Alexander Abreu estrenará nuevo disco titulado Será que se acabó

El popular cantante, trompetista y compositor cubano Alexander Abreu, líder de la agrupación Havana DꞌPrimera, anunció la grabación de su más reciente producción discográfica Será que se acabó, un homenaje a los artistas de los años 80 y 90 del pasado siglo.

Según una nota de prensa, el álbum tendrá una veintena de canciones que fueron éxitos en esas últimas décadas del siglo XX, está en proceso de edición, mezcla y masterización, y con el deseo de que el público lo disfrute, el artista prometió que debe estar listo antes de que acabe el 2020.

Creo que es la manera más linda de rescatar la música cubana y de mostrársela a la juventud, poniéndole las cucharadas de lo actual y honrando a los compositores que tuvieron esas ideas para canciones que fueron lo más grande, manifestó Abreu.

Será que se acabó, una coproducción entre los estudios de Producciones Abdala y la compañía musical catalana Páfata, presentará temas como Una aventura loca; Boliviana; El águila; Son para un chabacano; Lo que siento es un le lo ley; Llévala A Tu Vacilón; Nube pasajera; Pura imagen; El baile del buey cansao y Échale Limón.

Completarán los 20 tracks de la lista Mi Romántica; Tú no me Calculas; Fiebre de amor; Más rollo que película; Por romper el coco; No te creas; Mamaíta no quiere; Mi salsa tiene sandunga; El que esté, que tumbe y el tema que da título al álbum, Será que se acabó.

Asimismo, el popular músico cubano adelantó que empezarán a preparar para el próximo año el nuevo fonograma de la alineación, Pueblo Grifo, "un CD con todos los hierros que tendrá canciones lindísimas".

Por otra parte, Alexander Abreu y Havana DꞌPrimera promocionan en estos días, a través de las redes sociales en Internet, una presentación virtual para el martes 13 de octubre a las cuatro y media de la tarde hora de Cuba, que será transmitida por el Canal Clave de la Televisión Cubana y por todas las plataformas de la agrupación.

El mundo necesita alegrías, por eso en cada letra que hago intento transmitir amor, publicó el artista en su perfil de Facebook junto al cartel de la cita online que llegará bajo el título Al mal tiempo, buena música, como "un regalo paꞌ mi gente, en Cuba y en el mundo".

(Con información de la ACN)

Vea además: