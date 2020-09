Prensa especializada internacional elogia nuevo disco de la Orquesta Failde

La edición 141 (septiembre/octubre, 2020) de la revista Songlines, presentada este viernes, dedica espacios al quehacer de la Orquesta Failde y su más reciente disco, Failde con tumbao, una producción de la Egrem.

La reseña del disco aparece en la habitual revisión de novedades musicales por área geográfica que realiza la revista y además presenta una entrevista al líder de la agrupación matancera en su sección “Quickfire” (Fuego rápido).

“Encantadora, ambiciosa y urbana” son los calificativos que utiliza Songlines para definir esta producción, y añade que “sus ocho pistas abarcan 100 años de historia musical cubana”.

La publicación destaca la inclusión de Nievecita, un danzón de Miguel Failde fechado en 1883 que nunca había sido grabado, y la participación de Omara Portuondo dando vida a la musicalización del poema “Me desordeno”, al tiempo que saluda la inclusión del experimentado Julito Padrón en una aguda reinvención de Havana, éxito de Camila Cabello.

“Se mire como se mire, Failde con tumbao se balancea como un ganador”, concluye la revista, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, con diez ediciones cada año, no sin antes destacar el favorable impacto en redes sociales del video clip Tumbao, el primero de dibujos animados en el que incursiona la agrupación musical.

En su entrevista, Ethiel Failde confirma su admiración por Omara Portuondo, a quien cataloga como tesoro vivo de nuestra cultura.

“Antes de grabar junto a ella y ofrecer conciertos durante los últimos tres años, ya la admiraba como cualquier cubano. Ahora que tengo la dicha de conocerla tan de cerca, la admiro más aún como artista y como ser humano”, afirma.

Al ser interrogado sobre algunos de los nuevos artistas de la escena cubana que prefiere, el flautista destacó el quehacer de la orquesta sinfónica del Lyceum Mozartiano, conducida por José Antonio Méndez Padrón.

“Cada día me siento más atraído por los procesos de grabación en estudio, es como un laboratorio. Una vez dentro no siento el paso del tiempo y la tecnología asociada al sonido me seduce muchísimo”, confiesa el músico de 28 años.

En Failde con tumbao intervienen además Andy Montañez, Federico Britos y Alejandro Falcón, y desde su lanzamiento, el pasado mes de mayo, ha recibido la atención de importantes medios como La Jornada y La Razón, de México; Radio Gladys Palmera, de España, y más recientemente la revista especializada Jazzwise, del Reino Unido.

Para este mes de septiembre se ha fijado el estreno de un nuevo videoclip, Concierto en Varsovia, arreglo de Gonzalo Rubalcaba llevado al audiovisual por Yeandro Tamayo.

En el material participan importantes personalidades como Verónica Lynn, Javier Sotomayor, Rubén Darío Salazar, Zenén Calero y Luis Silva (Pánfilo). Según Ethiel Failde, “se propone mostrar el danzón cercano a todas las generaciones como algo vivo y que compartimos con orgullo. En el clip apostamos también por la diversidad”.