había comprado por aproximadamente $ 60 millones en 2014 y que estaba en camino de engullir casi $ 80 millones más a fines de 2016, según información de declaración de impuestos. Para fin de año, estaría de acuerdo en pagar $ 25 millones para resolver una demanda colectiva que involucra alegaciones de que la Universidad Trump era un fraude.

Ya sea para sus negocios, su campaña o ambos, Trump estaba moviendo dinero furiosamente, según muestran sus registros fiscales.

Desde 2012, había agotado gran parte del efectivo que tenía a mano. Ese año, obtuvo una hipoteca de $ 100 millones en el espacio comercial en Trump Tower y recibió casi la cantidad total como pago en efectivo. Al año siguiente, sacó $ 95.8 millones de una cuenta de sociedad de bienes raíces en Vornado Realty Trust.

Después de vender $ 38.6 millones en acciones en los primeros meses de 2016, terminó el año vendiendo casi $ 30 millones más.

Y hubo otra maniobra, la que los expertos consultados por The Times describieron como altamente inusual: los más de $ 21 millones en pagos únicos que pagó la empresa conjunta Trump-Ruffin en 2016.

Al analizar la información de la declaración de impuestos y los registros públicos, The Times pudo rastrear el flujo de dinero, primero a las empresas que solo Trump controla, y de allí al propio Trump.

Para comprender cuán fuera de lo común fueron esos pagos, considere la empresa que se convirtió en el destino de la mayor parte del dinero: Ventas y marketing de Trump Las Vegas.

Dicha entidad fue creada en 2004, cuando Trump y Ruffin estaban elaborando planos para el Trump International Hotel. Sin embargo, no se sabe exactamente lo que hizo. No tenía empleados, o al menos no tenía nómina. Y aunque la empresa conjunta Trump-Ruffin ciertamente gastó varios millones de dólares al año para promover el alquiler de habitaciones y las ventas de condominios, ese dinero no se destinó a Ventas y Marketing de Trump Las Vegas.

Los registros fiscales de la compañía muestran que tuvo pocos ingresos a lo largo de los años, registrando ganancias modestas solo dos veces: $ 54,924 en 2007 y $ 420,756 en 2008.

Luego, en 2016, se realizó un pago de $ 13,756,623.

Trump reveló el pago en sus presentaciones de ética federal de 2017, pero solo con los registros de impuestos es posible ver toda la cadena de transacciones. En la presentación de ética, dijo que Trump Las Vegas Sales and Marketing, tenía un "trato" con una subsidiaria de la empresa conjunta, pero no se dan otros detalles.

El segundo pago inusual fue de $ 2.685.000, dividido entre las dos compañías que poseen la participación del Sr. Trump en el hotel y luego le pagó directamente a él. Lo llamó una cosa para el I.R.S. (una “tarifa de préstamo”) y otra en sus presentaciones públicas (una “tarifa de patrocinador”).

La compañía hotelera Trump-Ruffin incluyó otro gran gasto único en su declaración de impuestos de 2016: una "tarifa de desarrollo" de $ 4.8 millones. Si bien The Times no pudo rastrear el camino de todo este dinero a través de los registros fiscales de Trump, sus divulgaciones públicas dicen que una compañía llamada Trump Las Vegas Development también tuvo un trato para recibir tarifas de desarrollo de una subsidiaria de la empresa conjunta. (Esa empresa, según las presentaciones, en realidad tuvo ingresos de $ 8.2 millones desde enero de 2016 hasta abril de 2017. No está claro de dónde vinieron los $ 3.4 millones adicionales).

El I.R.S. permite que las empresas utilicen los gastos comerciales, como los pagos de ventas y marketing, para reducir la renta imponible, pero solo si son "tanto ordinarios como necesarios". La empresa hotelera Trump-Ruffin canceló al menos 21 millones de dólares en pagos únicos a Trump.

Los registros de impuestos no especifican cuándo se realizaron los pagos o dónde la empresa conjunta obtuvo el dinero por ellos.

Pero, junto con los registros públicos, pueden ofrecer algunas pistas.

El hotel de Las Vegas había perdido dinero durante mucho tiempo. Entre 2010 y 2012, cada socio invirtió $ 23 millones en el negocio. Sin embargo, sus pérdidas se estaban reduciendo y comenzó el 2016 con $ 6.3 millones en reservas de efectivo.

Eso podría haber sido un colchón decente, pero apenas fue suficiente para cubrir los más de 21 millones de dólares en pagos a Trump. De hecho, los pagos llevaron al hotel a la mayor pérdida de su historia.

Luego, siete semanas antes de las elecciones, sucedió algo más inusual. La asociación Trump-Ruffin pidió prestados $ 30 millones del City National Bank en Los Ángeles. Trump firmó los documentos del préstamo en la ciudad de Nueva York, pero los registros fiscales muestran que Ruffin garantizó personalmente casi la cantidad total, en caso de que la empresa no pudiera pagar.

