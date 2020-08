Universidades cubanas abrirán sus puertas el primero de septiembre, excepto en La Habana, Artemisa y Mayabeque (+ Video)

Extender de oficio, de forma excepcional, las bajas temporales que hayan sido autorizadas a aquellos residentes que se encuentran fuera del país y que no han podido regresar, o no se hayan podido incorporar a su residencia por situaciones personales o familiares relacionadas con el evento epidemiológico (ser de alto riesgo, tener el cuidado de hijos u otros familiares, entre otros), comunicando a estos la no pérdida de su matrícula.