COVID-19 en el mundo: ONU alerta de “catástrofe generacional” por cierre de escuelas que afecta a más de mil millones de estudiantes

El ministro de Energía boliviano, Rodrigo Guzmán, anunció que se contagió del coronavirus, por lo que 11 de los 17 ministros del gabinete de la presidenta de facto, Jeanine Áñez (quien también resultó positiva hace algunas semanas) han contraído la enfermedad, informó el diario La Razón, de La Paz.

“Tras cuatro meses de actividad en primera línea en el departamento de El Beni –explicó el ministro en Twitter– me sometí a un test que resultó positivo de coronavirus. Desde el aislamiento, y si la salud me lo permite, seguiré trabajando. Lo lograremos todos juntos”.

Además de Áñez, resultaron positivos con distintos niveles de gravedad muchos ministros, entre ellos los de la Presidencia, de Exterior, de Economía, de Minería y de Hidrocarburos.

Antes de Guzmán, habían anunciado su contagio los ministros de Obras Públicas, Iván Arias, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

Según el último reporte de las autoridades sanitarias, los contagiados en Bolivia ascienden a 81 846 y los muertos a 3 228.

El Gobierno ha recibido duras críticas tras anunciar el cierre del año escolar en el país debido a la pandemia, en una coyuntura complicada por las protestas de sindicatos que rechazan la postergación de las elecciones presidenciales.

“Ningún gobierno actúa con tanta irresponsabilidad como el de Bolivia, que clausura el año escolar abandonando a estudiantes, padres y maestros”, escribió Evo Morales por Twitter desde su exilio en Argentina.

La Organización de Naciones Unidas en Bolivia exhortó al Estado a revisar la decisión de la clausura del año escolar y extremar los esfuerzos para garantizar la continuidad de la educación en condiciones de igualdad.

“En una emergencia como la que estamos viviendo, la educación es el paraguas de protección de la niñez y adolescencia para que sus otros derechos no sean incumplidos. Es importante dar continuidad al aprendizaje desde casa”, señala el organismo en un comunicado.

Un dirigente de los maestros públicos dijo que Áñez eligió “el camino más fácil”, mientras la Asociación de Escuelas y Colegios Privados pidió al Gobierno pagar el salario de 35 000 maestros ante el rechazo de los padres de familia de cancelar las mensualidades desde marzo, cuando comenzó la emergencia sanitaria.

El Gobierno justificó la clausura al no poder garantizar una educación universal y gratuita debido a que internet no llega a las zonas rurales. Varios países del continente no han reabierto aún las escuelas por el alza de los contagios del nuevo coronavirus.

La medida afecta a tres millones de estudiantes de los niveles primario y secundario.

La popularidad de la presidenta interina, quien también es candidata, ha ido en picada por escándalos de corrupción y una débil gestión de la pandemia que sorprendió al país con un frágil sistema de salud.

Las encuestas de intención de voto la ubican en tercer lugar debajo del exministro de Economía Luis Arce, quien va por el partido de Morales. El exmandatario Carlos Mesa marcha segundo por una alianza de centro.