La sociedad no estaba obligada a revelar en sus declaraciones de impuestos cómo se gastaría el dinero prestado. Pero el momento del préstamo, combinado con la falta de efectivo disponible de la sociedad ese año, sugiere fuertemente que el préstamo financió los millones de dólares en pagos a Trump.

Los expertos consultados por The Times dijeron que al evaluar la legitimidad de los pagos, la pregunta central era si eran una compensación por el trabajo real realizado.

Con ese fin, el Sr. Shaviro, el N.Y.U. profesor de derecho tributario, dijo que sería especialmente importante examinar los acuerdos citados por las divulgaciones financieras del presidente para justificar algunos de los pagos.

Nathaniel Persily, un experto en derecho electoral de la Facultad de Derecho de Stanford, dijo que si los pagos no eran legítimos y luego se dirigían a la campaña de Trump, probablemente se considerarían contribuciones ilegales a la campaña.

“Si resulta que una corporación le dio dinero a la campaña, eso es ilegal”, dijo. "Si una persona contribuyó con dinero que exceda los límites legales, eso es ilegal".

El portavoz de la Casa Blanca, Sr. Deere, no respondió a las preguntas específicas del Times sobre los pagos y los acuerdos subyacentes.

El tema de la relación financiera Trump-Ruffin surgió, aunque de manera indirecta, cuando el abogado personal separado del presidente, Michael D. Cohen, testificó ante el Congreso en 2019. Un empresario de Kansas le dio a Trump los $ 25 millones para arreglar la Universidad Trump. ¿Demanda judicial? "No estoy familiarizado con eso, no", dijo.

Poco después de eso, el Sr. Ruffin le dijo a The Kansas City Star que él era el empresario de Kansas en cuestión. Ofreció una explicación confusa sobre algo de dinero que se le había enviado a Trump en 2016.

“Tenía $ 28 millones en cuotas atrasadas que nunca cobró”, dijo Ruffin. “El hotel le pagó lo que se le debía. No sé lo que hizo. ... Era su dinero ".

Finalmente, un tren

Después de ser presionada durante años, la administración Trump hizo lo que la de Obama no hizo.El sueño brilló en el borde de la visión en el calor del desierto.

Desde que Amtrak cerró el último tren en 1997, el Desert Wind, que se dirigía hacia el norte desde Los Ángeles, Ruffin y los otros magnates que controlan el Strip de Las Vegas habían planeado, esperado y esperado.

La línea de tren propuesta llevaría a los viajeros del sur de California al Strip de Las Vegas en menos de 90 minutos. Joe Buglewicz para The New York Time.

Los esquemas de trenes habían aumentado e, inevitablemente, habían caído, entre ellos una propuesta para un maglev, un tren levitado e impulsado por imanes. Pero en 2009, con el apoyo de Harry Reid, el demócrata de Nevada que entonces era el líder de la mayoría del Senado, el gobierno federal había dado un paso crucial al aprobar un corredor ferroviario entre Las Vegas y Victorville, en el alto desierto de California.

Cuatro años después, un préstamo federal propuesto de $ 5.5 mil millones para un tren bala había llegado ante el Departamento de Transporte de Obama, ante la furiosa oposición de dos poderosos legisladores republicanos: Paul Ryan, quien era presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, y Jeff Sessions, entonces el ranking. miembro del Comité de Presupuesto del Senado, quien lo consideró un riesgo insostenible para los contribuyentes.

Al final, el préstamo había sido rechazado, en parte porque el proyecto no podía cumplir con las reglas de compra estadounidense. "Lo intentamos y lo intentamos y no pudimos hacerlo", dijo Reid en una entrevista reciente. A lo largo del Strip, sin embargo, bromeó diciendo que la única disensión era sobre cuál casino estaría más cerca de donde se detendría el tren. “Saben que sería una bendición para sus negocios”, dijo.

En 2017, Ruffin vislumbró un camino a seguir en su amigo, el nuevo presidente. La lealtad del Sr. Ruffin ha traído acceso. Estuvo con Trump la noche de las elecciones de 2016. Se reunió con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y con el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Él y el presidente hablan con frecuencia. Trump incluso ha buscado el consejo de Ruffin para publicar sus declaraciones de impuestos.

"Le aconsejé que no lo hiciera", dijo Ruffin en una entrevista de 2017 con The Associated Press. "Es una pérdida de tiempo, y pasará años explicándolos y nunca logrará ninguno de sus objetivos".

