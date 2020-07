Médicos cubanos e italiano y pacientes celebran en Turín tras cien días de arduo combate contra la pandemia

Los 38 médicos cubanos que han servido durante más de 100 días en el hospital establecido para la emergencia Covid-19 llegaron en bicicleta desde la OGR al Parque Dora en Turín. Más de 350 personas asistieron al almuerzo de saludo y acción de gracias entre pacientes y personal de salud italiano y cubano.

"Nuestra mayor satisfacción -explica Julio Guerra Izquierdo, jefe de la brigada cubana-, es haber salvado 170 vidas después de 100 días. No importa de dónde venimos: importa que la humanidad estuviera sufriendo, había quienes lo necesitaban y vinimos a ayudar ".

Hoy fue diseñado como un momento simbólico de encuentro: "Invitamos - explica Carlo Picco de la ciudad ASL de Turín - los pacientes se recuperaron gracias a la estructura de OGR, que cimentó la alianza médico-paciente. Luego celebramos la alianza internacional con la brigada cubana que nos ayudó, permitiéndonos también crear protocolos compartidos y una visión común ".

"Somos el tercer mundo y el tercer mundo ha venido a ayudar al primer mundo. Hemos venido a salvar vidas. Debemos recordarlo". Entonces, Ileana Jiménez, una cantante nacida en Cuba que trabajó como intérprete en el Hospital Covid delle Ogr en Turín durante la emergencia de Coronavirus, intervino hoy en el almuerzo de bienvenida para médicos cubanos, organizado por la agencia para el intercambio cultural y económico con Cuba.

Jiménez cantará acompañado en el piano por el maestro Giovanni Casella, quien estuvo hospitalizado durante 50 días en el Ogr. "Aprendí, dice Casella, a no dar todo por sentado. La salud no es algo seguro, también pensé en no lograrlo. Fue una experiencia difícil, me enseñó a dar más importancia a algunas cosas que normalmente no lo hacen". Hoy estoy aquí para agradecer a quienes me salvaron la vida ".

Honor a los médicos piamonteses y cubanos

"El Consejo Regional de Piamonte otorgará un honor especial, un signo de gratitud, de cercanía, pero también un punto fijo necesario por parte de la Institución, a los trabajadores de salud piamonteses.

Personas que han hecho mucho más que su deber en sentido estricto, también arriesgando sus vidas, a veces perdiéndolos, logrando juntos contener una situación impredecible, que nos golpeó como una avalancha ".

Esto fue anunciado por Stefano Allasia, presidente del consejo regional.

"Un certificado, agrega, que también hemos decidido entregar a la" Brigada Henry Reeve ", a la cual le damos nuestro profundo agradecimiento, que vino de Cuba para ayudar y apoyar a nuestros trabajadores de la salud. Han demostrado un profesionalismo excepcional para garantizar la asistencia diaria. salud y ante la grave crisis epidemiológica que ha afectado a nuestra Región ".

"En nombre del Consejo Regional - dice Allasia - también quiero expresar un profundo agradecimiento a todos los ciudadanos que durante el período de mayor riesgo, continuaron operando, desde farmacéuticos hasta vendedores de productos esenciales, desde aquellos que trabajaron en logística a la policía que siempre ha trabajado, todos los días, en interés de la comunidad .

Embajador Cuba, hoy es la fiesta de la vida.



"Estamos pasando un momento maravilloso juntos, lo que nos trae mucha alegría". Josè Carlos Rodríguez Ruiz, embajador de Cuba en Italia, habló hoy en Turín durante el evento organizado en el Parque Dora para saludar a los 38 miembros de la delegación médica cubana que se marcha.

"Hoy, agregó, es una fiesta llena de felicidad para toda la vida, por la hermandad que hemos experimentado en estos meses". Desde el escenario, el embajador agradeció a las instituciones: "Ha tenido lugar un momento histórico entre Cuba e Italia, y agradezco a todos los que lo hicieron posible", concluye.

"Cuba tiene un sistema de salud público y universal y ha logrado garantizar la ayuda a más de 60 países en el mundo, además de capacitar a otros médicos", explicó Julio Guerra Izquierdo, jefe de la brigada de médicos cubanos.

Según Sergio Livigni, jefe del hospital establecido en la OGR en Turín, "hemos creado un nuevo modelo internacional multidisciplinario, un método que ha permitido tratar a los pacientes de una manera nueva desde el hospital hasta el hogar. No hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes ".

(Información y fotos: ANSA Piamonte)