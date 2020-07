Fallece en La Habana El Dany, integrante del popular dúo Yomil y El Dany

Randy Malcom, integrante de Gente de Zona: “Hoy me despierto con esta noticia que me ha roto el corazón. Hoy nos deja un gran exponente del género urbano con solo 30 años de edad. Que en paz descanses, que dios te tenga en la gloria hermano. Gracias por darnos tanta música a todos los cubanos, tu legado quedará vigente para siempre”.

Alain Daniel: “Esta triste noticia me ha cambiado el día, tuve que llamar a un buen amigo porque no podía creerlo, tan increíble me resulta como que ayer mismo felicitó a mi madre por su cumpleaños. En los últimos años jamás olvidó un día de los padres, el de mi cumpleaños, navidad o cualquier otra fecha o momento para hacerme saber que estaba pendiente. Con tanta juventud, con tanto por hacer, con una familia tan linda, no puedo creer que esto esté ocurriendo realmente. Llegue su esposa, a su hermosa niña, familia y amigos mi más sentido pésame en esta inesperada, increíble y triste partida”.