Fue después de la investidura cuando mencionó la situación de su vecino Anthony Marnell II. El Sr. Marnell es arquitecto y supervisó la construcción de casinos como Mirage, Bellagio y Wynn Las Vegas. También controlaba la empresa que intentaba construir el tren de alta velocidad.

Entonces, un favor amistoso para un amigo.

Ruffin y su esposa, Oleksandra Nikolayenko, llegan a Las Vegas en el Air Force One en 2018. Al Drago para The New York Times.“Se lo mencioné a Donald. Y eso sería algo por debajo de su nivel de pago, por lo que tendría que ir al Departamento de Trabajo o al Departamento de Transporte”, dijo Ruffin a Forbes. "Dijo que parece un buen negocio, especialmente si emplea a 80.000 personas".

Poco después, Marnell le dijo a The Review-Journal que estaba considerando acercarse a la administración Trump sobre un préstamo federal, como el que la administración Obama había rechazado. Las Vegas necesitaba el tren más que nunca, argumentó, ahora que el equipo de fútbol de los Oakland Raiders se mudaba a la ciudad.

La gente de Las Vegas tenía motivos para esperar que la administración Trump fuera más receptiva de lo que había sido su predecesor. Después de todo, el hotel de Trump lo convirtió en uno de los suyos. Había hecho campaña para invertir en infraestructura, incluso hablando en un mitin sobre el retraso de Estados Unidos en el tren de alta velocidad.

“Vas a China, tienen trenes que van a 300 millas por hora. Tenemos trenes que hacen 'chug, chug, chug'. Y luego tienen que detenerse porque las vías se parten, ¿verdad? " Dijo Trump, y agregó: "Somos como el tercer mundo".

A pesar de todo, el préstamo federal solicitado durante mucho tiempo por Marnell siguió siendo difícil de alcanzar y, en el otoño de 2018, vendió el negocio, rebautizado como XpressWest, a una empresa propiedad de Fortress Investment Group L.L.C., una gran firma financiera de Nueva York. (El Sr. Marnell, que se negó a comentar para este artículo, mantuvo una participación accionaria en XpressWest).

Fortress es dueño de una empresa llamada Brightline, que opera un servicio ferroviario privado en Florida. Ben Porritt, vicepresidente senior de asuntos corporativos de Brightline, dijo que sus trenes habían recibido anteriormente varias asignaciones de bonos federales exentos de impuestos.

Estos bonos, que generan intereses libres de impuestos, ayudan a las empresas a atraer inversores privados a proyectos a menudo de mayor riesgo. Si bien son distintos del tipo de préstamo federal que buscaba el Sr. Marnell, requieren la aprobación del gobierno.

Los impuestos del presidente

Los impuestos de Trump muestran pérdidas crónicas y años de evasión del impuesto sobre la renta. En marzo de este año, el Consejo de Crédito del Departamento de Transporte aprobó la venta de $ 1 mil millones en bonos libres de impuestos, el tramo final de un programa de $ 15 mil millones que comenzó durante los años de Obama.

El panel de crédito, compuesto por jefes de las distintas ramas de la agencia, está dirigido por Steven Bradbury, el abogado general del departamento y el subsecretario interino, quien fue criticado durante su confirmación por su papel en la provisión de sanciones legales para las técnicas de tortura durante el período George W Administración Bush.

Terry Reynolds, director del Departamento de Negocios e Industria de Nevada, dijo que si bien muchas variables complicadas tenían que alinearse, el cabildeo del Sr. Ruffin siempre se consideró un "factor positivo".

Un portavoz del Departamento de Transporte dijo que la conversación de Ruffin con el presidente no había tenido ningún impacto en el proceso de revisión, que fue realizado por miembros del personal de carrera.

En cuanto a Ruffin, su portavoz dijo que Ruffin y el presidente "son amigos y hablan sobre numerosos temas". Añadió que Ruffin no tiene intereses económicos en el tren.

Los funcionarios de California y Nevada estaban mirando. Menos de un año antes, Trump, en disputa con el liderazgo liberal de California, había retirado fondos federales para un proyecto de tren de alta velocidad por separado allí.

Ahora, con la aprobación federal asegurada, California y Nevada votaron para permitir la emisión de $ 3.2 mil millones adicionales en bonos.

La compañía de trenes dice que espera comenzar la construcción a finales de este año. Por ahora, la ruta comenzará en Victorville, a 90 millas de Los Ángeles, aunque hay planes para extenderla considerablemente más cerca, a Rancho Cucamonga. Algún día, espera la compañía, llegará hasta Los Ángeles.

La terminal de Las Vegas estará en el Strip, a un corto trayecto en autobús del Trump International Hotel.

“Beneficiaríamos a algunos”, dijo Ruffin a Forbes. “Pero hay muchas habitaciones de hotel aquí. Muchos lugares a los que pueden ir"

(Tomado de The New York Times)