Próximas 48 horas serán críticas para salud de Trump dice el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump pasó por un período "muy preocupante" el viernes y enfrenta un "crítico" los próximos dos días en su lucha contra el COVID-19 en un hospital militar, dijo el sábado su jefe de gabinete. a una evaluación más optimista momentos antes por parte de los médicos de Trump, quienes se esforzaron por no revelar que el presidente había recibido oxígeno suplementario en la Casa Blanca antes de su ingreso al hospital.

Trump ofreció su propia evaluación el sábado por la noche en un video del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, diciendo que estaba comenzando a sentirse mejor y que esperaba "volver pronto".

Horas antes, el jefe de personal Mark Meadows dijo a los periodistas fuera del hospital: "Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa". En una actualización sobre el presidente el sábado por la noche, su médico jefe expresó un optimismo cauteloso, pero agregó que el presidente "aún no estaba fuera de peligro".

Los relatos cambiantes, y en ocasiones contradictorios, crearon una crisis de credibilidad para la Casa Blanca en un momento crucial, con la salud del presidente y el liderazgo de la nación en juego. Se espera que Trump permanezca hospitalizado varios días más y se avecinan las elecciones presidenciales, por lo que los estadounidenses observan con ansiedad su condición.

Además, la salud del presidente representa un problema de seguridad nacional de suma importancia no solo para las funciones del gobierno de los Estados Unidos, sino también para los países de todo el mundo, amigos y otros.

La sesión informativa del sábado por parte del comandante de la Marina, el Dr. Sean Conley, y otros médicos planteó más preguntas de las que respondió. Conley se negó repetidamente a decir si el presidente alguna vez necesitó oxígeno suplementario, a pesar de los repetidos interrogatorios, y se negó a compartir detalles clave, incluido el nivel de fiebre que tenía Trump antes de volver a un rango normal. Conley también reveló que Trump había comenzado a exhibir "indicaciones clínicas" de COVID-19 el jueves por la tarde, antes de lo que se sabía anteriormente.

Conley pasó gran parte de la sesión informativa esquivando las preguntas de los periodistas, ya que se le presionó para obtener más detalles.

“Jueves sin oxígeno. Ninguno en este momento. Y ayer con el equipo, mientras todos estábamos aquí, él no estaba con oxígeno ”, dijo Conley.

Pero según una persona familiarizada con la condición de Trump, a Trump se le administró oxígeno en la Casa Blanca el viernes por la mañana, mucho antes de que lo llevaran al hospital militar en helicóptero esa noche. La persona no estaba autorizada para hablar públicamente y habló con The Associated Press solo bajo condición de anonimato.

Q: "Has [Trump] ever been on supplemental oxygen?"

Dr. Sean Conley: "Right now he is not on oxygen"

Q: "You keep saying right now -- but should we read into the fact that he had been previously?"

Dr. Conley: "Yesterday and today he was not on oxygen." https://t.co/6LHjLe7fw8 pic.twitter.com/WHbKbxh8DM

