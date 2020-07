Estados Unidos: Reportan tiroteo en Washington con un fallecido y ocho heridos

Este lunes, el jefe de la Policía del Distrito de Columbia, Peter Newsham, informó que una persona murió y otras ocho resultaron heridas la víspera como resultado de un tiroteo ocurrido Washington D.C., la capital de los Estados Unidos.

De acuerdo a la información emitida en rueda de prensa, nueve personas fueron trasladadas al hospital como consecuencia de los disparos. Una de ellas fue declarada muerta en la institución de salud y dos fueron reportadas en estado grave.

Shooting Investigation at the intersection of 14th Street NW and Spring Road NW.

L/O for 3 B/Ms, 2 wearing all black with black hoodies and 1 wearing a grey hoodie. Last seen in a dark blue or black vehicle with tinted windows going N/B 14th St NW.

DO NOT TAKE ACTION CALL 911

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 19, 2020