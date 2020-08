Falleció este martes Pedro de Oraá, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015

El reconocido pintor, poeta, narrador, crítico, periodista y editor Pedro de Oraá, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, falleció este martes.

En su página oficial de Facebook el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) lo destacó como el último de los grandes maestros del concretismo en obtener el más importante lauro de esa especialidad en Cuba.

La obra de Pedro de Oraá es símbolo de un momento necesario del arte cubano del siglo XX, un periodo en el que la abstracción y el concretismo no figuraban en la historia del arte cubano pues no es, hasta mediados del siglo pasado, que la abstracción adquiere connotación en nuestro país cuando un grupo de creadores cubanos constituyen el grupo Los Once, refiere la publicación.

De acuerdo con el comunicado, los detalles de las exequias serán dados a conocer próximamente.

Pedro de Oraá nació en La Habana el 23 de octubre de 1931 y cursó estudios de Pintura y Escultura en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro. Piezas de su autoría figuran en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, del Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, el Godwin-Ternbach Museum de la Universidad Queen College en Nueva York, y en el Museum of Finest Cuban Arts, Viena.

Colaboró en importantes publicaciones cubanas como La Gaceta de Cuba,

Casa de las Américas, Unión, Orígenes, Ciclón, El Mundo, Revolución y Lunes de Revolución, entre otras.

Sus poemas fueron traducidos al inglés, francés, alemán, polaco, ruso, búlgaro y sueco, y contaba en su haber, además, con el Premio Nacional de Diseño del Libro 2011 y Premio Maestro de Juventudes, otorgado en 2019 por la Asociación Hermanos Saíz.

(Con información de la ACN)