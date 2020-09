El poderoso mensaje de las mascarillas de Naomi Osaka en el Abierto de Tenis de Estados Unidos

La tenista japonesa Naomi Osaka, quien acaba de llegar a la final del Abierto de los Estados Unidos está dejando mientras compite un mensaje claro con sus tapabocas: en cada partido usa una mascarilla que lleva impresa el nombre de una persona negra víctima del racismo o la violencia policial en EE.UU.

Osaka empezó a utilizar estos barbijos cuando comenzó el torneo. Tenía preparados siete cubrebocas con varios nombres de las personas que este año han muerto por disparo a manos de la policía estadounidense. “Es bastante triste que siete mascarillas no sean suficientes para la cantidad de nombres, así que espero llegar a la final para que puedan verlos a todos”, declaró la japonesa. Y lo ha cumplido con creces.

Osaka, de madre nipona y padre haitiano, nació en Japón pero se ha criado en Florida y está siendo una de las voces más activas en el tenis. La semana pasada llegó a renunciar a las semifinales del torneo de Cincinnati (celebrado en Nueva York por la pandemia) en protesta por el tiroteo de Jacob Blake, aunque acabó jugando por la mediación de la WTA y la Federación USA. La número 9 del mundo saltó dos días después a la pista con una camiseta con el lema 'Black Lives Matter' enroscado en un puño en alto.

Los familiares de los que ella honra con sus mascarillas le han agradecido el gesto de forma pública, a lo que ella respondió, a su vez, con gratitud.

"Traté de no llorar", dijo al respecto en una rueda de prensa.

"Ha sido un poco surrealista. Es extremadamente conmovedor que ellos se sientan a su vez emocionados por lo que estoy haciendo. Para mí, lo que hago no es casi nada. Es una minúscula parte de lo que podría estar haciendo", agregó.

A statement was made when @naomiosaka walked onto Ashe with a Breonna Taylor mask last night. #USOpenpic.twitter.com/Ubxwst54kl — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020

La semana pasada la deportista se sinceró sobre cómo estaba viviendo toda la esta situación. “Como mujer negra siento que hay asuntos mucho más importantes que necesitan atención inmediata, en lugar de verme jugar al tenis. No espero que suceda nada drástico si no juego, pero si puedo iniciar una conversación en un deporte mayoritariamente blanco, considero que es un paso en la dirección correcta. Ver el genocidio continuo de personas negras a manos de la policía me está haciendo sentir honestamente enferma del estómago. Estoy exhausta de que aparezca un nuevo hashtag cada pocos días y estoy extremadamente cansada de tener la misma conversación una y otra vez”, confesó a sus seguidores.

Osaka ha lucido tapabocas con los nombres de Breonna Taylor, Elija McClain, Ahmaud Arbery, Trayvon Marton, George Floyd y Philando Castile .

Estas son las historias de tres de ellos.

Breonna Taylor

El 13 de marzo, agentes de policía en la ciudad Louisville, en el estado de Kentucky, EE.UU., usaron un ariete para tumbar la puerta del apartamento de Breonna Taylor, ubicado en el sector de South End.

Los uniformados sospechaban era la base de operaciones para recibir drogas de una pandilla estaba establecida en una dirección ubicada a unos 16 kilómetros.

Uno de los sospechosos era un exnovio de Taylor y ella era una de las tres personas que estaban mencionadas en la orden de registro de la policía, según el reporte de un medio local.

Sin embargo, ella no era el principal objetivo de la investigación.

Pero el derribo de la puerta condujo a una serie de eventos caóticos que hicieron que Taylor, que estaba desarmada, recibiera un disparo que finalmente acabó con su vida.

El incidente desencadenó protestas en las que los participantes exigieron arrestar a los policías involucrados..

En junio, a Brett Hankison, uno de los tres uniformados que participó en el tiroteo, le retiraron su placa.

El jefe interino de la policía de Louisville, Robert Schroeder, dijo que la conducta de Hankison esa noche había sido "un golpe a la conciencia" y lo acusó de disparar 10 rondas dentro del apartamento de la joven, quien tenía 26 años.

Ante ello, los abogados de la familia Taylor pidieron medidas contra otros dos policías, Jon Mattingly y Myles Cosgrove.

"Queremos que esos uniformados sean procesados por su papel en la prematura muerte de Breonna", señalaron.

Los otros policías involucrados en el tiroteo no han sido arrestados o acusados formalmente hasta el momento.

Elijah McClain

Elijah McClain era un joven negro de 23 años que murió bajo custodia policial en Denver, Colorado, el 24 de agosto de 2019.

Él estaba caminando, desarmado, cuando fue detenido por tres policías. Un fiscal de distrito reportó que se había registrado una llamada de emergencia sobre "una persona sospechosa" que coincidía con su descripción.

Entonces se inició un forcejeo mientras los uniformados buscaban un arma en el cuerpo de McClain.

En la grabación de la cámara corporal de los policías se puede escuchar: "Por favor respeten mis límites".

"Él quiere tu pistola", dice uno de los policías, tras lo cual lo empujan contra el suelo y lo sujetan por el cuello.

El reporte dice que McClain perdió la conciencia, que los agentes le dejaron de apretar en el cuello y que de nuevo comenzó a forcejear con los policías cuando recuperó el aliento.

Entonces los uniformados llamaron por ayuda, a lo que respondieron los bomberos y una ambulancia. Un médico le inyectó 500mg de ketamina a McClain para sedarlo.

Acto seguido, lo pusieron en una camilla y lo llevaron en la ambulancia. A bordo, el médico que le había administrado la droga notó que McClain no respiraba y que no tenía pulso.

El 27 de agosto se declaró la muerte cerebral del joven.

La familia de la víctima sostiene que los policías hicieron uso excesivo de la fuerza por más de 15 minutos, mientras McClain vomitaba y les rogaba que pararan.

Inmediatamente después del incidente, los tres policías involucrados fueron puestos en licencia administrativa.

Tres meses después, los fiscales encargados del caso anunciaron que no presentarían una acusación formal contraa los agentes y que estos podían regresar a sus tareas normales.

En junio de este año, los policías fueron reasignados a "tareas administrativas".

George Floyd

El asesinato de George Floyd reavivó el movimiento Black Lives Matter este año, iniciando lo que se cree ha sido la ola de protestas por los derechos civiles más extendido en la historia de Estados Unidos.

Floyd, de 46 años, fue detenido por la policía el 25 de mayo en Minneapolis.

Los agentes estaban investigando una compra de cigarrillos con dinero falso en una tienda local.

Las imágenes, que luego se compartieron ampliamente por internet, mostraron el arresto de Floyd, durante el cual un oficial lo inmovilizó contra el suelo.

En los videos se puede observar al uniformado Derek Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd durante casi nueve minutos.

Las grabaciones también muestran a Floyd suplicando repetidamente que se detenga, diciendo: "No puedo respirar".

Fue declarado muerto en el hospital.

A medida que las imágenes se difundieron por todo el mundo, estallaron protestas en Minneapolis, la primera de cientos de manifestaciones de Black Lives Matter en todo el mundo.

Los cuatro agentes implicados en su arresto fueron despedidos al día siguiente y posteriormente acusados ​​de su asesinato. Se espera que sean juzgados el próximo año.

(Con información de BBC Mundo, La Vanguardia y agencias)