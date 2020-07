Respuesta a “Triángulos en el diamante, peloteros famosos y desmenuzar el proverbio”

Esta respuesta causará una polémica amistosa en el conteo de triángulos, recordaremos a torpederos famosos y haremos un merecido homenaje a uno de los grandes de la literatura de habla hispana y universal.

Vamos por parte:

I

Un terreno de beisbol tiene forma de diamante en el que se destacan los siguientes “puntos” (Home = H, primera base = 1, segunda base = 2, tercera base = 3, box = B, Jardín Izquierdo = I, Jardín Central = C, Jardín Derecho = D). Si unimos puntos y formamos dos rombos (D-C-I-2) (1-2-3-B) y trazamos las siguientes líneas rectas por: (H-D), (H-I), (H-B-2-C), (D-I), (1-3), (B-D),

(B-I), (I-3), (D-1).

1. Diga: cuántos triángulos tiene este terreno de beisbol?

Respuesta: tenemos 48 triángulos en el diamante.

Coincido con dos acertijandos de nombres estrambóticos: Masa Encefálica y Kasien Latumba. Ambos describieron sus respectivos métodos. Felicitaciones

Mi método fue contar los triángulos por figuras excluyentes.

Una aclaración necesaria.

Las líneas no siempre estuvieron con la definición exacta, lo que puede provocar que algunos hayan considerado que no se formaba un triángulo. También puede haber tenido diversa interpretación la pérdida de líneas que entran en las figuras de color azul y se supone o no que se corten formando triángulos. Por ejemplo un triángulo es 2-3-B. En el caso de las bases primera y tercera se pueden haber originado conflictos.

Pero como he planteado en ocasiones anteriores, siempre que se explique cómo se llegó a un resultado es correcta la respuesta.

Predominaron como respuesta 40 y 48.

Eladio la puso buena cuando escribió: “Ya no sé si son 51 o 16759870 triángulos. Desde que me puse a contar, veo triángulos por todas partes”.

Pero el que tiró un lanzamiento indescifrable fue RARJ, coautor del acertijo, al decir que eran 104 triángulos. Esperamos ansiosos por su explicación. La figura original que él me envió tenía ligeros cambios con la que publiqué.

Me quedé esperando por la respuesta definitiva de Jose Bryan que me dijo en principio que eran 26. Hubiera sido lindo por la próxima efeméride del 26 de Julio.

Interesante lo escrito por Oro: Pero más aún vemos como los triángulos que se presentan en la primera parte, también son comparables con las facetas de un diamante tallado, las cuales son en la mayoría de los casos formadas por triángulos, rombos o una combinación de ambos. Por ejemplo, en el corte llamado “brillante”, son generalmente 57 facetas.

Adelante con las réplicas y contrarréplicas

2 Faltó una posición. ¿Cuál es? y mencione tres peloteros cubanos destacados en ella, cuya cantidad de letras en sus respectivos nombres, estén en escalera. Uno de ellos debe ser del deporte profesional de los cuatro equipos cubanos de entonces (H-A-M-C).

Respuesta: La posición que faltó fue el torpedero, campo corto o short stop (ss)

Con toda intención no especifiqué que era solo nombre para dar posibilidad a la interpretación amplia de que fuera nombre y apellido.

Comencemos por la escalera de nombres:

Mi respuesta es:

Rey (3) Ordoñez

Luis (4) Ulacia

Pedro (5) Jova

Germán (6) Mesa

Rodolfo (7) Puentes

Humberto (8) Fernández. Jugó con el Cienfuegos, mi equipo en aquellos tiempos, con peloteros estelares como Camilo Pascual, Pedro Ramos, Leonardo Cárdena, Utus Álvarez, Rafael Noble, …

Citaré algunas respuestas:

Habanero TONY (Gonzalez, 4 letras), WILLY (Miranda, 5 letras, Profesional del Almendares), GERMAN (Mesa, 6 letras), AGUSTIN (Arias, 7 letras)

Marvin: Rey Ordoñez (10) Aledmys Díaz (11) Yunel Escobar (12) Alexei Ramírez (13)

Bert Campaneris (14) José Valdivielso (15)

Leonardo Cárdenas (16)

Adeiny Hechavarría (17)

Nasobuconodosor: 9 Guillermo ["Willy" Miranda] 8 Leonardo [Cárdenas] 7 Eduardo [Paret] 6 Germán [Mesa] 5 Zoilo [Versalles]. Muy bueno los comentarios que hizo de ellos.

Jose R Oro: Rey Ordoñez (10) Aledmys Díaz (11) Silvio García (12) Jugó en los cuatro equipos de la Liga Profesional Cubana. Alexei Ramírez (13) Zoilo Versalles (14)

El ingeniero ly, recordó a un grande todavía activo: Danel Castro.

II

Desmenuce el siguiente proverbio de uno de los grandes de la literatura universal:

Con el tiempo todo pasa. He visto con algo de paciencia, a lo inolvidable volverse olvido, y a lo imprescindible sobrar. Gabriel García Márquez

En este caso voy a optar por citar sin nombrar al autor, estas respuestas interesantes.

