Potente explosión sacude zona portuaria de Beirut

Una potente explosión ocurrió este martes en el área del puerto de la capital libanesa Beirut, informó Sputnik. La onda expansiva rompió los vidrios de las casas circundantes, así como de las viviendas a varios kilómetros del epicentro.

Fuentes de prensa precisaron que la explosión fue precedida por un pequeño estallido.

El corresponsal de Sputnik agregó que pasados unos cinco minutos apareció humo blanco y negro. Luego ocurrió una poderosa explosión y una columna de humo rojo se elevó hacia el cielo.

Fuentes de seguridad confirmaron que el estallido ocurrió en el muelle 12 con materiales pirotécnicos.

El canal Al Mayadeen refirió que en la percepción popular, se recordó la explosión que en febrero de 2005 ultimó al primer ministro Rafik Hariri.

BREAKING - Enormous explosion in #Beirut, #Lebanon. Unknown what the cause is so far.pic.twitter.com/NvTONHCQda

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 4, 2020