Huracán Laura impactará en las costas de EEUU esta noche

El huracán Laura, que alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se dirige este miércoles hacia Estados Unidos (EE.UU.) luego de azotar a Cuba y a la isla La Española durante las últimas 72 horas.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó que Laura se fortalecerá rápidamente a un huracán de categoría 4. En la actualidad presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora.

#Laura is expected to bring multiple life-threatening hazards to the Gulf Coast beginning later today. Efforts to protect life and property within the Storm Surge and Hurricane Warning areas should be rushed to completion before storm surge and tropical storm force winds arrive. pic.twitter.com/QxXf55AiU0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020