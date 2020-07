Universidad de Holguín gradúa a más de 1400 profesionales (+Fotos)

Este año, la Universidad de Holguín contó con la satisfacción del egreso de 1 469 profesionales de las ciencias exactas, económicas, técnicas, pedagógicas, agropecuarias, jurídicas, de la cultura física y el deporte, sociales y humanísticas.

El teatro de la sede José de la Luz y Caballero de la Universidad de Holguín, fue el escenario escogido para reconocer el desempeño de los mejores graduados integrales, esos que vivieron intensamente la Universidad y cuyos resultados han llenado de satisfacción al claustro de profesores del centro docente.

En el acto se reconocieron a los mejores graduados en las categorías de Docencia, Investigación, Alumno ayudante, Tareas de impacto, Defensa, Cadete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Cultura, Deporte, Residencia estudiantil y Plan Turquino, las cuales reflejan la riqueza y diversidad de la vida estudiantil en una universidad cubana.

Momentos emotivos resultaron ser la entrega de un reconocimiento en Cultura, a Yelena Velasco Cruz, graduada de Licenciatura en Derecho y ejemplo vivo de la perseverancia, así como el Premio Especial de la Rectora a Jorge Chelala Campaña, egresado de Ingeniería Agrónoma y dirigente estudiantil, quien se lleva a la Federación Estudiantil Universitaria en el corazón.

Alexis Cordovés Rodríguez, de la carrera Ingeniería Mecánica, fue seleccionado como Mejor Graduado Integral del Curso Regular Diurno, y asegura que la formación científica y pedagógica ha sido el centro de su crecimiento en la Universidad de Holguín: “La Universidad me ha aportado mucho desde lo humano, lo cultural, lo investigativo. Son cinco años de carrera que me han aportado muchos valores para mi formación profesional e integral”.

Como Mejor Graduado Integral del Curso Encuentro, fue reconocida Lisandra Góngora Almarales, del Centro Universitario Municipal de Urbano Noris, egresada de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar, quien confiesa que extrañará mucho a sus profesores y compañeras, y comenta que la Universidad demanda mucha entrega y dedicación.

En nombre de los 22 egresados de Angola, habló Hélio da Cruz Muixi, Mejor Graduado Extranjero, quien agradeció la formación recibida en Cuba y, especialmente, en la Universidad de Holguín: “Es una alegría inmensa el poder salir desde mi país hasta acá, y regresar a la casa y decir que he conseguido graduarme, creo que es un momento especial. La Universidad de Holguín no solamente me ha formado como un profesional del Turismo, me ha formado también como una persona”.

La rectora de la Universidad de Holguín, Dr. C. Isabel Cristina Torres Torres, expresó el orgullo de la Casa de Altos Estudios por el egreso de estos nuevos profesionales, y comentó la significativa contribución de los universitarios holguineros en el actual contexto de la pandemia de COVID-19.

Las graduaciones entrañan momentos de alegría y felicidad, pero también, de añoranzas y nostalgias. Tras 4 o 5 años de estudios, alcanzas la anhelada meta y te aventuras al mundo laboral, cargado de expectativas y retos. Significa el cierre de una etapa y la apertura hacia nuevos proyectos personales y profesionales.

A los nuevos licenciados e ingenieros de la Graduación 47 de la Universidad de Holguín, les deseamos éxitos y les abrimos las puertas de este EspacioParaCrecer, para sus estudios de posgrado.

(Con información de la Universidad de Holguín)