“Con el tiempo todo pasa” Yo diría: Con el tiempo todo cambia, es inevitable. También todo pasa, porque el tiempo siempre va hacia adelante, PERO a esa frase muchas veces se le da la interpretación de que “todo termina”, o “todo se olvida”, o “todo es para mejor o peor” y eso, a mi juicio, no siempre es así.

“He visto con algo de paciencia, a lo inolvidable volverse olvido, y a lo imprescindible sobrar”. También se pudiera decir: “He visto con algo de IMPACIENCIA Y A VECES DOLOR, a lo inolvidable, volverse olvido; y CON MUCHO DOLOR, a lo imprescindible, ECHARSE A PERDER Y NO TENER CÓMO REPONERLO, y algunas veces también, sobrar” (1).

El gran Gabo. “Amor en los tiempos de cólera”. Que decir de semejante expresión, con tal clarividencia: “Con el tiempo todo pasa. He visto con algo de paciencia, a lo inolvidable volverse olvido, y a lo imprescindible sobrar”

Aristóteles dijo que “el tiempo es la medida entre dos instantes”. Es de la mayor importancia entender que todo, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento; existen en el tiempo y en movimiento, dinámicamente. Los paradigmas del ayer no lo son mas hoy. El entender al tiempo como detenido, niega el desarrollo y conduce finalmente a conceptos erróneos, tanto de tipo Teológico (entendiendo por ejemplo que todo arranca de un acto de creación), o a la existencia de un “punto Omega” en el estilo de Teilhard de Chardin, llegando finalmente al concepto del “fin de la historia” de Francis Fukuyama.

El gran Gabo nos plantea una evolución y revolución constante, nos muestra lo perecedero de todo lo material, y su existencia misma en cambios. Lo que hoy parecía impensable, mañana no lo es. Este es un tema de inmenso contenido para todos. El gigante Fidel Castro Ruz enuncio “Revolución es sentido del momento histórico”, cada momento histórico tiene su propio contenido y su propia realidad. La frase de Gabriel García Márquez, nos enseña lo falaz de pensar con conceptos detenidos en el tiempo, inmutables, que son profundamente conservadores, que son intrínsecamente anti - socialistas y enemigos del progreso. (2)

Este proverbio del Premio Nobel es una crítica a la Historia mal contada.

Lo trascendente e inolvidable debe permanecer vigente en la mente de las personas, para lo cual, hay que destacarlo y hacerlo presente permanentemente. Lamentablemente, desde hace varios años, muy acentuado en los tiempos actuales, la propaganda para lo trivial, las mal intencionadas redes sociales sujetas a determinados intereses provocan en muchas personas, que se olvide lo trascendente y sus actitudes y conciencia estén determinada por lo trivial. (3)

Con el tiempo todo pasa…y añadiría que: …, muchas cosas terminan y otras muchas cosas llegan, para bien y para mal. He visto con algo de paciencia… y mucho de impaciencia, a lo inolvidablemente malo volverse olvido, a lo imprescindible sobrar…y desaparecer, …y a lo prescindible aparecer una y otra vez aunque uno no quiera.

Es un pensamiento profundo que admite muchas interpretaciones según sean durante “El amor en los tiempos del cólera” o de la Covid-19; según dónde estemos, en “Cien años de soledad” o X años de vida matrimonial, o de vida fácil, etc.; si lo General está “…en su laberinto” o disfrutando en la playa; en fin, infinitas posibilidades.(4)

Y para concluir comparto la respuesta del amigo y destacado colaborador.

RARJ dijo:

-1-

El croquis que dibujé

Es parecido, no igual,

Por eso aquí voy a dar

Los triángulos que conté.

Les digo que enumeré

Los puntos de intercepción

E hice el conteo en cuestión

Y ciento cuatro (104) me da.

Si está mal, creo que está

Cerca de la solución.

-2-

Nombro a cinco torpederos:

Luis (4), Willy (5), Germán (6), Eduardo (7)

Y el Grandes Ligas Leonardo (8)

Quien jugó para el Cienfuegos.

Yo los ordené primero

Por sus nombres y lo haré

Por sus apellidos que

Son Mesa (4), Paret (5) y ahí

Sigue Ulacia (6), Miranda (7) y

Cárdenas (8). ¿Cómo lo ve?

-3-

García Márquez escribió

Esto: “Con el tiempo, todo

Pasa” y del mismo modo

Boby también opinó.

Salamanca sentenció

“Que el tiempo es gran constructor

Y a la vez gran destructor”.

Y mucha gente asegura

Que el tiempo todo lo cura,

Pero es muy devastador.

-4-

El tiempo es algo complejo

Que no se puede tocar

Y para verlo pasar

El hombre inventó el espejo.

Recuerdo bien que mi viejo

Me decía respecto a eso:

“La vida es un tren expreso

Que recorre leguas miles,

El tiempo son los raíles

Y el tren no tiene regreso”.

Nos vemos el próximo lunes 27 de julio con el último acertijo del séptimo mes del año.

Tal vez en agosto haga un receso para continuar en septiembre. Ya veremos.