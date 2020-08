Impresionante: Imágenes satelitales muestran los relámpagos que se desatan dentro del huracán Laura

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) publicó este miércoles, en su cuenta de Twitter, imágenes satelitales que muestran los relámpagos formados dentro del huracán Laura, que durante esta jornada se fortaleció hasta convertirse en una tormenta masiva de categoría 4, capaz de causar "daños catastróficos" y provocar una "marejada ciclónica insuperable" a lo largo de los límites entre los estados de Texas y Luisiana.

For this #WednesdayMorning, take a look at #HurricaneLaura with @NOAA's #GOESEast satellite as the hurricane's convection bursts with lightning. As of 8 a.m. EDT, #Laura had winds of 115 mph and was rapidly intensifying in the Gulf of Mexico.

