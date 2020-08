Microsoft le dice adiós al Internet Explorer

El 16 de agosto de 1995 Microsoft lanzó uno de los productos que pasarían a la historia y serían recordados como uno de los navegadores más populares en la historia de Internet, sin embargo, todo llega a su fin, y aunque Internet Explorer realmente fue sustituido desde el 2015 por Microsoft Edge, la gente de Redmond mantuvo vivo el navegador debido a su extenso uso en el sector empresarial.

Pero todo esto terminará en un año, pues el próximo 17 de agosto de 2021 Internet Explorer dejará de tener soporte por parte de Microsoft, lo que significa que no tendrá más actualizaciones de seguridad, y tampoco será compatible con los servicios de Microsoft como Office 365, OneDrive, Outlook y más.

Sin embargo, desde este año comenzaremos a ver los primeros servicios de Microsoft que dejarán de ser compatibles con Internet Explorer, pues en el caso de Teams, este ya no funcionará en el viejo navegador de la compañía a partir del próximo 30 de noviembre de este año.

¿Hay una opción para aquellos que se resistan a dejar Internet Explorer?

Tarde o temprano todos aquellos que usan Internet Explorer por cualquier razón tendrán que dejar de usar el viejo navegador de Microsoft, sin embargo, los ingenieros de Redmond saben que Explorer todavía es utilizado en el sector empresarial, razón por la que la solución recomendable si quieren seguir usando Explorer es utilizar Microsoft Edge y su modo de compatibilidad con Internet Explorer 11, el cual evitará muchos problemas de incompatibilidad una vez que Explorer deje de funcionar.

Claro que lo mejor sería que todos los usuarios que utilizan Explorer dejen de utilizarlo y se pasen a Edge basado en Chromium, el cual ha sorprendido a todos por su velocidad y rendimiento, de hecho, ya se convirtió en el segundo navegador más usado del mundo superando rápidamente a opciones como Firefox, aunque todavía está lejos de alcanzar a Chrome.

Explorer no desparecerá de Windows el próximo año

Aunque el soporte terminará y no habrá actualizaciones de seguridad para Explorer, Microsoft ha mencionado que todavía no hay una fecha para hacer desaparecer a Internet Explorer de Windows 10, es decir, los usuarios que quieran podrán utilizarlo con todas sus limitaciones (algo que no es recomendable), pero probablemente no pase mucho tiempo para que no quede ningún rastro de Explorer en Windows.

(Con información de UNOCERO)