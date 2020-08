Boicot en la NBA ante el reciente caso de violencia policial racista en Estados Unidos: “Exigimos un cambio”

La histórica decisión de los jugadores de Milwaukee Bucks de no presentarse a disputar su partido de Playoffs de la NBA ante el reciente caso de violencia policial racista en Estados Unidos no tardó en generar apoyos en el resto de la liga.

“Exigimos un cambio. Asqueado de esto”, disparó en su cuenta de Twitter LeBron James, nada menos que el gran símbolo actual de la NBA, poco después de darse a conocer el boicot iniciado por los Bucks y con un muy posible destinatario: Donald Trump, quien se juega la reelección el noviembre próximo.

El alero de Los Angeles Lakers, máximo candidato al título, ya se había manifestado muy seriamente al episodio en el que un policía baleó al menos siete veces por la espalda al afroamericano Jacob Blake, cuando éste intentaba meterse en su auto en Wisconsin (estado al que pertenece Milwaukee).

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2020